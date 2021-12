Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

Blow Like The Wind , 56, M.Gonzalez

DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SEXY CHICK, 56, F.Barroso (9) 2 Far Gal, 53, R.Bascuñan (4) 13,60 pzo 3 Hony Boone, 56, F.L.Goncalves (2) 2,70 3 1/2 cps 4 Halo Hit, 56, R.Blanco (8) 7,95 2 1/2 cps 5 Borbolisa, 56, I.Monasterolo (11) 3,55 1 cpo 6 Turn To Gold, 56, L.Balmaceda (6) 31,85 5 cps 7 Perfect Foggy, 52, F.J.Lavigna (1) 25,45 1/2 pzo 8 Che Bailarina, 54, R.Frias (3) 83,00 7 cps 9* Estrella Universal, 53, E.G.Ortega T. (5) 252,90 8 cps ú Sufrida Amor, 57, E.Ruarte (10) 103,10 3 1/2 cps - - - - - (*) Indócil en los partidores

Dividendos: SEXY CHIC $ 2,05, 1,55 y 1,10. Far Gal $ 2,65 y 1,10. Hony Boone $ 1,10. EXACTA $ 1.297,50. TRIFECTA $ 3.932,50. DOBLE $ 307,50. TRIPLO SELECTIVO $ 8.260,00. CUATERNA SELECTIVA $ 51.720,00.No Corrió: (7) May Carleton. Tiempo: 1'23s2c. Cuidador: R.M.Bullrich. Stud: Triunvirato. La ganadora de 3 años es hija de Orpen y Summer Fest DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 VISUALISADA, 53, R.Bascuñan (6) 2 Playa De Niza, 57, F.L.Goncalves (1) 1,65 1 1/2 cpo 3 Reina Curiosa, 57, M.Valle (9) 12,90 3/4 cpo 4 Interye, 55, M.A.Sosa (4) 3,55 2 cps 5 Mardis Gras, 57, L.Balmaceda (7) 27,35 1 cpo 6 Rosa Del Verano, 57, S.Barrionuevo (10) 44,70 3 1/2 cps 7 Fragoscopica, 54, E.G.Ortega T. (3) 11,85 1 cpo 8 Maipo`s Dancer, 57, W.Pereyra (2) 10,85 4 cps ú Garua Finita, 57, S.Piliero (5) 57,10 4 cps - - - Dividendos: VISUALIZADA $ 6,10, 1,50 y 1,35. Playa De Niza $ 1,20 y 1,20. Reina Curiosa $ 1,70. EXACTA $ 492,50. TRIFECTA $ 3.360,00. DOBLE $ 722,50. CADENA JACKPOT $ 118.396,00.No corrieron: (8) Linda Ride y (11) Causa Noble. Tiempo: 1'9s99c. Cuidador: R.O.Soto. Stud: Don Armando. La ganadora de 4 años es hija de Aerosol y Vision Of Moon DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 DOM MARIO, 56, G.Bonasola (4) 2 El Gran Lebowski, 56, W.Pereyra (8) 12,55 2 cps 3 Yacaeran, 56, M.Valle (6) 10,50 3 cps 4 Emm Vago, 56, J.Noriega (2) 5,35 1 1/2 cpo 5 Tooru, 56, W.Moreyra (1) 7,90 1/2 pzo 6 Aistis Vitkauskas, 56, E.Talaverano (3) 1,90 1/2 pzo 7 Watchtower, 56, I.Monasterolo (10) 14,45 3/4 cpo 8* Cold Blood, 52, S.Arias (5) 46,35 11 cps ú Trigger Done, 53, R.Bascuñan (9) 8,70 13 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: DOM MARIO $ 3,80, 2,15 y 1,45. El Gran Lebowski $ 6,00 y 2,45. Yacaeran $ 2,00. EXACTA $ 1.855,00. TRIFECTA $ 13.417,50. DOBLE $ 552,50. TRIPLO $ 7.015,00.No Corrió: (7) Telus Affair. Tiempo: 1'9s88c. Cuidador: E.Martin Ferro. Stud: Stud Gracias Viejo. El ganador de 3 años es hijo de Midshipman y Flatter Chater DECIMOQUINTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 DOM SANTIAGO, 57, J.Noriega (14) 2 Beautiful Vision, 57, F.Coria (11) 13,85 4 cps 3 Indio Expressive, 57, G.Bonasola (5) 36,10 1 1/2 cpo 4 Eco Dim, 57, F.L.Goncalves (16) 3,00 1 cpo 5 Little King, 57, C.Velazquez (15) 7,25 1 cpo 6 Jocudo, 57, I.Monasterolo (4) 2,75 cza 7 Taxi Dancer, 57, G.Calvente (6) 6,55 1 1/2 cpo 8 Ness Champ, 57, R.Blanco (1) 53,25 pzo 9 New Strip, 54, E.G.Ortega T. (9) 18,80 2 1/2 cps 10 Mathysse, 53, A.Allois (7) 166,20 5 cps 11 Rene, 57, E.Torres (10) 7,00 2 1/2 cps 12 Five Like, 57, E.Ruarte (13) 146,05 4 cps 13 Libre Pensamiento, 57, R.Alzamendi (8) 26,20 1/2 cza ú Spirit Remote, 57, J.Leonardo (12) 23,75 2 1/2 cps - - - Dividendos: DOM SANTIAGO $ 23,70, 5,15 y 2,95. Beautiful Vision $ 7,05 y 3,40. Indio Expressive $ 3,40. IMPERFECTA $ 17.010,00. TRIFECTA Extra $ 440.850,00. DOBLE $ 3.790,00.No corrieron: (2) Marver y (3) Forever Johan. Tiempo: 56s12c. Cuidador: A.Pavlovsky. Stud: Tres G.. El ganador de 4 años es hijo de Storm Embrujado y Beckoning DECIMOSEXTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 ANGEL`S DANCE, 57, F.L.Goncalves (17) 2 Athenea Fool, 57, F.Coria (16) 4,45 2 cps 3* Argumenta, 53, S.Arias (14) 3,15 3 1/2 cps 4 Sopita Cat, 57, G.Calvente (10) 6,70 3/4 cpo 5 La Churrona, 54, E.G.Ortega T. (15) 53,65 1/2 cpo 6 Agus Song, 57, R.R.Barrueco (11) 19,70 pzo 7X Calidad En Vivo, 57, L.Vai (13) 127,40 3/4 cpo 8 Lady Richard, 57, E.Torres (2) 10,85 4 cps 9 Sunset Mott, 53, E.Candia G. (12) 18,00 1 1/2 cpo 10+ Mi Amiga Jajaja, 57, M.Valle (7) 26,40 pzo 11** Song Of Triomphe, 57, J.Leonardo (9) 52,85 1/2 pzo 12 Carrera Cosmica, 57, G.Bonasola (3) 32,40 1 cpo 13/ Vigatta, 53, A.B.Valdez (6) 37,00 2 cps 14/ Emilita Gulch, 53, L.Brigas (8) 103,60 6 cps ú/ Cruzare, 53, R.Bascuñan (4) 38,85 2 cps - - - - - (*) Dist. molestó (X) Largó frío (+) Ligó suelta (**) Largó cruzado (/) Largó retrasado (/) Ligó suelta (/) Largó retrasado Dividendos: ANGEL'S DANCE $ 2,40, 1,40 y 1,35. Athenea Fool $ 1,90 y 1,45. Argumenta $ 1,70. IMPERFECTA $ 750,00. CUATRIFECTA $ 10.415,00. DOBLE FINAL $ 11.290,00. TRIPLO $ 46.870,00. CUATERNA $ 76.940,00.No corrieron: (1) Rocking Key y (5) Chita Good. Tiempo: 56s98c. Cuidador: J.C.Borda. Stud: Triple Alliance. La ganadora de 4 años es hija de Angiolo y Baalti. RECAUDACIÓN: $ 63.096.448. DOM SANTIAGO. Beautiful Vision. Indio Expressive. IMPERFECTA. TRIFECTA Extra. DOBLE.No corrieron: (2) Marver y (3) Forever Johan56s12c.A.Pavlovsky.Tres G.. 