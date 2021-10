Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 TRIUMPHANT SUN, 56, A.O.Lopez (7) 2 Rimout Loran, 56, M.Valle (2) 26,25 1 cpo 3 Doutrinadora, 56, E.Ortega P. (14) 12,20 3/4 cpo 4 Alma Angelical, 56, G.Bellocq (6) 51,15 1/2 cpo 5 Atlantic Greeley, 56, P.Carrizo (3) 42,70 1 1/2 cpo 6 Domesday, 56, B.Enrique (8) 11,45 1 1/2 cpo 7* Look The Sky, 56, L.Vai (15) 6,75 2 cps 8 Klasuda Sangre, 56, W.Moreyra (5) 137,25 1/2 cpo 9 Doña Tarantela, 56, F.L.Goncalves (9) 2,65 1 cpo 10X Romper Cadenas, 56, A.Giannetti (13) 11,40 2 1/2 cps 11 Tiara Real, 54, R.Frias (1) 43,20 1 cpo 12 Mattinata, 53, E.G.Ortega T. (10) 24,30 4 cps ú+ Master Slovenia, 56, W.Pereyra (12) 2,90 0 cpo - - - - - (*) Indócil en los partidores (X) Indócil en los partidores (+) Se cayó el jinete

Dividendos: TRIUMPHANT SUN $ 9,05, 2,65 y 1,90. Rimout Loran $ 5,55 y 3,45. Doutrinadora $ 3,70. IMPERFECTA $ 7.577,50. CUATRIFECTA $ 776.588,56 . DOBLE PLUS $ 6.000,00. TRIPLO $ 5.770,00. CUATERNA $ 83.330,00. QUINTUPLO: a ganador $ 87.181,00, a placé $ 657,00. No corrieron: (4) Cheating Girl y (11) Richmond Lake. Tiempo: 1'10s98c. Cuidador: N.F.Pastor. Stud: Stud Aitue. La ganadora de 3 años es hija de Cima De Triomphe y Chasing The Su. RECAUDACIÓN: $ 42.249.110.

