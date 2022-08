Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

THE BEST COMPAÑERA , 56, W.Pereyra

TERCERA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 SIR EDWARD, 57, M.Fernandez (5) 2 Nassor, 53, F.J.Lavigna (2) 25,70 12 cps 3 Baby Boomer, 55, F.L.Goncalves (7) 2,50 1/2 pzo 4 Chinganero, 57, L.Carabajal (3) 38,35 5 cps 5 Joe Who, 57, M.Valle (1) 5,60 4 cps 6 Verde Mole, 53, J.Espinoza (8) 5,05 4 cps 7 Jonie Branco, 57, J.Villagra (4) 3,20 3/4 cpo ú Expreso Latino, 57, J.Noriega (6) 19,70 7 cps - - - Dividendos: SIR EDWARD $ 3,65, 2,45 y 1,10. Nassor $ 9,35 y 1,10. Baby Boomer $ 1,10. EXACTA $ 8.247,50. TRIFECTA $ 45.442,50. DOBLE $ 1.642,50. Corrieron todos. Tiempo: 2'5s12c. Cuidador: J.A.Lofiego. Stud: La Francia. El ganador de 4 años es hijo de Sir Winsalot y Mikita CUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 QUEIJINHO, 57, M.Fernandez (2) 2 Soberano Nak, 55, F.Correa (5) 2,45 10 cps 3 Gorilon, 52, L.Garcia (6) 11,05 hco 4 Waleron, 53, A.Allois (8) 8,95 2 1/2 cps 5 Pop Fun, 55, G.Bellocq (4) 11,25 v.m. 6 Look At Me, 57, G.Sediari (1) 4,90 1 cpo ú Arrobador, 55, K.Banegas (7) 5,70 10 cps - - - Dividendos: QUEIJINHO $ 2,50 y 1,20. Soberano Nak $ 1,20. EXACTA $ 197,50. TRIFECTA $ 742,50. DOBLE $ 465,00. CUATERNA $ 96.152,50.No Corrió: (3) El Fachero. Tiempo: 56s56c. Cuidador: M.N.Reale. Stud: El Negrito (sr). El ganador de 5 años es hijo de Aerosol y Queijadinha QUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CLASSIC CHUCK, 56, A.Giannetti (7) 2 Orosix, 56, A.Cabrera (2) 10,70 3/4 cpo 3 Doña Loba, 56, W.Pereyra (3) 1,75 3/4 cpo 4* Es La Maxima, 56, L.Vai (9) 10,00 1/2 pzo 5 Playa Del Prado, 56, F.L.Goncalves (5) 6,75 10 cps 6 Garden House, 56, J.Villagra (6) 8,40 cza 7 Grand Tete, 56, R.Bascuñan (1) 9,60 1/2 cpo ú Miss Carry Hit, 54, F.J.Lavigna (4) 64,00 1 1/2 cpo - - - - - (*) Largó cruzado Dividendos: CLASSIC CHUCK $ 3,00, 1,95 y 1,10. Orosix $ 2,80 y 1,10. Doña Loba $ 1,10. EXACTA $ 1.217,50. TRIFECTA $ 3.932,50. DOBLE $ 325,00. TRIPLO $ 1.545,00. CUATERNA JACKPOT $ 3.379,00.No Corrió: (8) Queen Longines. Tiempo: 1'13s28c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: Las Monjitas. La ganadora de 3 años es hija de Chuck Berry y Claire Simoff SEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 MAD WORLD (BRZ), 56, A.Giannetti (6) 2 India Cheat, 56, A.Cabrera (3) 8,95 5 cps 3 Sandy Sea, 56, F.L.Goncalves (5) 1,55 1/2 cza 4 La Jefa, 56, R.Bascuñan (9) 4,15 3/4 cpo 5 Coqueteandome, 56, J.Villagra (7) 12,80 6 cps 6* Joy Mani, 54, F.J.Lavigna (10) 31,40 8 cps 7 Quiara, 53, E.Candia G. (4) 55,75 3 1/2 cps ú Missandie, 56, M.Valle (1) 6,35 4 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: MAD WORLD $ 6,00, 4,55 y 7,60. India Cheat $ 2,85 y 1,85. Sandy Sea $ 1,60. EXACTA $ 2.445,00. TRIFECTA $ 6.002,50. DOBLE $ 457,50.No corrieron: (2) Salinidad y (8) Yhared. Tiempo: 1'12s6c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: Stud Rdi. La ganadora de 3 años es hija de Agnes Gold y Fugazi SEPTIMA CARRERA- 1600 METROSClasico Eudoro J. Balsa (g. Iii) - GRUPO III Pag. Dist. 1 CANTA BONITA, 60, A.Giannetti (3) 2 Saragossa City, 60, J.Villagra (7a) 13,85 4 cps 3 Baronesa Asiatica, 60, C.Velazquez (7) 13,85 1 cpo 4 Forty Cinque, 60, G.Bonasola (6) 29,80 1/2 cpo 5 Tropeadora, 59, W.Pereyra (4a) 1,40 6 cps 6 Kalcura Seattle, 60, R.Bascuñan (2) 65,50 1 1/2 cpo 7 Girl On Fire, 59, F.Arreguy (h) (1) 15,75 v.m. 8 Hony Boone, 59, F.L.Goncalves (4) 1,40 5 cps 9 Verde Pipian, 59, E.Ortega P. (8) 4,55 21 cps ú Linda Isabelle, 60, M.Valle (5) 5,15 13 cps - - - Dividendos: CANTA BONITA $ 6,00, 1,90 y 5,95. Saragossa City $ 3,70 y 16,05. Forty Cinque $ 7,90. EXACTA $ 3.127,50. TRIFECTA $ 30.725,00. DOBLE $ 1.197,50. CUATERNA $ 15.997,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'38s33c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: Las Monjitas. La ganadora de 5 años es hija de Aerosol y Carta Patente OCTAVA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 AGUELLA, 57, E.Ortega P. (7) 2 Chupetina Kiss, 57, S.Barrionuevo (3) 11,40 2 1/2 cps 3 Mardis Gras, 57, M.Fernandez (9) 5,15 1/2 cpo 4 Silent Soul, 57, F.Arreguy (h) (2) 28,30 cza 5 Embassy New, 57, A.Paez (10) 7,80 1 cpo 6 Princess Flor, 57, C.Benitez (6) 17,40 1 1/2 cpo 7 Super Sale, 55, F.L.Goncalves (8) 8,05 3 1/2 cps 8 Pampa Tunning, 57, J.Rivarola (11) 67,60 1 1/2 cpo 9* She`s My Dream, 57, B.Enrique (4) 3,30 4 cps 10 Red Pin, 53, J.Espinoza (1) 5,15 1/2 cpo úX Sunrise Note, 57, C.Velazquez (5) 10,00 s.a. - - - - - (*) Se escapó de los partidores (X) Se escapó de los partidores Dividendos: AGUELLA $ 5,25, 2,20 y 5,20. Chupetina Kiss $ 7,10 y 5,45. Mardis Gras $ 3,50. EXACTA $ 3.372,50. TRIFECTA $ 9.425,00. DOBLE $ 2.340,00. TRIPLO $ 8.250,00. Corrieron todos. Tiempo: 58s19c. Cuidador: N.Ferro. Stud: Etica. La ganadora de 5 años es hija de Sixties Icon y Astound NOVENA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 JUAN BIGOTES, 54, E.G.Ortega T. (4) 2 Que Pingazo, 58, G.Parma (5) 11,10 8 cps 3 Wave Rimout, 54, F.Arreguy (h) (8) 6,50 1 1/2 cpo 4 Perfect Couple, 55, A.Paez (2) 29,45 2 1/2 cps 5 Amiguito Dandi, 57, P.Capra (3) 10,00 1/2 cpo 6 Guepardo Stai, 53, J.Espinoza (1) 13,75 1 1/2 cpo 7 Alarico Dux, 54, J.Roman (7) 11,10 1 cpo ú Barty Key, 57, W.Pereyra (10) 3,55 9 cps - - - Dividendos: JUAN BIGOTES $ 1,70, 1,85 y 1,15. Que Pingazo $ 3,85 y 1,55. Wave Rimout $ 1,45. EXACTA $ 700,00. TRIFECTA $ 3.385,00. DOBLE $ 517,50.No corrieron: (6) Che Pampero y (9) Catanazo. Tiempo: 56s43c. Cuidador: G.S.Conti. Stud: Don Ibaldo. El ganador de 5 años es hijo de Remote y Navajo Slippers DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 LA MARCHE, 57, E.G.Ortega T. (9) 2* Reina De La Noche, 57, O.Alderete (4) 2,65 4 cps 3 Que Fineza, 53, J.Flores (1) 56,10 2 cps 4X Dancing Queen, 57, L.Balmaceda (3) 8,45 3 1/2 cps 5 Unit Love, 57, A.Alfonso (8) 12,95 pzo 6 Black Perfect, 57, K.Banegas (7) 23,50 cza 7 Mattinata, 57, W.Pereyra (6) 4,65 1/2 cpo 8+ Super Dubai, 53, J.Espinoza (5) 19,05 1/2 cpo 9 Escrita Maxima, 57, C.Velazquez (10) 4,60 3 cps ú Storm Perfect, 57, P.Carrizo (2) 78,80 3 1/2 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado (+) Largó cruzado Dividendos: LA MARCHE $ 2,85, 1,20 y 1,10. Reina De La Noche $ 1,55 y 1,40. Que Fineza $ 3,85. EXACTA $ 412,50. TRIFECTA $ 10.855,00. DOBLE $ 300,00. TRIPLO SELECTIVO $ 8.650,00. CUATERNA CLASICA $ 39.680,00. CADENA JACKPOT $ 20.630,00. Corrieron todos. Tiempo: 58s20c. Cuidador: L.A.Pierro. Stud: Castañon. La ganadora de 4 años es hija de Le Blues y Ile Miscou UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 MY DEAR SCAT, 57, K.Banegas (1) 2 Sarah Friend, 53, S.Arias (8) 7,25 2 cps 3 Rompecadenas, 57, E.Torres (2) 1,70 1 cpo 4 La Sogata, 57, B.Enrique (6) 6,45 2 cps 5 Que Me Den, 57, P.Carrizo (4) 61,65 1 cpo 6 Emirates Flight, 57, G.Sediari (3) 38,20 1/2 cpo 7 Island Cocktail, 57, L.Balmaceda (11) 8,65 2 1/2 cps 8 Filosa Mom, 53, E.Suarez (10) 25,45 3/4 cpo 9 Dama Esperada, 57, F.Coria (7) 4,85 14 cps 10 Haut Medoc, 53, R.Ortiz (9) 42,70 4 cps ú Rosita Sky, 57, M.Valle (5) 16,40 2 1/2 cps - - - Dividendos: MY DEAR SCAT $ 12,00, 4,20 y 2,50. Sarah Friend $ 3,80 y 1,95. Rompecadenas $ 1,30. EXACTA $ 4.820,00. TRIFECTA $ 10.337,50. DOBLE $ 2.475,00. Corrieron todos. Tiempo: 57s87c. Cuidador: D.M.Gonzalez. Stud: Prisionero. La ganadora de 4 años es hija de Knockout y My Dear Cat DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 TALENTOSO DOMADO, 57, K.Banegas (8) 2 Rex Racer, 57, P.Carrizo (5) 36,75 3 1/2 cps 3 Brel, 57, I.Monasterolo (3) 3,10 1/2 cpo 3 Heavy Gross, 57, B.Enrique (6) 5,50 emp. 5 Il Fantino, 57, R.R.Barrueco (15) 65,70 3/4 cpo 6 Full Marker, 55, C.Perez G. (11a) 28,35 hco 7 Bru Fantasy, 57, R.Bascuñan (10) 56,50 2 1/2 cps 8 Puerto Blest, 57, A.Cabrera (18) 5,25 1/2 pzo 9 Distinto Hit, 53, A.Allois (11) 28,35 2 1/2 cps 10 Secret Legend, 57, M.Valle (17) 7,00 1/2 pzo 11 Charete, 57, M.Giles (13) 58,60 2 cps 12 Chisme Key, 55, F.Correa (9) 28,40 2 cps 13 Inmortalizado, 57, W.Pereyra (1) 23,95 5 cps 14 Que Buen Chef, 57, F.Coria (14) 3,20 2 1/2 cps 15 Lord Twister, 57, L.Cabrera (4) 62,30 4 cps ú Doy El Alma, 57, S.Piliero (16) 110,95 1 cpo - - - Dividendos: TALENTOSO DOMADO $ 8,75, 7,50 y 5,30. Rex Racer $ 15,30 y 6,45. Brel $ 1,70. Heavy Gross $ 2,10. IMPERFECTA $ 16.170,00. TRIFECTA Extra y $ 49.240,00. DOBLE $ 4.792,50.No corrieron: (2) Racionero, (7) Aspen Winter y (12) Louvre Gal. Tiempo: 58s51c. Cuidador: H.M.Mujica. Stud: Pergamino. El ganador de 4 años es hijo de Equal Talent y Domesticated DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 MEDIA DOCENA, 55, G.Bonasola (11) 2 New Prize, 50, J.Paoloni (6) 3,60 1/2 cpo 3 Ree Promocionada, 54, L.Cabrera (12) 3,35 1/2 cpo 4 Rocking Key, 57, C.Velazquez (2) 4,45 hco 5 Que Corredora, 54, P.Carrizo (4) 16,15 2 cps 6 Tremenda Sky, 54, E.Candia G. (8) 7,55 2 cps 7* Gilly, 57, B.Enrique (9) 4,50 7 cps 8 Paloma De Lagos, 57, F.Coria (1) 19,75 1 1/2 cpo 9 Dinastia O, 57, K.Banegas (3) 11,70 1 1/2 cpo 10X Baby Scat, 52, A.Allois (7) 16,05 5 cps ú Dubai`s Cat, 55, G.Bellocq (10) 31,90 1 1/2 cpo - - - - - (*) Largó retrasado (X) Largó frío Dividendos: MEDIA DOCENA $ 34,20, 8,85 y 6,25. New Prize $ 1,50 y 1,45. Ree Promocionada $ 1,65. IMPERFECTA $ 11.075,00. CUATRIFECTA $ 398.475,00. DOBLE EXTRA $ 113.850,00. TRIPLO $ 1.535.370,53 . CUATERNA $ 1.836.769,60 . QUINTUPLO $ 1.144.125,60 .No Corrió: (5) Soy Intensa. Tiempo: 57s74c. Cuidador: E.T.Ruiz Diaz. Stud: Abuelo Juan (cdia). La ganadora de 6 años es hija de Star Dabbler y Atalay. RECAUDACIÓN: $ 63.520.734.. TALENTOSO DOMADO. Rex Racer. Brel. Heavy Gross. IMPERFECTA. TRIFECTA Extra y. DOBLE.No corrieron: (2) Racionero, (7) Aspen Winter y (12) Louvre Gal58s51c.H.M.Mujica.Pergamino. El ganador de 4 años es hijo de Equal Talent y Domesticated MY DEAR SCAT. Sarah Friend. Rompecadenas. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos57s87c.D.M.Gonzalez.Prisionero. La ganadora de 4 años es hija de Knockout y My Dear Cat LA MARCHE. Reina De La Noche. Que Fineza. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO SELECTIVO. CUATERNA CLASICA. CADENA JACKPOT. Corrieron todos58s20c.L.A.Pierro.Castañon. La ganadora de 4 años es hija de Le Blues y Ile Miscou JUAN BIGOTES. Que Pingazo. Wave Rimout. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (6) Che Pampero y (9) Catanazo56s43c.G.S.Conti.Don Ibaldo. El ganador de 5 años es hijo de Remote y Navajo Slippers AGUELLA. Chupetina Kiss. Mardis Gras. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. Corrieron todos58s19c.N.Ferro.Etica. La ganadora de 5 años es hija de Sixties Icon y Astound CANTA BONITA. Saragossa City. Forty Cinque. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA. Corrieron todos1'38s33c.C.D.Etchechoury.Las Monjitas. La ganadora de 5 años es hija de Aerosol y Carta Patente MAD WORLD. India Cheat. Sandy Sea. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (2) Salinidad y (8) Yhared1'12s6c.C.D.Etchechoury.Stud Rdi. La ganadora de 3 años es hija de Agnes Gold y Fugazi CLASSIC CHUCK. Orosix. Doña Loba. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA JACKPOT.No Corrió: (8) Queen Longines1'13s28c.C.D.Etchechoury.Las Monjitas. La ganadora de 3 años es hija de Chuck Berry y Claire Simoff QUEIJINHO. Soberano Nak. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA.No Corrió: (3) El Fachero56s56c.M.N.Reale.El Negrito (sr). El ganador de 5 años es hijo de Aerosol y Queijadinha SIR EDWARD. Nassor. Baby Boomer. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos2'5s12c.J.A.Lofiego.La Francia. El ganador de 4 años es hijo de Sir Winsalot y Mikita

THE BEST COMPAÑERA. Doña Lagrima. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (1) Gala De Gris1'12s83c.J.F.Saldivia.Garabo. La ganadora de 3 años es hija de Hurricane Cat y The Best Holiday