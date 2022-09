Dancing Cause , 57, W.Pereyra

Oleada In The Rye , 55, W.Moreyra

CUARTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 IRWANI, 56, F.L.Gonçalves (9) 2 Ethical Cleric, 56, E.Ortega P. (4) 4,45 pzo 3 Fortin Chaco, 56, M.Valle (1) 3,80 5 cps 4 Olimpik Hit, 56, W.Moreyra (2) 50,65 3 cps 5 Fantasma, 56, B.Enrique (7) 16,45 pzo 6 Clandestino Soy, 56, A.Giannetti (5) 4,80 pzo 7 Grillo Mayor, 56, O.Alderete (6) 23,75 2 cps 8 Fantasmario, 56, K.Banegas (3) 37,70 11 cps ú Bentrovato, 57, J.Villagra (8) 15,70 2 cps - - - Dividendos: IRWANI $ 1,75, 1,30 y 1,10. Ethical Cleric $ 2,50 y 1,10. Fortin Chaco $ 1,10. EXACTA $ 347,50. TRIFECTA $ 967,50. DOBLE $ 750,00. CUATERNA $ 39.040,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'36s45c. Cuidador: C.A.Cardon. Stud: Volver Al Futuro. El ganador de 3 años es hijo de True Cause y Irwina QUINTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 SPECIAL TRIGGER, 57, J.Villagra (9) 2 Endozing, 56, M.Valle (5) 4,20 4 cps 3 The Cyclone, 56, A.Giannetti (2) 7,05 1/2 pzo 4 Bernabeu, 56, O.Alderete (8) 8,30 1 1/2 cpo 5 Muñeco Spring, 56, E.Ortega P. (3) 3,95 2 cps 6 Laurus, 56, F.L.Gonçalves (7) 3,15 1/2 pzo 7 Galan Enamorado, 56, W.Pereyra (10) 7,55 1/2 pzo 8* Romeo Si, 56, C.Velazquez (6) 10,55 5 cps ú Rocket Island, 56, R.Bascuñan (1) 50,00 4 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: SPECIAL TRIGGER $ 6,25, 3,75 y 3,00. Endozing $ 1,85 y 1,60. The Cyclone $ 3,05. EXACTA $ 2.107,50. TRIFECTA $ 14.280,00. DOBLE $ 610,00. CUATERNA $ 18.695,00.No Corrió: (4) Laudrup. Tiempo: 1'36s14c. Cuidador: P.P.Sahagian. Stud: La Rocinha. El ganador de 3 años es hijo de Cosmic Trigger y Spin The Bottle SEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ALBANESI, 57, B.Enrique (8) 2 Valen Cat, 57, I.Monasterolo (2) 5,55 2 cps 3 Secondi, 57, A.I.Romay (9) 5,10 2 1/2 cps 4 Full Marker, 55, C.Perez G. (4) 9,45 pzo 5 Lord Of Africa, 57, J.Villagra (1) 3,35 1/2 cpo 6 Greeley For Sale, 57, F.Coria (3) 1,95 emp. 6 Casino Bellagio, 57, E.Ruarte (8a) 12,70 1 cpo 8 Purrete Prize, 57, O.Villarroel (6) 61,95 20 cps 9 Fortune Maker, 57, F.Corrales (10) 35,00 5 cps 10 Bru Fantasy, 57, R.Bascuñan (5) 27,45 6 cps ú Gallows Pole, 57, L.Vai (7) 41,25 4 cps - - - Dividendos: ALBANESI $ 1,95, 1,20 y 1,10. Valen Cat $ 2,10 y 1,10. Secondi $ 1,10. EXACTA $ 545,00. TRIFECTA $ 1.312,50. DOBLE $ 725,00. TRIPLO $ 1.445,00. CUATERNA $ 88.235,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s23c. Cuidador: J.I.Etchechoury. Stud: Rubio B.. El ganador de 4 años es hijo de Violence y Potra Anala SEPTIMA CARRERA- 1000 METROSPremio: Clásico Condesa (g3) - GRUPO III Pag. Dist. 1 MADONNA KEY, 60, B.Enrique (1) 2 Vigata, 60, F.L.Gonçalves (2) 5,20 3/4 cpo 3 Stranger Things, 55, K.Banegas (6) 5,30 1 cpo 4 Enjoy Bomb, 60, R.Bascuñan (3) 14,65 2 1/2 cps 5 Ambar Black, 60, W.Moreyra (5) 4,90 1 1/2 cpo - - - Dividendos: MADONNA KEY $ 1,50 y 1,15. Vigata $ 3,05. EXACTA $ 180,00. TRIFECTA $ 627,50. DOBLE $ 182,50.No Corrió: (4) Arrabalera Pass. Tiempo: 55s44c. Cuidador: A.F.Gaitan D.. Stud: Gran Muñeca. La ganadora de 4 años es hija de Key Deputy y Tatiana Cat OCTAVA CARRERA- 1400 METROSPremio: Clásico Bayakoa (l) - L Pag. Dist. 1 MAGGIE MAY (BRZ), 56, M.La Palma (1a) 2 Mad World (brz), 56, A.Giannetti (1) 2,15 3/4 cpo 3 Lindaflor La Violeta, 56, W.Moreyra (7) 4,25 2 cps 4 Lovely Face, 56, J.Villagra (3) 3,35 pzo 5 Dona Iara, 56, A.I.Romay (5) 5,95 2 1/2 cps 6 The Best Compañera, 56, F.L.Gonçalves (2) 8,25 1/2 cpo 7 Doña Lagrima, 56, W.Pereyra (4) 7,15 pzo ú Sammy, 56, J.Noriega (6) 20,40 5 cps - - - Dividendos: MAGGIE MAY $ 2,15 y 1,55. Lindaflor La Violeta $ 2,55. EXACTA $ 447,50. TRIFECTA Extra $ 2.560,00. DOBLE $ 172,50. TRIPLO $ 965,00. CUATERNA $ 11.745,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'22s3c. Cuidador: A.F.Gaitan D.. Stud: Stud Rdi. La ganadora de 3 años es hija de Agnes Gold y Floyd NOVENA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 GLORY BOMB, 55, W.Moreyra (1) 2 Brad Check, 57, L.Balmaceda (5) 6,85 2 1/2 cps 3 Falmouth, 57, F.L.Gonçalves (7) 9,30 3/4 cpo 4 Dom Mario, 57, E.Ortega P. (4) 7,90 1/2 cpo 5 Santo Runner, 57, K.Banegas (6) 17,25 1/2 cpo 6 War Princess, 56, O.Alderete (2) 9,65 1/2 cpo 7 Abbott Lake, 57, L.Vai (8) 20,10 1/2 cpo 8 Full Sureño, 57, B.Enrique (3) 1,50 3 1/2 cps ú* Unava Hit, 57, M.Valle (9) 6,80 cza - - - - - (*) Largó cruzado Dividendos: GLORY BOMB $ 13,70, 15,10 y 11,00. Brad Check $ 6,30 y 6,00. Falmouth $ 5,70. EXACTA $ 18.777,50. TRIFECTA $ 143.340,00. DOBLE $ 3.640,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'9s45c. Cuidador: J.D.Oural. Stud: Abu - Manza. La ganadora de 4 años es hija de Hit It A Bomb y Queen And Glory DECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 HIT STREES, 57, A.I.Romay (10) 2 Que Vida Sexy, 57, P.Carrizo (1) 10,35 cza 3 Sixmillondollarman, 57, F.L.Gonçalves (6) 4,25 1 cpo 4 El Gran Lebowski, 57, W.Pereyra (5) 16,65 2 cps 5 Super Luismi, 57, A.Giannetti (9) 1,80 1/2 cpo 6 Un Potrillazo, 57, J.Rivarola (2) 5,40 2 1/2 cps 7 Porteño Johan, 57, A.Paez (3) 22,75 1/2 pzo 8 Honor Campero, 53, U.Chaves (4) 32,10 5 cps ú Candy Cove, 57, B.Enrique (8) 10,80 9 cps - - - Dividendos: HIT STREES $ 5,95, 4,45 y 2,65. Que Vida Sexy $ 7,55 y 4,80. Sixmillondollarman $ 3,30. EXACTA $ 4.187,50. TRIFECTA $ 58.800,00. DOBLE $ 7.995,00.No Corrió: (7) Negador Serial. Tiempo: 1'8s79c. Cuidador: J.F.Saldivia. Stud: Garabo. El ganador de 4 años es hijo de Hit It A Bomb y Vitamina Cat UNDECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 LIBERTY BELLE (BRZ), 56, F.L.Gonçalves (10) 2 Sentosa Beach, 56, E.Ortega P. (1) 7,10 1 cpo 3 Super Biyu, 56, M.Valle (9) 2,50 pzo 4* Winning Legs, 56, R.Bascuñan (2) 4,55 2 1/2 cps 5 Stormy Tentada, 56, I.Monasterolo (6) 13,00 2 1/2 cps 6 Sambusak, 56, L.Cabrera (3) 15,55 3 cps 7 Best Gal, 56, M.Fernandez (8) 36,80 4 cps 8 Luz Amali, 56, B.Enrique (4) 10,70 4 cps úX Que Fortuna, 56, S.Barrionuevo (7) 65,40 2 cps - - - - - (*) Saltó al largar (X) Saltó al largar Dividendos: LIBERTY BELLE $ 4,65, 1,40 y 1,10. Sentosa Beach $ 2,15 y 1,30. Super Biyu $ 1,10. EXACTA $ 665,00. TRIFECTA Extra $ 3.010,00. DOBLE $ 877,50. TRIPLO SELECTIVO $ 187.500,00. CUATERNA SELECTIVA $ 285.710,00.No corrieron: (5) La Bambera y (10a) Macedonica. Tiempo: 1'37s57c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: S. M. De Araras. La ganadora de 3 años es hija de Put It Back y Double Care DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 BRUJA DE BAIRES, 57, F.L.Gonçalves (5) 2 Elegante Silver, 57, L.Vai (4) 5,75 2 1/2 cps 3 Mi Boquita Rye, 57, F.Barroso (1) 3,05 2 cps 4 Ante Vos, 57, J.Villagra (8) 10,20 3/4 cpo 5 Manicura Rusa, 57, P.Carrizo (3) 13,70 1 cpo 6 Señorita Guillermina, 57, W.Moreyra (2) 9,15 1 1/2 cpo 7 Miss Quincy, 57, B.Enrique (6) 4,70 cza ú Lagoon Nebula, 53, F.J.Lavigna (7) 16,60 1/2 pzo - - - Dividendos: BRUJA DE BAIRES $ 2,35, 1,80 y 1,10. Elegante Silver $ 2,35 y 1,10. Mi Boquita Rye $ 1,10. EXACTA $ 922,50. TRIFECTA $ 4.105,00. DOBLE $ 305,00. CADENA JACKPOT $ 47.226,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'9s55c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: Parque Patricios. La ganadora de 4 años es hija de Storm Embrujado y Muy Porteña DECIMOTERCERA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 SARI BANKER, 57, A.Giannetti (2) 2 Master Wave, 57, J.Villagra (6) 1,55 cza 3 Killingthefield, 57, E.G.Ortega T. (3) 5,70 2 cps 4 Marcala, 53, J.Espinoza (1) 10,50 4 cps 5 Black Ap, 50, L.Recuero (5) 23,35 7 cps - - - Dividendos: SARI BANKER $ 1,90 y 1,25. Master Wave $ 1,20. EXACTA $ 312,50. TRIFECTA Extra $ 1.010,00. DOBLE $ 305,00.No corrieron: (4) Cardiatica, (7) Ian, (8) Alta Mena, (9) Muy Mechera y (10) Campeona. Tiempo: 2'1s97c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: Comalal. La ganadora de 5 años es hija de City Banker y Tween DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1* TALENTO VOCAL, 55, R.Bascuñan (9) 2 Arblinka, 57, K.Banegas (8) 3,15 1/2 pzo 3 Vigatta, 57, P.Carrizo (2) 51,40 2 1/2 cps 4 Stormy Petitera, 51, E.Suarez (6) 85,00 1/2 pzo 5 Mama Clara, 57, L.Cabrera (12) 5,65 1/2 cza 6X Agus Song, 53, A.B.Valdez (11) 7,55 1 cpo 7 Cursora Dubai, 59, M.Giles (5) 5,80 1/2 pzo 8 Sonata Halo, 57, M.Valle (1) 3,30 1 1/2 cpo 9 Joy Benz, 57, B.Enrique (7) 6,95 2 cps 10 India Terrible, 53, J.Roman (4) 131,25 3/4 cpo 11+ Emilita Gulch, 57, A.Duarte (10) 87,50 9 cps ú Russian Dream, 51, J.Flores (3) 17,40 1/2 cza - - - - - (*) Indócil en los partidores (X) Largó frío (+) Largó frío Dividendos: TALENTO VOCAL $ 7,90, 3,95 y 2,55. Arblinka $ 1,85 y 1,35. Vigatta $ 4,30. IMPERFECTA ú $ 1.365,00. CUATRIFECTA $ . DOBLE PLUS $ 11.010,00. TRIPLO $ 24.360,00. CUATERNA $ 85.710,00. QUINTUPLO $ 377.947,50.Corrieron todos. Tiempo: 57s40c. Cuidador: M.W.De Lucia. Stud: La Esperanza (az). La ganadora de 6 años es hija de Got Talent y La Vocacio. El ganador de 3 años es hijo de True Cause y Irwina

LORIANA. Oleada In The Rye. Bela De Mais. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'24s45c.A.A.Saval.Los Kelly. La ganadora de 5 años es hija de John F Kennedy y Look Lovely