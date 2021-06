Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

VERY TRULY , 56, E.Ortega P.

UNDECIMA CARRERA- 1200 METROSPremio: Handicap Zanoni (2º Turno) Gan Pag. Dist. 1 VILANO JOY, 54, M.Valle (4) 0 2 Wave Seattle, 54, E.Ortega P. (7) 0 7,95 1 1/2 cpo 3 Saint Runner, 55, R.R.Barrueco (1) 0 26,90 hco 4 Indomito Roman, 57, F.L.Goncalves (5) 0 4,25 2 cps 5 Regalo Del Cielo, 60, B.Enrique (12) 0 3,65 4 cps 6* Single Prince, 60, G.Calvente (3) 0 3,60 1/2 cpo 7 Indy Award, 56, R.Blanco (6) 0 15,65 1 1/2 cpo 8 Aventura Polar, 55, F.Coria (8) 0 17,10 2 cps 9 Tapindy, 57, J.Noriega (9) 0 5,85 3/4 cpo 10 Che Campeon, 51, E.G.Ortega T. (13) 0 27,20 1 cpo 11 Calligaris, 54, D.Ramella (10) 0 18,95 1/2 pzo ú Kamykase Victory, 50, M.Alfaro (11) 0 127,55 4 cps - - - 0 - - (*) Desmontó

Dividendos: VILANO JOY $ 10,45, 4,30 y 3,10. Wave Seattle $ 2,85 y 1,80. Saint Runner $ 3,95. IMPERFECTA $ 2.367,50. TRIFECTA $ 33.106,00. DOBLE $ 9.255,00. TRIPLO HANDICAP $ 30.260,00. CUATERNA SELECTIVA $ 150.965,00. CADENA JACKPOT $ 5.283.244,50.No Corrió: (2) Francisco De Boedo. Tiempo: 1'11s63c. Cuidador: M.C.Prestano. Stud: Mozo Bacan. El ganador de 5 años es hijo de Fortify y Burg Violeta DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 GROSSO AMOR, 56, W.Pereyra (13) 0 2 Super Creativo, 56, J.Noriega (7) 0 2,80 1 1/2 cpo 3 Muy Candy, 56, G.J.Garcia (3) 0 44,65 3 1/2 cps 4 Perfect Illusion, 54, A.Coronel E. (9) 0 3,25 1/2 cpo 5 Key Clette, 56, O.Alderete (6) 0 7,40 1 1/2 cpo 6 Principe Colonial, 56, G.Villalba (4) 0 66,95 2 cps 7 Linesman, 56, M.Aserito (11) 0 96,95 cza 8 Imbatido, 56, F.L.Goncalves (2) 0 10,50 3 1/2 cps 9 Futuro Rey, 56, M.Valle (14) 0 12,60 6 cps 10 Baculum, 56, J.Villagra (10) 0 19,50 1 1/2 cpo 11 Itzak, 56, P.Carrizo (5) 0 20,85 2 cps ú Maraka Hunter, 56, R.Alzamendi (12) 0 63,15 6 cps - - - 0 Dividendos: GROSSO AMOR $ 4,80, 1,95 y 1,65. Super Creativo $ 2,10 y 1,85. Muy Candy $ 4,20. IMPERFECTA $ 325,00. TRIFECTA $ 10.084,00. DOBLE $ 2.702,50.No corrieron: (1) Muro y (8) Ancho De Espadas. Tiempo: 1'24s66c. Cuidador: J.D.Staiano. Stud: Ferre. El ganador de 3 años es hijo de Cosmic Trigger y Even Rosario DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 ZAFIRAH, 56, E.Ortega P. (7) 0 2 Escaping Justice, 56, F.L.Goncalves (2) 0 5,75 pzo 3 Ni Mas Que Tu, 56, W.Pereyra (1) 0 4,90 1 cpo 4 Belleza De Arteaga, 56, M.La Palma (10) 0 5,85 1 1/2 cpo 5 Island Profile, 52, R.Bascuñan (11) 0 33,35 6 cps 6 Coloretta, 56, E.Siniani (14) 0 11,15 1/2 cpo 7 Fahda, 56, Jorge Peralta (5) 0 26,70 2 1/2 cps 8 Master Twins, 56, I.Monasterolo (12) 0 2,65 1/2 cpo 9* Avispa Reina, 56, B.Enrique (8) 0 21,85 1 1/2 cpo 10 Guicciardini, 56, L.Cabrera (6) 0 31,10 1/2 cpo 11 Dracarys, 56, M.Valle (13) 0 41,00 2 cps 12 Ventaja Real, 52, E.G.Ortega T. (9) 0 31,70 9 cps ú Torre De Babel, 56, W.Moreyra (3) 0 9,55 6 cps - - - 0 - - (*) Largó frío Dividendos: ZAFIRAH $ 8,55, 3,55 y 2,30. Escaping Justice $ 2,75 y 1,80. Ni Mas Que Tu $ 1,90. IMPERFECTA $ 1.155,00. CUATRIFECTA $ 12.347,50. DOBLE $ 2.170,00.No Corrió: (4) Visualisada. Tiempo: 1'23s99c. Cuidador: G.E.Romero. Stud: Tramo 20 (sgo. Del E.). La ganadora de 3 años es hija de Asiatic Boy y Hydrant DECIMOCUARTA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 JANE DOE, 56, R.Blanco (6) 0 2 Horas En Blanco, 56, W.Pereyra (5) 0 2,60 1/2 cpo 3 Singarela, 56, D.Ramella (9) 0 3,70 2 cps 4 Trama Urbana, 56, G.Hahn (4) 0 31,80 1/2 pzo 5 Baska Voda, 56, E.Siniani (8) 0 13,30 3 cps 6 Doña Langosta, 56, F.L.Goncalves (13) 0 5,65 1 cpo 7 Whatsapeame, 56, M.La Palma (7) 0 6,60 1/2 cpo 8 Sail Global, 56, A.Giannetti (3) 0 15,40 1/2 cpo 9* Cursadora, 56, O.Villarroel (14) 0 8,15 3/4 cpo 10 Rigolizia, 54, R.Bascuñan (12) 0 21,05 2 1/2 cps 11 Pest Beach, 56, I.Monasterolo (11) 0 45,60 7 cps 12 Bella Sultana, 56, P.Carrizo (10) 0 40,65 2 1/2 cps úX Futbolera, 56, B.Enrique (2) 0 54,35 7 cps - - - 0 - - (*) Largó cruzado (X) Largó sin Jockey Dividendos: JANE DOE $ 27,55, 6,00 y 2,80. Horas En Blanco $ 3,05 y 1,90. Singarela $ 1,75. IMPERFECTA $ 1.485,00. CUATRIFECTA $ 107.142,00. DOBLE FINAL $ 31.100,00. TRIPLO $ 188.350,00. CUATERNA $ 502.530,00. QUINTUPLO: a ganador $ 561.734,25 , a placé $ 19.424,00. No Corrió: (1) Runaway Home. Tiempo: 1'25s40c. Cuidador: J.M.Etchechoury. Stud: El Chañar. La ganadora de 3 años es hija de Orpen y Jolly Son. RECAUDACIÓN: $ 42.587.123. ZAFIRAH. Escaping Justice. Ni Mas Que Tu. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (4) Visualisada1'23s99c.G.E.Romero.Tramo 20 (sgo. Del E.). La ganadora de 3 años es hija de Asiatic Boy y Hydrant GROSSO AMOR. Super Creativo. Muy Candy. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (1) Muro y (8) Ancho De Espadas1'24s66c.J.D.Staiano.Ferre. El ganador de 3 años es hijo de Cosmic Trigger y Even Rosario VILANO JOY. Wave Seattle. Saint Runner. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO HANDICAP. CUATERNA SELECTIVA. CADENA JACKPOT.No Corrió: (2) Francisco De Boedo1'11s63c.M.C.Prestano.Mozo Bacan. El ganador de 5 años es hijo de Fortify y Burg Violeta

VERY TRULY. Heavy Love. Lord Of Lords. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'35s15c.E.Martin Ferro.San Isidoro. El ganador de 4 años es hijo de Lizard Island y Very Pure