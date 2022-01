Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

TERCERA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 SEDUCILA, 56, J.Noriega (2) 2* Angeli Cat, 52, L.Recuero (3) 11,95 cza 3 Bom Tina, 56, R.R.Barrueco (4) 3,00 1/2 pzo 4 Cara Indiana, 53, T.Baez (8) 10,65 3 cps 5 Era Vulgaris, 56, E.Torres (7) 7,60 7 cps 6 Blood Star, 52, E.Suarez (9) 38,15 13 cps ú La Tana Ferro, 52, F.J.Lavigna (1) 7,75 3 1/2 cps - - - - - (*) Largó frío

Dividendos: SEDUCILA $ 1,55 y 1,10. Angeli Cat $ 1,10. EXACTA $ 405,00. TRIFECTA $ 1.562,50. DOBLE $ 210,00.No corrieron: (5) Music Mani y (6) Sherrazade. Tiempo: 1'38s68c. Cuidador: E.Martin Ferro. Stud: Abolengo. La ganadora de 3 años es hija de Equal Stripes y Sambullida CUARTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 TEENEK, 54, W.Pereyra (6) 2 Best Million, 52, M.Valle (4) 14,95 4 cps 3 Guest Seattle, 54, L.Balmaceda (1) 2,50 cza 4 Bekir, 58, J.Rivarola (3) 5,70 1 1/2 cpo 5 Bonobon, 54, E.G.Ortega T. (7) 16,70 1/2 cpo 6 Mister Key, 56, R.Blanco (5) 3,45 16 cps - - - Dividendos: TEENEK $ 2,20 y 2,05. Best Million $ 3,70. EXACTA $ 1.522,50. TRIFECTA Extra $ 7.045,00. DOBLE $ 402,50. CUATERNA $ 6.224,00.No Corrió: (2) Seattle Guess. Tiempo: 1'36s42c. Cuidador: J.D.Staiano. Stud: Seba Y Cami (tuc). El ganador de 6 años es hijo de Perfectperformance y Shy Prize Girl QUINTA CARRERA- 2400 METROSPremio: Handicap Churrinche Pag. Dist. 1* SI SOCIOS, 55, F.J.Lavigna (6) 2 Señor Fancy, 53, I.Monasterolo (2) 2,90 3 cps 3 Estruendoso Dubai, 55, A.Cabrera (1) 12,15 1/2 cpo 4 El Refusilo, 59, E.Ortega P. (4) 1,90 13 cps 5X Corazon De Leon, 50, L.Galdeano (3) 17,35 3 cps 6 Judoc, 53, M.Valle (5) 7,95 5 cps - - - - - (*) Indócil en los partidores (X) Largó mal Dividendos: SI SOCIOS $ 3,20 y 1,80. Señor Fancy $ 3,25. EXACTA $ 675,00. TRIFECTA $ 4.312,50. DOBLE $ 935,00. TRIPLO PLUS $ 2.037,50. CUATERNA JACKPOT $ 2.466,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'29s94c. Cuidador: J.J.Etchechoury. Stud: La Aldea (r.iv). El ganador de 5 años es hijo de Star Dabbler y Si Ornella SEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 INVIERNO RUSO, 57, M.Valle (5) 2 Summer Festival, 53, L.Brigas (6) 8,50 3 1/2 cps 3 El Ristreto, 57, L.Balmaceda (1) 5,35 1/2 cpo 4 Jiggs, 57, G.J.Garcia (2) 7,05 1 cpo 5 Catanazo, 57, J.Noriega (3) 2,15 1 1/2 cpo 6 Edition Intruso, 57, S.Barrionuevo (4) 3,60 12 cps ú El Gran Padrino, 57, F.Arreguy (h) (7) 22,60 pzo - - - Dividendos: INVIERNO RUSO $ 5,00 y 2,75. Summer Festival $ 3,15. EXACTA $ 1.522,50. TRIFECTA $ 9.055,00. DOBLE $ 1.080,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s66c. Cuidador: J.O.Gonzalez. Stud: Hs. El Angel De Venecia (lf). El ganador de 4 años es hijo de Cityscape y Involtina SEPTIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 FRUTO MADURO, 54, E.G.Ortega T. (4) 2 Puyol Joy, 57, G.Bonasola (2) 2,95 1/2 cpo 3 Lainerie, 57, R.Blanco (1) 5,30 2 cps 4 Summit Embrujado, 57, F.Coria (6) 8,65 1 cpo 5 Master Darwin, 57, I.Monasterolo (5) 5,75 2 1/2 cps 6 Don Ringo, 57, F.Barroso (3) 2,60 10 cps - - - Dividendos: FRUTO MADURO $ 4,30 y 2,05. Puyol Joy $ 1,90. EXACTA $ 780,00. TRIFECTA $ 7.145,00. DOBLE $ 1.115,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'36s37c. Cuidador: C.A.Cardon. Stud: Comalal. El ganador de 4 años es hijo de Aerosol y Fruit Cup OCTAVA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 AMADA SCAT, 55, S.Barrionuevo (3) 2 Bliz, 57, L.Noriega (7) 4,55 3 cps 3 Belle Suchi, 57, W.Pereyra (8) 2,15 2 1/2 cps 4* Full Of Grace, 53, A.B.Valdez (5) 16,00 5 cps 5 Star Rain, 55, R.R.Barrueco (2) 18,90 23 cps úX Amor En Niza, 57, M.Aserito (4) 2,05 - - - - - (*) Largó frío (X) Desmontó Dividendos: AMADA SCAT $ 6,55 y 6,35. Bliz $ 6,65. EXACTA $ 2.137,50. TRIFECTA $ 4.840,00. DOBLE $ 1.712,50. TRIPLO SELECTIVO $ 25.860,00. CUATERNA SELECTIVA $ 120.695,00.No corrieron: (1) Careless Talk y (6) True Sunshine. Tiempo: 0s0c. Cuidador: J.A.Ionadi. Stud: A Mi Querido Viejo (az). La ganadora de 5 años es hija de Knockout y Plus Lover NOVENA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 CIELO ROMANO, 53, E.Candia G. (9) 2 Spikes, 57, W.Pereyra (6) 2,10 4 cps 3 Mystogan, 57, E.Torres (1) 6,50 1 1/2 cpo 4* Medio Caprichoso, 57, M.Valle (7) 4,95 cza 5 Faster Man, 54, L.Caronni (8) 24,80 1/2 pzo 6 Bill Collins, 57, E.G.Ortega T. (3) 12,55 3/4 cpo ú No Me Reproches, 53, F.J.Lavigna (5) 18,05 2 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: CIELO ROMANO $ 2,30 y 1,20. Spikes $ 1,20. EXACTA $ 562,50. TRIFECTA $ 1.960,00. DOBLE $1.355,00. CADENA JACKPOT $ 130.389,50.No corrieron: (2) Riddler y (4) Discreet Triomphe. Tiempo: 1'24s88c. Cuidador: O.F.Labanca. Stud: O. M.. El ganador de 5 años es hijo de Roman Ruler y Cretina DECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ARPAD, 53, G.Tempesti V. (13) 2 Capitelio, 55, S.Barrionuevo (12) 4,50 1 cpo 3 Talarico, 55, C.Cabrera (2) 9,45 1/2 pzo 4 Claro Que Si, 57, A.Castro (9) 3,85 3/4 cpo 5 Perico Star, 55, C.Perez G. (8) 34,45 3 1/2 cps 6 Nairobi (uru), 57, E.Torres (14) 5,05 1 cpo 7 Sub Twenty, 57, J.Leonardo (1) 8,70 1/2 cpo 8 Most Basko, 57, S.Piliero (4) 22,50 1/2 pzo 9 Optimus Stai, 55, J.M.Sanchez (10) 97,15 1 1/2 cpo 10 Tin Catcher, 57, R.R.Barrueco (6) 19,85 1 cpo 11 Guante De Oro, 57, L.Noriega (11) 17,15 1 cpo 12 Bombon Chuck, 57, A.Giorgis (3) 71,40 1/2 cpo 13 Red Autentico, 57, L.Galdeano (7) 5,95 1 1/2 cpo ú Super Ti, 51, R.Villegas (5) 11,65 1 1/2 cpo - - - Dividendos: ARPAD $ 13,70, 4,50 y 2,85. Capitelio $ 3,20 y 3,05. Talarico $ 2,70. IMPERFECTA $ 2.600,00. TRIFECTA Extra $ 62.500,00. DOBLE $ 2.030,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'12s42c. Cuidador: S.O.Quintana. Stud: Cinco Valles (cba). El ganador de 5 años es hijo de Galicado y Extra Magic UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 EARTHRISE, 57, B.Enrique (10) 2 Master Shiner, 53, F.J.Lavigna (8) 9,40 1/2 cpo 3 Akasha, 57, L.Vai (3) 6,40 3 1/2 cps 4 Agled, 57, W.Pereyra (13) 2,70 1 cpo 5 Rosa Del Verano, 57, S.Barrionuevo (1) 10,65 1 1/2 cpo 6 Dona Simone, 54, E.G.Ortega T. (14) 12,75 1/2 cza 7 Cuentacuentos, 57, J.Leonardo (4) 7,90 1 1/2 cpo 8 Catedratica Stripes, 57, R.Bascuñan (11) 8,20 1 cpo 9 Melisandre, 57, F.Corrales (7) 27,75 2 cps 10 Aramaiona, 57, C.Cuellar (12) 71,10 1 cpo 11 Same Philly, 53, L.Brigas (5) 57,50 2 1/2 cps 12 Troyana Del Sol, 57, E.Halier (2) 42,75 2 1/2 cps ú Zizane, 57, M.Valle (6) 11,95 1 1/2 cpo - - - Dividendos: EARTHRISE $ 4,85, 2,65 y 2,00. Master Shines $ 3,40 y 2,50. Akasha $ 3,55. IMPERFECTA ú $ 3.750,00. CUATRIFECTA $ 200.000,00. DOBLE FINAL $ 16.760,00. TRIPLO $ 45.450,00. CUATERNA $ 193.785,00. QUINTUPLO: a ganador $ 1.013.835,00, a placé $ 4.780,00.No Corrió: (9) Bond To Me. Tiempo: 1'23s88c. Cuidador: E.R.Bortule. Stud: Chipi Racing. La ganadora de 4 años es hija de Treasure Beach y Earthshin. RECAUDACIÓN: $ 42.208.159. ARPAD. Capitelio. Talarico. IMPERFECTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. Corrieron todos1'12s42c.S.O.Quintana.Cinco Valles (cba). El ganador de 5 años es hijo de Galicado y Extra Magic CIELO ROMANO. Spikes. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CADENA JACKPOT.No corrieron: (2) Riddler y (4) Discreet Triomphe1'24s88c.O.F.Labanca.O. M.. El ganador de 5 años es hijo de Roman Ruler y Cretina AMADA SCAT. Bliz. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO SELECTIVO. CUATERNA SELECTIVA.No corrieron: (1) Careless Talk y (6) True Sunshine0s0c.J.A.Ionadi.A Mi Querido Viejo (az). La ganadora de 5 años es hija de Knockout y Plus Lover FRUTO MADURO. Puyol Joy. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'36s37c.C.A.Cardon.Comalal. El ganador de 4 años es hijo de Aerosol y Fruit Cup INVIERNO RUSO. Summer Festival. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'10s66c.J.O.Gonzalez.Hs. El Angel De Venecia (lf). El ganador de 4 años es hijo de Cityscape y Involtina SI SOCIOS. Señor Fancy. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO PLUS. CUATERNA JACKPOT. Corrieron todos2'29s94c.J.J.Etchechoury.La Aldea (r.iv). El ganador de 5 años es hijo de Star Dabbler y Si Ornella TEENEK. Best Million. EXACTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. CUATERNA.No Corrió: (2) Seattle Guess1'36s42c.J.D.Staiano.Seba Y Cami (tuc). El ganador de 6 años es hijo de Perfectperformance y Shy Prize Girl SEDUCILA. Angeli Cat. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (5) Music Mani y (6) Sherrazade1'38s68c.E.Martin Ferro.Abolengo. La ganadora de 3 años es hija de Equal Stripes y Sambullida

MARIA CANDY. Ibenblue. Arzuz. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'12s29c.S.Galabert.Los Angelitos (tan). La ganadora de 5 años es hija de Sidney`s Candy y Is She Out There