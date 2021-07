Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

TAKE THE LEAD , 57, B.Enrique

DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 PEBETA LIGERA, 57, A.Cabrera (12) 0 2 Melisandre, 57, J.Noriega (7) 0 5,70 3 1/2 cps 3 Sonatina Scat, 57, B.Enrique (9) 0 6,55 3 cps 4 Splendid One, 55, E.Martinez (2) 0 7,00 3/4 cpo 5 La Generala, 53, E.G.Ortega T. (4) 0 35,25 1/2 cpo 6 Ser Famosa, 57, E.Torres (6) 0 11,00 5 cps 7 Dass, 54, C.Perez G. (13) 0 39,05 1 1/2 cpo 8 Brightest, 57, G.Bonasola (11) 0 29,60 pzo 9 Keep The Faith, 57, W.Moreyra (10) 0 3,15 1/2 cpo 10 Carry Craft, 53, R.Bascuñan (8) 0 68,15 15 cps ú* Q`seductora Boby, 57, G.Bellocq (3) 0 173,00 s.a. - - - 0 - - (*) Indócil en los partidores

Dividendos: PEBETE LIGERA $ 2,20, 1,50 y 1,30. Melisandre $ 2,75 y 1,70. Sonatina Scat $ 1,75. IMPERFECTA $ 360,00. CUATRIFECTA $ 4.722,00. DOBLE FINAL $ 1.470,00. TRIPLO $ 22.970,00. CUATERNA $ 116.660,00. QUINTUPLO: a ganador $ 124.178,00, a placé $ 936,00. No corrieron: (1) Rachel Imaginary, (5) Clear Bless y (14) Seras Buena. Tiempo: 1'24s97c. Cuidador: A.Pavlovsky. Stud: S. F. De Pilar. La ganadora de 4 años es hija de Manipulator y Araca Amo. RECAUDACIÓN: $ 39.579.950.

TAKE THE LEAD. Lathan. Geronima Fitz. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (2) Usaina, (3) Lily`s Dream y (4) La Pacha1'24s20c.J.M.Moncada.Don Florentino. La ganadora de 4 años es hija de Que Vida Buena y Take It