Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 LA TEACHER PROUD, 54, J.R.Benitez V. (1) 2 Impositiva Rate, 57, L.Balmaceda (13) 3,55 3 1/2 cps 3 Gone To India, 57, O.Alderete (5) 12,45 1 1/2 cpo 4 Luxury, 57, M.Aserito (9a) 17,60 1 1/2 cpo 5 Aftermath, 55, F.Correa (3) 99,75 pzo 6 Piñata Scat, 53, A.Allois (7) 3,30 pzo 7 La Sabanera, 57, I.Monasterolo (2) 4,35 cza 8 Bamba Camp, 57, F.Coria (4) 9,95 1 1/2 cpo 9 Malakita, 53, A.Castro (10) 38,35 hco 10 Mejor Asi, 57, C.Montoya (8) 37,90 3 cps 11 Giria Latina, 57, A.Paez (6) 15,75 5 cps ú Felicidad Eterna, 53, E.G.Ortega T. (11) 9,80 2 cps - - -

Dividendos: LA TEACHER SPROUT $ 6,95, 2,25 y 1,55. Impositiva Rate $ 1,70 y 1,55. Gone To India $ 2,65. IMPERFECTA $ 755,00. CUATRIFECTA $ 401.445,00. DOBLE FINAL MAS $ 19.440,00. TRIPLO $ 95.650,00. CUATERNA $ 2.000.000,00. APURSTA QUINTUPLO: a ganador $ 182.137,00, a placé $ 1.359,00. No corrieron: (9) Carrie Bradshaw y (12) Bien Lejana. Tiempo: 1'23s80c. Cuidador: J.D.Staiano. Stud: Social Club Lanus O.. La ganadora de 5 años es hija de Proud Man y La Teache. RECAUDACIÓN: $ 40.547.400..