Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

Master Of Brides , 56, M.La Palma

Movie Like , 56, L.Vai

Joe Who , 54, R.Frias

Son Of Daddy , 56, C.Velazquez

DECIMOSEXTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 POKEMON EX GO, 54, E.G.Ortega T. (7) 2 Seyton, 56, G.Bonasola (10) 6,40 1 1/2 cpo 3 El Chamuyo, 53, R.Bascuñan (16) 2,85 1/2 cpo 4 Notable King, 53, U.Chaves (15) 6,20 3 1/2 cps 5 Empress Boy, 57, E.Ruarte (13) 22,55 3/4 cpo 6 Aazif, 57, F.Barroso (11) 12,95 3 cps 7 Pompidou, 53, G.Tempesti V. (1) 11,15 3 cps 8* Taipiro, 57, C.Cuellar (12) 13,55 1 1/2 cpo 9 Comodoro Zen, 53, F.J.Lavigna (14) 35,95 1 cpo 10 Ivan Illich, 57, M.La Palma (5) 160,15 4 cps 11 Mistico Joy, 57, S.Barrionuevo (8) 9,00 1 1/2 cpo 12 Patrimonio Neto, 57, R.R.Barrueco (2) 119,10 2 1/2 cps 13 Fernetti, 53, L.Brigas (3) 33,55 3 cps 14 Talarico, 55, C.Cabrera (6) 15,25 1/2 cpo ú Pototeo, 56, J.M.Sanchez (9) 11,95 3/4 cpo - - - - - (*) Largó frío

Dividendos: POKEMON EX GO $ 6,60, 2,80 y 1,60. Seyton $ 3,30 y 2,20. El Chamuyo $ 1,65. IMPERFECTA $ 6.775,00. CUATRIFECTA $ 250.000,00. DOBLE FINAL $ 83.330,00. TRIPLO FINAL $ 147.380,00. CUATERNA $ 2.321.275,00. No Corrió: (4) Maroon. Tiempo: 1'25s34c. Cuidador: M.E.Clementi. Stud: Mary - Mar. El ganador de 5 años es hijo de Exchange Rate y Poker Lad. RECAUDACIÓN: $ 52.451.683..

LEAF REWARD. Back Story. Son Of Daddy. IMPERFECTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. QUINTUPLO: a ganadora placé.No corrieron: (14) El Chantaje y (16) French Bank1'38s46c.E.Martin Ferro.Trio. El ganador de 3 años es hijo de Grand Reward y Leaf Storm