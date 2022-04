Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de Palermo

DECIMOCUARTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 LEBLON, 56, O.Alderete (3) 2 Giuseppino, 56, F.L.Goncalves (2) 24,65 3 cps 3 Elcoteldelnene, 56, J.Villagra (10) 1,45 1 1/2 cpo 4 Malefico, 56, B.Enrique (9) 5,80 1 cpo 5 Toro Rico, 56, R.R.Barrueco (6) 21,25 2 1/2 cps 6 Ziosergio, 56, W.Moreyra (1) 6,55 3/4 cpo 7 El Picantisimo, 56, S.Barrionuevo (7) 79,45 3 cps 8 San Cosmo, 52, G.Borda (4) 46,50 5 cps ú Grand Spring, 56, M.Fernandez (5) 35,20 s.a. - - -

Dividendos: LEBLON $ 5,75, 2,00 y 1,10. Giuseppino $ 4,90 y 1,10. Elcotedelnene $ 1,10. IMPERFECTA $ 9.820,00. CUATRIFECTA $ 29.285,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 4.750,00, a placé $ 7.140,00. TRIPLO $ 3.275,00. PICK 4 $ 25.670,00.No corrieron: (8) Just Up y (11) Do The Mast. Tiempo: 1'32s19c. Cuidador: E.R.Bortule. Stud: Grupo 4. El ganador de 3 años es hijo de Portal Del Alto y Slew Cot. RECAUDACIÓN: Venta Palermo $ 72.840.681,00, Venta Exterior $ 3.462.932,40, TOTAL $ 76.303.613,40, Promedio $ 5.450.258,00..