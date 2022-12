The Best Hit , 54, M.Valle

DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 DOM LEO, 56, J.Noriega (11) 2 Valentinuzzi, 56, F.Coria (12) 10,50 1 1/2 cpo 3 Dr. Tati, 56, F.L.Gonçalves (1) 2,25 1/2 pzo 4 Holmes, 56, B.Enrique (13) 17,00 1/2 cpo 5* Eyes Have It, 56, E.Ortega P. (5) 4,65 1 1/2 cpo 6 Soy Gaucho, 56, M.Valle (4) 11,80 1 cpo 7X See The Future, 56, W.Moreyra (6) 12,80 6 cps 8 Segurity Joy, 56, S.Barrionuevo (3) 128,25 1/2 cpo 9+ Emmpotrado, 56, E.Torres (9) 13,65 2 cps 10** Che Wine, 56, K.Banegas (10) 25,25 3/4 cpo ú Decanas Telu, 56, A.Paez (2) 86,20 9 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta (+) Largó cruzado (**) Ligó suelta

Dividendos: DOM LEO $ 2,70, 1,85 y 1,25. Valentinuzzi $ 2,40 y 1,40. Dr. Tati $ 1,20. IMPERFECTA $ 2.380,00. TRIFECTA $ 18.990,00. DOBLE $ 1.530,00.No corrieron: (7) Septimo Regimiento y (8) Hit It A Prize. Tiempo: 1'11s74c. Cuidador: C.M.Ojeda. Stud: Dark Horse. El ganador de 3 años es hijo de Storm Embrujado y Western Indy DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 FALL AWAY, 53, G.Tempesti V. (5) 2 Jocudo, 57, W.Moreyra (8) 2,55 2 cps 3 Potrobuenaso, 57, M.Valle (7) 6,00 1 1/2 cpo 4 Poli Amorosa, 55, R.Bascuñan (3) 4,55 1 1/2 cpo 5 Ultracool, 57, G.Bellocq (4) 43,75 3/4 cpo 6 Dubrosky, 57, B.Enrique (1) 7,25 3 cps 7 Chiche Halo, 57, S.Barrionuevo (2) 19,80 1/2 cza 8 Eventual Star, 57, E.Ortega P. (9) 14,80 6 cps ú Key Clette, 57, Jorge Peralta (6) 17,00 6 cps - - - Dividendos: FALL AWAY $ 2,80, 1,50 y 1,20. Jocudo $ 1,50 y 1,30. Potrobuenaso $ 2,10. EXACTA $ 1.375,00. TRIFECTA $ 3.420,00. DOBLE $ 1.935,00. TRIPLO SELECTIVO $ 10.900,00. CUATERNA $ 123.455,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'32s77c. Cuidador: J.E.Arroyo Bravo. Stud: Los 3 Gorditos (mza). El ganador de 5 años es hijo de Falling Sky y Storm Villana DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 EL CHENGUE, 57, M.Valle (5) 2 Yacaeran, 57, Jorge Peralta (4) 3,25 1/2 cpo 3 Trigger Done, 57, F.L.Gonçalves (3) 2,65 4 cps 4 Nine Laptops, 57, K.Banegas (6) 4,25 4 cps 5 Distinto Hit, 54, A.Allois (1) 19,65 6 cps 6* Verso Real, 57, G.Borda (7) 10,15 1 1/2 cpo úX Lord Bishop, 57, W.Moreyra (8) 5,00 10 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío Dividendos: EL CHENGUE $ 4,65 y 1,95. Yacaeran $ 1,25. EXACTA $ 2.260,00. TRIFECTA $ 4.260,00. DOBLE $ 3.995,00. CADENA JACKPOT $ 225.468,50.No Corrió: (2) Bien Coqueto. Tiempo: 56s89c. Cuidador: L.A.Ojeda. Stud: Ciudad De Amigos. El ganador de 4 años es hijo de Il Campione y Imprinted DECIMOQUINTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 MOST CUTE, 57, K.Banegas (6) 2* Hidden Message, 57, A.Giannetti (9) 2,95 8 cps 3X Pata Sky, 57, M.Valle (7) 9,20 1/2 pzo 4 Es La Mejor, 57, M.Aserito (11) 17,00 2 cps 5 Take On, 54, A.Allois (12) 6,50 1/2 pzo 6+ Moonlight Kiss, 57, L.Balmaceda (13) 4,10 1 cpo 7 Conjurar, 54, L.Brigas (10) 5,40 3 1/2 cps 8 Edonis, 53, A.B.Valdez (14) 62,45 2 1/2 cps 9 Nina Mia, 57, R.Bascuñan (3) 15,10 1 1/2 cpo 10 Forti Guadalupe, 57, O.Alderete (1) 11,80 7 cps 11 Lagoon Nebula, 53, F.J.Lavigna (5) 91,50 1 cpo ú Master Of Dreams, 57, E.Ortega P. (8) 136,00 9 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Se fue de manos (+) Largó frío Dividendos: MOST CUTE $ 9,50, 2,30 y 1,50. Hidden Message $ 1,65 y 1,25. Pata Sky $ 1,80. IMPERFECTA $ 925,00. TRIFECTA $ 22.530,00. DOBLE $ 3.660,00.No corrieron: (2) Ella Mai y (4) Powerful Soul. Tiempo: 1'24s86c. Cuidador: M.F.Alvarez. Stud: Lagrange. La ganadora de 4 años es hija de Most Improved y Enoka DECIMOSEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SHONAN, 57, P.Carrizo (12) 2 Loan Shark, 54, L.Brigas (8) 6,30 2 cps 3 Mr Bomb, 57, R.Bascuñan (15) 57,10 3/4 cpo 4 Languedoc, 57, G.Borda (5) 7,35 1/2 cpo 5 Better Moises, 54, U.Chaves (16) 6,55 1 cpo 6 Fall Looks, 53, L.Recuero (11) 11,85 2 cps 7 Evacuado, 57, B.Enrique (2) 3,05 3/4 cpo 8 Que Fantastico, 57, G.Tempesti V. (4) 20,90 1/2 cza 9* Hit Del Verano, 53, L.Colasso (9) 19,05 1 cpo 10 Pour Plaisir, 57, R.R.Barrueco (7) 119,50 6 cps 11X Ecotilla, 57, J.Oger (14) 35,50 2 cps ú Don Yang, 57, G.Bellocq (10) 81,10 18 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío Dividendos: SHONAN $ 2,20, 2,00 y 1,30. Loan Shark $ 3,75 y 1,50. Mr Bomb $ 2,40. IMPERFECTA ú $ 875,00. CUATRIFECTA $ 250.000,00. DOBLE PLUS $ 2.950,00. TRIPLO PLUS $ 14.450,00. CUATERNA $ 130.430,00. QUINTUPLO $ 115.382,50.No corrieron: (1) Gaucho Song, (3) Mr. Smith, (6) Louvre Gal y (13) Loco Magico. Tiempo: 1'12s61c. Cuidador: P.P.Sahagian. Stud: Montiel. El ganador de 4 años es hijo de Hurricane Cat y Surf Poin. RECAUDACIÓN $ 70.359.499.

TEX FOR SALE. The Best Hit. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'10s76c.D.C.Periga.Masama. El ganador de 3 años es hijo de Nashville Texan y Cozzy For Sale