Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

Scotch And Soda , 59, A.Cabrera

ONE IN TEN , 57, J.Villagra

OCTAVA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 GIANT BABY, 57, D.R.Gomez (2) 2 Palitas Freude, 57, M.Gonzalez (3) 8,60 3 cps 3 True Inka, 57, M.Valle (11) 4,40 1/2 pzo 4 Costa Ascasubi, 53, S.Arias (4) 2,95 1 1/2 cpo 5 Luxury, 54, R.Bascuñan (5) 26,05 4 cps 6* Furiosa, 55, A.Coronel E. (6) 97,05 5 cps 7 Mia Edgard, 57, W.Moreyra (8) 2,50 3 1/2 cps 8X Malhablada Slam, 57, J.Villagra (7) 15,30 s.a. ú+ Stormy High, 57, B.Enrique (9) 6,65 - - - - - desm (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado (+) Desmontó Dividendos: GIANT BABY $ 10,60, 4,40 y 2,50. Palitas Fraude 5,35 y 2,70. True Inka $ 1,70. EXACTA $ 7.132,50. TRIFECTA $ 78.217,50. DOBLE $ 4.315,00. TRIPLO $ 24.285,00.No corrieron: (1) Emmalua y (10) Dancerita. Tiempo: 1'12s6c. Cuidador: J.J.Medone. Stud: Ojos Brujos. La ganadora de 5 años es hija de Suggestive Boy y Gipsy NOVENA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SAN TORRICO, 57, J.Villagra (8) 2 Lord Commander, 57, B.Enrique (5) 8,70 5 cps 3 Gatinho Do Emma, 53, E.Candia G. (1) 4,15 2 1/2 cps 4 Four King, 52, G.Tempesti V. (10) 57,75 1/2 cza 5 Estuco, 57, R.Tarragona (4) 9,85 1 cpo 6 Giuseppe Meazza, 54, M.Giuliano C. (6) 25,80 1 cpo 7 Shadow Hunter, 54, E.G.Ortega T. (3) 5,10 1 1/2 cpo 8 Kacho, 55, J.Leonardo (2) 18,20 6 cps ú* Masterstroke, 57, A.Allois (7) 38,95 12 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: SAN TORRICO $ 1,55, 1,55 y 1,10. Lord Commander $ 2,00 y 1,25. Gatinho Do Emma $ 1,20. EXACTA $ 365,00. TRIFECTA $ 1.552,50. DOBLE $ 1.282,50.No Corrió: (9) Transonico Dubai. Tiempo: 1'11s53c. Cuidador: G.E.Romero. Stud: Facundito. El ganador de 5 años es hijo de Remote y Delfininha DECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CON HUMOR, 57, F.Coria (1) 2 Que Sorpresa, 57, A.Paez (7) 8,30 4 cps 3 Amiguito Milo, 57, F.Arreguy (h) (4) 3,35 2 cps 4 Unlock Your Wish, 57, R.L.Gonzalez (9) 32,90 4 cps 5 Embraced, 55, S.Piliero (2) 22,65 1/2 pzo 6 El Chamuyo, 54, R.Bascuñan (6) 6,80 3/4 cpo 7 Angicoco, 57, D.R.Gomez (10) 5,20 6 cps ú Seme Montewest, 55, C.Perez G. (8) 29,75 1/2 cpo - - - Dividendos: CON HUMOR $ 1,75, 2,25 y 1,10. Que Sorpresa $ 5,05 y 1,10. Amiguito Milo $ 1,10. EXACTA $ 522,00. TRIFECTA $ 1.242,50. DOBLE $ 145,00. TRIPLO $ 12.605,00. CUATERNA SELECTIVA $ 31.250,00. CADENA JACKSPOT $ 32.718,50.No corrieron: (3) Ula Gus y (5) Orpen Bamb. Tiempo: 1'11s20c. Cuidador: M.E.Lombardo. Stud: El Palomar. El ganador de 5 años es hijo de Catcher In The Rye y Quick Humor UNDECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1* QUE VISION, 57, G.Bellocq (9) 2 Dom Atilio, 57, I.Monasterolo (1) 2,65 3/4 cpo 3 Hurricane Murray, 53, T.Baez (5) 56,40 3 cps 4 Sand Road, 57, M.Gonzalez (11) 3,40 2 1/2 cps 5 Español Puro, 57, F.L.Goncalves (2) 3,10 2 cps 6 Pedro`s Birthday, 54, S.Conti (3) 37,35 2 1/2 cps 7 Lago Rojo, 55, F.Correa (7) 75,50 pzo 8 Bigote Fitz, 53, A.Allois (4) 134,05 1 1/2 cpo 9 More Secret, 53, L.Recuero (8) 8,30 1 1/2 cpo ú Ceiling, 57, S.Piliero (10) 18,00 7 cps - - - - - (*) No usó látigo Dividendos: QUE VISION $ 4,95, 2,20 y 1,05. Dom Atilio $ 2,00 y 1,40. Hurricane Murray $ 6,20. IMPERFECTA $ 800,00. TRIFECTA $ 23.242,50. DOBLE $ 522,50.No corrieron: (6) Don Naipe y (12) Lago Moquehue. Tiempo: 1'39s95c. Cuidador: J.J.Etchechoury. Stud: Pergamino. El ganador de 4 años es hijo de Perfectperformance y The Vision DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SPACIAL QUEEN, 56, W.Pereyra (9) 2 Lluvia Ecologica, 56, G.Bellocq (7) 3,60 2 cps 3 Turn To Gold, 56, A.Cabrera (11) 7,40 1 cpo 4 Gota Planet, 56, C.Velazquez (2) 2,70 4 cps 5 Celestial Seiver, 56, R.Blanco (10a) 4,95 2 1/2 cps 6 Elleonore, 56, E.Ruarte (6) 104,30 2 cps 7 Master Donosa, 56, B.Enrique (3) 6,65 4 cps 8 Caja De Musica, 56, F.L.Goncalves (4) 8,00 3 1/2 cps 9 Indian Dark, 53, E.G.Ortega T. (12) 20,15 4 cps 10* Donna Liz, 56, O.Villarroel (1) 28,85 2 cps úX Grace Stripes, 56, E.Ortega P. (5) 88,70 11 cps - - - - - (*) Indócil en los partidores (X) Cruzó al tranco Dividendos: SPACIAL QUEEN $ 14,15, 7,70 y 3,65. Lluvia Ecologica $ 6,15 y 2,75. Turn To Gold $ 3,65. IMPERFECTA $ 4.700,00. TRIFECTA Extra $ 92.420,00. DOBLE $ 5.045,00.No corrieron: (8) Marina De Santiago y (10) Casual Hit. Tiempo: 1'24s66c. Cuidador: L.R.Cerutti. Stud: La Esperanza. La ganadora de 3 años es hija de Seek Again y Spice Girl DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1* SUPER ATLANTIC, 56, R.Blanco (3a) 2 Agua Grande, 56, E.Ortega P. (4) 2,85 v.m. 3 Queen Amira, 56, M.Valle (8) 3,85 13 cps 4 Guns Of Glory, 56, L.Vai (5) 10,55 3 1/2 cps 5X Catch It Out, 52, L.Brigas (1) 25,05 cza 6 Embroma, 56, W.Moreyra (6) 4,55 1/2 pzo 7 Miraste Atras, 56, F.L.Goncalves (12) 8,30 1 1/2 cpo 8 Es Fantasiosa, 56, W.Pereyra (2) 11,70 1 cpo 9 Pupila Asiatica, 56, M.La Palma (7) 101,45 3/4 cpo 10 Buena Politica, 56, J.Noriega (10) 11,70 3 cps ú+ Tama Girl, 52, L.Recuero (9) 91,40 7 cps - - - - - (*) Desmontó (X) Desmontó (+) Indócil en los partidores Dividendos: SUPER ATLANTIC $. Agua Grande $. Queen Amira $. IMPERFECTA $. CUATRIFECTA $. DOBLE $ 23.770,00. TRIPLO $ 77.820,00 CUATERNA $ 93.425,00. QUINTUPLO: a ganador $ 50.380,00, a segundo $ 522,50. No corrieron: (3) Sunset Hit y (11) Ulka. Tiempo: 1'24s66c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: Firmamento. La ganadora de 3 años es hija de Super Saver y Atlantic Fin. RECAUDACIÓN: $ 47.539.807,00. SPACIAL QUEEN. 