Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 GENTEXA, 52, H.Dyke (17) 2* Agua Clarisima, 52, L.Armoha (4) 8,75 2 cps 3 Solebella, 56, R.Bascuñan (12a) 4,05 1/2 pzo 4 Full Clara, 56, B.Enrique (6) 2,50 1 1/2 cpo 5 La Paito, 56, F.L.Gonçalves (5) 10,95 1/2 cpo 6X Lunatica Kissing, 52, L.Chavez (8) 85,15 1 1/2 cpo 7+ Rigel Mayor, 56, S.Piliero (11) 202,55 2 cps 8** Electra Liz, 56, C.Velazquez (15) 5,55 1 cpo 9 Primavera Richard, 56, L.Balmaceda (13) 27,75 2 cps 10 July Bomb, 52, A.B.Valdez (2) 224,05 1 1/2 cpo 11/ Misionaria, 56, G.Borda (9) 8,90 6 cps 12 Luanot, 56, M.J.Lopez (7) 101,55 4 cps 13/ Pimienta Scat, 56, E.Siniani (16) 91,40 1 cpo ú/ Martes Scat, 53, A.Allois (14) 28,15 4 cps - - - - - (*) Corrió desestribado (X) Ligó suelta (+) Largó cruzado (**) Indócil en los partidores (/) Largó frío (/) Indócil en los partidores (/) Largó frío

Dividendos: GENTEXA $ 4,50, 2,00 y 1,50. Agua Clarisima $ 2,90 y 2,05. Solebella $ 1,55. IMPERFECTA $ 3.525,00. CUATRIFECTA $ 43.030,00. DOBLE PLUS $ 2.810,00. TRIPLO FINAL $ 9.250,00. CUATERNA $ 26.090,00. QUINTUPLO $ 315.095,00.No corrieron: (1) Empress Rose, (3) Manjar Exquisito, (10) Dancing In The Dark y (12) La Sencillez. Tiempo: 56s32c. Cuidador: R.Pellegatta. Stud: Masama. La ganadora de 3 años es hija de Nashville Texan y Gentill. RECAUDACIÓN: $ 93.731.008.

CAMUFLAGE. Roddino. Mambo Italiano. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos56s11c.E.G.Accosano.El Chorrito (cba). El ganador de 3 años es hijo de Orpen y Camuflada