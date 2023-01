CUARTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1* EL MAIKEL, 57, G.Villalba (4) 2 Driussi, 57, S.Piliero (2) 2,95 5 cps 3 Chalab, 57, J.Medina (3) 3,00 1/2 cza 4 Flor De Avaro, 55, S.Barrionuevo (1) 15,05 9 cps 5X City Metido, 57, G.Bellocq (6) 29,35 14 cps ú+ John Daniels, 57, F.Correa (5) 23,30 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó cruzado (+) Rodó

Dividendos: EL MAIKEL $ 1,50, 1,10 y 1,10. Driussi $ 1,10 y 1,10. Chalab $ 1,10. EXACTA $ 415,00. TRIFECTA $ 740,00. DOBLE $ 1.270,00. CUATERNA $ 79.535,00.No corrieron: (7) Le Reveur y (8) Ciudadano Popular. Tiempo: 1'38s78c. Cuidador: F.G.Paturlanne. Stud: M Y S. El ganador de 5 años es hijo de El Garufa y Nochera Mia QUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 TRAPISONDERA, 56, R.Bascuñan (11) 2* Long Dream, 56, J.Noriega (10) 3,30 1 1/2 cpo 3 Charlie`s Cause, 56, B.Enrique (3) 3,00 1 1/2 cpo 4X Danzarina Rye, 52, G.Tempesti V. (8) 11,50 pzo 5+ Tremenda Halo, 56, G.Borda (7) 9,30 1/2 pzo 6 Kumera, 56, F.L.Gonçalves (4) 5,95 4 cps 7 Brisas De Indiana, 52, F.J.Lavigna (9) 66,40 3 cps 8 Dancing Money, 56, M.Giles (6) 65,50 v.m. 9** Magica Edition, 53, A.Allois (5) 19,15 1 1/2 cpo ú Luz De Septiembre, 56, W.Moreyra (1) 4,00 4 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Ligó suelta (+) Largó cruzado (**) Largó frío Dividendos: TRAPISONDERA $ 6,80, 3,20 y 1,35. Long Dream $ 2,00 y 1,10. Charlie's Cause $ 1,10. EXACTA $ 2.010,00. TRIFECTA $ 5.640,00. DOBLE $ 975,00. CUATERNA JACKPOT $ 12.074,00.No Corrió: (2) July Bomb. Tiempo: 1'11s85c. Cuidador: C.A.Bani. Stud: Hs. Tiveres. La ganadora de 3 años es hija de Endorsement y Domizia SEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 MISTER SPRING, 56, B.Enrique (4) 2 El Jadida, 56, E.Ortega P. (8) 2,50 1/2 cpo 3 Moro Estrellado, 56, A.Cabrera (7) 7,45 1 1/2 cpo 4 More Sound, 56, F.L.Gonçalves (5) 2,85 pzo 5 Authentic, 56, P.Carrizo (3) 12,35 15 cps 6* Half Mast, 56, E.Recuero (2) 30,35 s.a. - - - - - (*) Largó retrasado Dividendos: MISTER SPRING $ 2,05 y 1,10. El Jadida $ 1,10. EXACTA $ 615,00. TRIFECTA $ 2.150,00. DOBLE $ 1.340,00. TRIPLO $ 1.027,50. CUATERNA $ 9.802,50.No corrieron: (1) Mon Lingote y (6) Consejero Español. Tiempo: 1'11s52c. Cuidador: E.R.Bortule. Stud: Chipi Racing. El ganador de 3 años es hijo de Greenspring y Miss Universal SEPTIMA CARRERA- 1600 METROSPremio: Hándicap Yatasto Pag. Dist. 1 SPIRIT OF LIGHT, 61, B.Enrique (4) 2 Super Maipo, 58, E.Ortega P. (1) 9,20 1 1/2 cpo 3 Go Chrome Go, 60, F.L.Gonçalves (2) 1,55 cza 4 Comando Secreto, 56, K.Banegas (3) 4,95 3 cps 5* Tersane, 58, W.Moreyra (5) 3,85 5 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: SPIRIT OF LIGHT $ 3,70 y 3,10. Super Maipo $ 4,35. EXACTA $ 1.550,00. TRIFECTA $ 3.030,00. DOBLE $ 785,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'35s59c. Cuidador: E.R.Bortule. Stud: Dark Horse. El ganador de 5 años es hijo de Sebi Halo y Bilboa OCTAVA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 GRAN EQUAL, 57, M.Valle (8) 2 Soviet`s Seek, 57, B.Enrique (7) 2,40 1 1/2 cpo 3 Leaf Reward, 57, F.L.Gonçalves (2) 5,70 1 cpo 4 Chinganero, 57, L.Carabajal (9) 8,45 1 cpo 5 Muiño, 57, R.Bascuñan (10) 32,60 1/2 pzo 6 Rey Ñoqui, 57, C.Velazquez (5) 10,55 2 1/2 cps 7 Machitos Hell Angel, 57, K.Banegas (4) 3,50 4 cps 8 Da Capo Al Fine, 53, L.Recuero (3) 13,70 1 cpo 9* Forever Thief, 53, S.Conti (6) 93,60 1/2 pzo ú Ponzio, 57, E.Ortega P. (1) 16,10 6 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: GRAN EQUAL $ 4,65, 1,55 y 1,10. Soviet's Seek $ 1,45 y 1,10. Leaf Reward $ 1,10. EXACTA $ 900,00. TRIFECTA $ 5.515,00. DOBLE $ 2.480,00. TRIPLO $ 9.215,00. CUATERNA $ 70.710,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'36s58c. Cuidador: J.M.Varga. Stud: L. Y R.. El ganador de 4 años es hijo de Equal Stripes y Gran Oportunidad NOVENA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 ISLAND PROFILE, 53, J.Flores (4) 2 Inside You, 57, B.Enrique (2) 3,30 pzo 3 Mobility, 57, G.Borda (5) 3,25 1 cpo 4 Parda, 54, D.Lencinas (7) 12,95 6 cps 5 Gloria Mistica, 57, A.Coronel E. (6) 6,30 1 1/2 cpo 6 Mi Perspectiva, 57, P.Carrizo (1) 5,10 1 1/2 cpo ú Bella Amanecida, 57, A.O.Lopez (3) 54,85 3 cps - - - Dividendos: ISLAND PROFILE $ 2,35 y 1,20. Inside You $ 1,85. EXACTA $ 890,00. TRIFECTA $ 2.270,00. DOBLE $ 1.360,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'24s57c. Cuidador: J.J.Bo. Stud: Juan Demetrio. La ganadora de 5 años es hija de Lizard Island y Sadler`s Profile DECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 TIGRE EMPERADOR, 54, A.Allois (7) 2 Rinoceronte, 57, Jorge Peralta (1) 1,65 3/4 cpo 3 Hurricane Murray, 57, A.Paez (6) 7,75 2 1/2 cps 4 Montsegur, 57, W.Pereyra (2) 2,35 cza 5* Taipiro, 55, M.Aserito (5) 13,20 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: TIGRE EMPERADOR $ 4,15 y 1,10. Rinoceronte $ 1,10. EXACTA $ 1.270,00. TRIFECTA $ 4.430,00. DOBLE $ 2.735,00.No corrieron: (3) Carpeteando y (4) Principe Colonial. Tiempo: 1'24s57c. Cuidador: G.S.Conti. Stud: El Deseado. El ganador de 5 años es hijo de Cosmic Trigger y Besha UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 NUTSHELL, 54, M.Monte (1) 2 Bebelo, 56, L.Noriega (8) 17,70 7 cps 3* Escape Suicida, 56, J.Noriega (4) 4,15 1 cpo 4X Red Scat, 52, T.Baez (5) 2,05 1 1/2 cpo 5 Doctor Pool, 56, G.Borda (2) 18,80 10 cps 6+ Año Bueno, 56, M.La Palma (6) 8,35 3 1/2 cps 7** Y Con Que, 56, E.Ortega P. (7) 3,50 9 cps ú Amiguito Abuelo Pe, 53, J.Paoloni (3) 29,45 6 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta (+) Ligó suelta (**) Ligó suelta Dividendos: NUTSHELL $ 4,95, 3,55 y 5,00. Bebelo $ 5,15 y 6,35. Escape Suicida $ 4,25. EXACTA $ 9.550,00. TRIFECTA $ 43.240,00. DOBLE $ 4.185,00. TRIPLO SELECTIVO $ 45.450,00. CUATERNA SELECTIVA $ 105.260,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s76c. Cuidador: J.J.Congestre. Stud: Los Raro (riv). El ganador de 3 años es hijo de Manipulator y Hay Mamita DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1* MASTER DE HONOR, 57, A.Paez (4) 2 Black Ray, 57, L.Noriega (9) 2,50 1 1/2 cpo 3 Turbo Man, 57, C.Velazquez (7) 7,20 1/2 cpo 4X El Castigo, 57, G.Borda (6) 3,30 1/2 pzo 5+ Palpiteiro, 57, L.Recuero (5) 23,60 1 1/2 cpo 6 Pour Plaisir, 57, R.R.Barrueco (11) 12,80 4 cps 7** Giant Glory, 57, S.Barrionuevo (2) 87,10 2 cps 8 City Six, 57, F.Barroso (3) 30,15 3 1/2 cps ú Mr Bomb, 57, R.Bascuñan (1) 5,95 9 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado (+) Ligó suelta (**) Ligó suelta Dividendos: MASTER DE HONOR $ 3,30, 1,45 y 1,35. Black Ray $ 1,15 y 1,10. Turbo Man $ 1,10. EXACTA $ 575,00. TRIFECTA $. DOBLE $ 1.610,00. CADENA JACKPOT $ 61.160,00.No corrieron: (8) Emelec y (10) Momento Eterno. Tiempo: 1'11s75c. Cuidador: M.Alvarez. Stud: Los Cozacos. El ganador de 4 años es hijo de Master Of Hounds y Honour Soñada DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ELASTIC HEART, 57, B.Enrique (6) 2 Gualicho Van, 57, G.Borda (8) 2,05 3 cps 3 Honour Cat, 57, P.Carrizo (4) 9,25 1 1/2 cpo 4 Mouse Is, 57, S.Piliero (5) 6,05 pzo 5 El Ricotero, 57, S.Barrionuevo (3) 26,90 1 cpo 6 Incurridor, 54, J.Paoloni (10) 16,05 1/2 cza 7 Despertame, 57, R.Villagra (9) 9,60 cza ú Sayen Prize, 53, S.Conti (11) 76,10 12 cps - - - Dividendos: ELASTIC HEART $ 2,00, 1,15 y 1,10. Gualicho Van $ 1,15 y 1,10. Honour Cat $ 1,10. EXACTA $ 765,00. TRIFECTA $ 2.400,00. DOBLE $ 910,00.No corrieron: (1) Master Of Masters, (2) Hit A Capela y (7) Vegano Dark. Tiempo: 1'12s29c. Cuidador: A.F.Goroso. Stud: Las Burbujas (vm). El ganador de 4 años es hijo de Que Vida Buena y Espadaña Nistel DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 BELLA DE ALMA, 57, B.Enrique (3) 2 Alegria Road, 57, F.L.Gonçalves (9) 2,80 5 cps 3 Ta Igual, 57, G.Quinteros (11) 5,35 1/2 pzo 4* Tiana, 57, G.Bellocq (7) 22,05 cza 5X Fiestera Hit, 57, C.Velazquez (8) 2,55 1/2 cpo 6 Early Bloom, 57, G.Bonasola (12) 20,90 3/4 cpo 7 Linda Ane, 54, A.Allois (1) 14,95 2 cps 8 Jugar La Vida, 53, L.Recuero (2) 6,25 2 1/2 cps 9 La Pispireta, 57, P.Carrizo (4) 22,00 9 cps 10 Croquignolet, 57, E.Recuero (6) 174,90 5 cps 11 Lady Dont Worry, 54, L.Brigas (10) 117,70 6 cps ú Luz Afrodita, 57, R.Bascuñan (5) 144,30 1/2 pzo - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado Dividendos: BELLA DE ALMA $ 6,35, 2,75 y 1,55. Alegria Road $ 1,55 y 1,15. Ta Igual $ 3,10. IMPERFECTA $ 935,00. CUATRIFECTA $ 25.422,50. DOBLE PLUS $ 4.580,00. TRIPLO $ 15.200,00. CUATERNA $ 60.420,00. QUINTUPLO $ 166.665,00.No corrieron: (13) Buena Habladora y (14) Miss Bombucha. Tiempo: 1'11s96c. Cuidador: E.R.Bortule. Stud: Los Crazy (rº). 