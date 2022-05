Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 WAR PRINCESS, 56, B.Enrique (6) 2 Cinny, 56, W.Pereyra (3) 4,80 1/2 cpo 3* Mi Boquita Rye, 56, F.Barroso (7) 6,05 cza 4 Still Life, 56, E.Talaverano (10) 5,85 1 1/2 cpo 5 Eras Otra, 52, G.Borda (4) 8,85 1/2 pzo 6 Bruja De Baires, 56, F.L.Goncalves (13) 5,65 1 1/2 cpo 7 Martha`s Vineyard, 56, A.Castro (2) 47,15 1 1/2 cpo 8 Alma Angelical, 56, W.Moreyra (11) 70,75 2 1/2 cps 9 Elegante Silver, 56, O.Alderete (5) 15,95 1/2 pzo 10 Vedette`s Zamba, 52, G.Tempesti V. (12) 152,55 v.m. 11 La Vizcocha, 56, J.Villagra (15) 7,80 cza 12 Karina In, 52, L.Brigas (8) 102,50 2 cps 13 Nikki Bell, 56, M.Fernandez (1) 27,60 3/4 cpo 14 Siembra Alegria, 56, I.Monasterolo (9) 23,45 10 cps ú Biuty Rimout, 52, J.Espinoza (14) 65,90 2 cps - - - - - (*) Largó frío

Dividendos: WAR PRINCESS $ 3,25, 2,25 y 1,70. Cinny $ 2,05 y 1,45. Mi Boquita Rye $ 2,40. IMPERFECTA $ 1.245,00. CUATRIFECTA $ 30.000,00. DOBLE PLUS $ 7.990,00. TRIPLO $ 200.000,00. CUATERNA $ 166.660,00. QUINTUPLO $ 1.500.000,00.Corrieron todos. Tiempo: 1'11s20c. Cuidador: E.R.Bortule. Stud: Work Outs. La ganadora de 3 años es hija de War Command y The One And Onl. RECAUDACIÓN: $ 56.947.475 .

EMPIRISTA. Loba Salvaje. Chajarina. IMPERFECTA. TRIFECTA Extra. DOBLE.No corrieron: (1) Master Donosa y (11) A Cappella1'12s17c.G.J.Frenkel S..Victoria. La ganadora de 3 años es hija de Equal Stripes y Sing My Name