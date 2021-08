Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

Ever Spring , 56, R.Blanco

QUINTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 SALSA DANCE, 57, E.Ortega P. (5) 2 Serpiente Furtiva, 57, I.Monasterolo (1) 3,35 1 1/2 cpo 3 Mopsopia, 53, E.G.Ortega T. (3) 6,55 1 1/2 cpo 4 Mechera Cachorra, 55, L.M.Fer`dez (6) 3,55 3 cps 5 Amiguita Cautiva, 57, C.Velazquez (2) 3,20 1 1/2 cpo 6 Julia Key, 57, G.Calvente (7) 7,25 2 1/2 cps - - - Dividendos: SALSA DANCE $ 3,95 y 3,10. Serpiente Furtiva $ 3,20. EXACTA $ 459,00. TRIFECTA $ 1.460,00. DOBLE $ 1.202,50. TRIPLO MAS $ 18.917,50. CUATERNA CON JACKPOT $ 17.150,00.No Corrió: (4) Drink Notes. Tiempo: 1'2s99c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: Friends. La ganadora de 4 años es hija de Winning Prize y Sambadonna SEXTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 MEGAWATT, 60, J.Villagra (6) 2 El Graduado, 58, M.Valle (11) 7,10 3/4 cpo 3 Akan, 60, E.G.Ortega T. (2) 11,25 3/4 cpo 4 Codi Strac, 50, A.Castro (4) 9,45 1/2 cpo 5 El Casador, 56, W.Pereyra (7) 4,45 pzo 6 Weber, 54, L.Tello E. (1) 17,35 pzo 7 Moscato Pizza, 52, L.Galdeano (12) 13,00 1 1/2 cpo 8 Guapo Malevo, 58, A.Giannetti (9) 2,10 1 1/2 cpo 9 Ros Grande Ros, 55, R.Alzamendi (3) 132,30 4 cps 10 Little Empress, 56, F.Arreguy (h) (10) 55,15 5 cps ú Gepeto, 51, R.Frias (8) 18,70 1 cpo - - - Dividendos: MEGAWATT $ 7,75, 3,60 y 2,05. El Graduado $ 2,55 y 1,60. Akan $ 2,85. IMPERFECTA $ 612,50. TRIFECTA $ 8.898,00. DOBLE $ 1.340,00.No Corrió: (5) Soy Holandes. Tiempo: 1'22s3c. Cuidador: R.M.Vivas. Stud: Tramo 20 (sgo. Del E.). El ganador de 6 años es hijo de Master Of Hounds y Spiffy SEPTIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 VIRYINIO, 57, L.Galdeano (3) 2 Idolo Pampeano, 57, J.M.Sanchez (8) 6,90 1/2 cpo 3* Warner, 54, N.Villarreta (5) 8,60 1 1/2 cpo 4 Temporal Nak, 55, A.Castro (6) 5,10 1 1/2 cpo 5 Che Pota, 57, F.Calvente (2) 2,00 3 cps 6 Coubert, 55, F.Correa (4) 9,55 1/2 cpo 7 El Acosador, 57, M.Aserito (7) 17,25 pzo ú Yankee Icon, 57, R.Alzamendi (1) 51,50 8 cps - - - - - (*) Dist. molestó Dividendos: VIRYINIO $ 3,30, 2,10 y 1,40. Idolo Pampeano $ 2,70 y 4,75. Warner $ 1,50. EXACTA $ 1.467,00. TRIFECTA $ 3.803,00. DOBLE $ 1.972,50. CUATERNA $ 7.614,00.No Corrió: (9) Nunca Vigilante. Tiempo: 1'10s22c. Cuidador: E.R.Bortule. Stud: Cuatro Zetas. El ganador de 5 años es hijo de Heliostatic y Villard OCTAVA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 REGATTA, 54, R.Frias (5) 2 All Yours, 54, D.Ramella (2) 5,80 3/4 cpo 3 Che Artista, 51, E.G.Ortega T. (4) 11,30 hco 4 City Attend, 57, R.R.Barrueco (7) 10,35 1/2 cpo 5 Rapale, 57, J.Villagra (3) 2,45 1 1/2 cpo 6 Shailenha, 57, F.Arreguy (h) (1) 5,30 2 cps ú My Golden Star, 57, E.Ortega P. (6) 3,40 1 1/2 cpo - - - Dividendos: REGATTA $ 5,20 y 4,35. All Yours $ 3,75. EXACTA $ 1.074,00. TRIFECTA $ 7.042,00. DOBLE $ 1.707,50. TRIPLO $ 13.932,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s43c. Cuidador: A.C.Glades. Stud: Hs. Las Pintadas (mza). La ganadora de 5 años es hija de Sidney`s Candy y Ravishing Love NOVENA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 MUEQUITA CAMP, 55, A.I.Romay (1) 2 Kalcura Seattle, 57, R.Blanco (3) 3,10 1 cpo 3 Manera Alguna, 53, E.G.Ortega T. (5) 7,05 1 1/2 cpo 4 Honrosa Rye, 57, M.Valle (6) 3,50 2 cps 5 Gone To India, 57, P.Carrizo (4) 12,05 1 1/2 cpo 6 Holiday Parade, 54, J.Espinoza (7) 2,20 3 1/2 cps ú Ever Propulsora, 57, E.Siniani (2) 24,95 1 1/2 cpo - - - Dividendos: MUEQUITA CAMP $ 10,90 y 3,15. Kalcura Seattle $ 1,65. EXACTA $ 1.308,00. TRIFECTA $ 3.115,00. DOBLE $ 4.552,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'37s46c. Cuidador: M.Rodriguez. Stud: Chico Carlos (az). La ganadora de 5 años es hija de Campanologist y Muequita Nistel DECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 DON LOBO, 54, R.Frias (11) 2 Optium Seattle, 57, I.Monasterolo (3) 4,70 1 cpo 3 Piranesi, 57, M.Valle (13) 5,85 1 1/2 cpo 4 Isolano, 57, J.Noriega (6) 10,95 cza 5 Ruler Song, 57, A.Cabrera (5) 6,10 2 cps 6 Francis Scott, 57, W.Moreyra (10) 8,50 1/2 cpo 7 Estar Siempre, 57, L.Balmaceda (9) 28,95 6 cps 8 W Pura Clase, 57, W.Pereyra (1) 15,05 4 cps 9 Amiguito Carlosdante, 57, E.Ortega P. (2) 6,40 2 1/2 cps 10 Mister Melo, 56, A.Coronel E. (12) 75,05 hco 11 Ionesco, 57, B.Enrique (14) 26,65 pzo ú Delivery Chuck, 57, J.Leonardo (7) 10,90 1 1/2 cpo - - - Dividendos: DON LOBO $ 5,50, 2,20 y 1,40. Optium Seattle $ 7,00 y 3,10. Piranesi $ 1,45. IMPERFECTA $ 867,50. TRIFECTA $ 2.833,00. DOBLE $ 1.842,50. TRIPLO SELECTIVO $ 45.450,00. CUATERNA SELECTIVA $ 62.500,00. CADENA CON JACKPOT $ 179.705,00.No corrieron: (4) Camp Of Honey y (8) El Escribiente. Tiempo: 1'35s72c. Cuidador: J.J.Etchechoury. Stud: Yaveran (az). El ganador de 5 años es hijo de Verrazano y Loufoque UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 MASTER OF LIGHT, 57, L.Cabrera (9) 2 Valfrido Joy, 57, F.Arreguy (h) (1) 6,70 6 cps 3 Año Patrio, 56, G.J.Garcia (2) 19,40 1/2 pzo 4 Diablo, 57, R.Blanco (4) 1,90 pzo 5 Stormy Kissing, 57, W.Moreyra (3) 4,55 3/4 cpo 6 Donor Joy, 57, F.Coria (7) 16,75 1/2 cpo 7 Free Express, 55, A.I.Romay (8) 23,95 2 1/2 cps 8 Perfect Score, 57, E.Ortega P. (6) 10,35 4 cps ú Sunset Trip, 57, J.Villagra (5) 5,05 7 cps - - - Dividendos: MASTER OF LIGHT $ 10,55, 5,20 y 3,10. Valfrido Joy $ 3,15 y 2,35. Año Patrio $ 3,65. EXACTA $ 1.842,00. TRIFECTA $ 55.214,00. DOBLE $ 7.687,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'9s0c. Cuidador: J.G.Ublich. Stud: J. G. U.. El ganador de 5 años es hijo de Master Of Hounds y Lhote DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 ENTREVISTADO, 57, J.Villagra (7) 2 Hyakutake, 57, P.Carrizo (8) 3,45 3 1/2 cps 3 Key Clette, 57, O.Alderete (10) 3,55 pzo 4 Qualis Rex, 57, G.Bonasola (12) 4,90 cza 5 Black Biondi, 54, C.Perez G. (2) 20,30 5 cps 6 Garcero Cat, 56, N.Villarreta (11) 16,40 1 1/2 cpo 7 Efcharisto, 57, G.Hahn (4) 8,00 1 cpo 8 Sigo Pensando, 57, L.Tello E. (13) 53,00 8 cps 9 Pedro`s Birthday, 57, R.R.Barrueco (6) 5,90 2 cps 10 Kestripes, 53, A.B.Valdez (9) 81,15 1/2 pzo 11 Lendl, 57, L.Franco (14) 72,30 19 cps 12* Vasili Kandinsky, 57, J.M.Sanchez (5) 23,50 s.a. úX Verso Colonial, 53, E.G.Ortega T. (1) 37,90 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco (X) Cruzó al tranco Dividendos: ENTREVISTADO $ 7,15, 2,75 y 1,65. Hyakutake $ 1,60 y 1,15. Key Clette $ 1,40. IMPERFECTA ú $ 630,00. CUATRIFECTA $ 9.615,00. DOBLE $ 630,00.No Corrió: (3) Rhaegar. Tiempo: 1'23s91c. Cuidador: M.Domingo. Stud: Mamina. El ganador de 4 años es hijo de Lizard Island y Entrevue DECIMOTERCERA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 TOPADORA LETAL, 57, W.Moreyra (1) 2 Doña Taja, 53, J.Espinoza (8) 11,65 3 cps 3 Earthrise, 57, O.Alderete (9) 12,40 1/2 cza 4 Aspera Gota Song, 53, E.G.Ortega T. (2) 3,90 pzo 5 La Grand Parade, 57, R.Blanco (10) 8,15 1 cpo 6 Doña Milla, 57, G.J.Garcia (11) 4,35 2 cps 7 Coqueta Out, 55, A.I.Romay (7) 28,35 6 cps 8 Bond To Me, 56, E.Retamozo (4) 10,60 cza 9 Re Fortuna, 57, B.Enrique (3) 10,85 3/4 cpo 10 Nicky`s Girl, 57, W.Pereyra (12) 20,85 3/4 cpo 11 Sobra Fe, 57, L.Balmaceda (5) 19,40 14 cps ú* Mobility, 57, M.Valle (6) 58,05 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: TOPADORA LETAL $ 3,35, 1,90 y 1,95. Doña Taja $ 5,90 y 4,80. Earthrise $ 3,05. IMPERFECTA ú $ 2.142,50. CUATRIFECTA $ 200.000,00. DOBLE FINAL MAS $ 15.030,00. TRIPLO $ 300.000,00. CUATERNA $ 1.225.195,20 . QUINTUPLO: a ganador $ 582.819,84 , a placé $ 10.118,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'4s31c. Cuidador: C.L.Spaccesi. Stud: Abuelo Tato (bv). La ganadora de 4 años es hija de Don Letal y Doña Topad. 