Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de Palermo

Tesera Best , 56, M.Valle

Catch The Bomb , 56, R.Blanco

KISS OF MY LIST , 56, W.Pereyra

QUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ATENIANA, 55, G.Reynoso (6) 2 Water Cause, 57, W.Pereyra (1) 2,80 cza 3 Donatela, 57, F.L.Gonçalves (2) 1,75 2 cps 4 Mora Blue, 57, G.Bellocq (7) 7,25 3/4 cpo 5 Te Abrazamos, 57, W.Moreyra (3) 5,25 5 cps 6 Outshined, 55, J.R.Benitez V. (4) 10,65 8 cps - - - Dividendos: ATENIANA $ 19.85 y 3,55. Water Cause $ 2,30. EXACTA $ 16.130,00. TRIFECTA $ 36.160,00. DOBLE: a ganador $ 14.120,00, a placé $ 685,00.No Corrió: (5) Long Dream. Tiempo: 1'9s94c. Cuidador: N.E.Bustos. Stud: Pitina. La ganadora de 4 años es hija de Seattle Fitz y Attend SEXTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SEÑOR DAN, 56, K.Banegas (10) 2 Flying To The Sky, 56, E.Ortega P. (5) 7,25 3 cps 3 Suffok, 56, A.Giannetti (1) 29,05 1 1/2 cpo 4 Duplexer, 56, R.Frias (2) 22,45 2 1/2 cps 5* Cape To Rio, 56, L.Ramallo (6) 19,40 1 1/2 cpo 6 Keep Your Word, 56, W.Moreyra (7) 58,45 2 1/2 cps 7 Treasure Runner, 56, B.Enrique (11) 33,75 10 cps 8 Tribilin, 56, F.L.Gonçalves (12) 8,15 18 cps 9 Barzel, 56, G.Bellocq (8) 73,95 6 cps úX Orco De Mordor, 56, I.Monasterolo (3) 3,55 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Rodó Dividendos: SEÑOR DAN $ 1,85, 1,50 y 1,10. Flying In The Sky $ 1,65 y 1,10. Suffok $ 1,10. IMPERFECTA $ 1.410,00. CUATRIFECTA $ 27.750,00. DOBLE: a ganador $ 8.680,00, a placé $ 5.120,00. TRIPLO $ 428.550,00. PICK 4 $ 1.250.000,00.No corrieron: (4) Lomo Plateado y (9) Lettis. Tiempo: 1'22s81c. Cuidador: C.A.Cardon. Stud: Comalal. El ganador de 3 años es hijo de Señor Candy y Mi Vigia SEPTIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 MISS MARIA INES, 53, L.Recuero (4) 2 Blossom Girl, 57, A.Castro (8) 15,35 1/2 cpo 3 Trilogia Romana, 57, E.Ortega P. (3) 5,10 cza 4* Cherry Along, 57, W.Pereyra (6) 12,80 4 cps 5 Una Jefa, 57, Jorge Peralta (1) 4,80 hco 6X Micaela Key, 57, F.L.Gonçalves (7) 1,60 6 cps ú+ Letra Chica, 54, S.Arias (2) 18,15 2 1/2 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Indócil en los partidores (+) Se escapó de los partidores Dividendos: MISS MARIA INES $ 5,75 y 3,15. Blossom Girl $ 6,05. EXACTA $ 17.070,00. TRIFECTA $ 18.875,00. DOBLE: a ganador $760,00, a placé $ 615,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 4.106.451 , con 5 aciertos $ 40.160,00.No Corrió: (5) Medianera Si. Tiempo: 55s50c. Cuidador: E.Martin Ferro. Stud: San Isidoro. La ganadora de 4 años es hija de Grand Reward y Miss Clarita OCTAVA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 LE BOULEVARD, 54, K.Banegas (4) 2* Calzonetti, 54, S.Piliero (2) 10,70 1 1/2 cpo 3X Astros, 57, W.Pereyra (6) 2,85 cza 4+ Filo Pulido, 52, P.Capra (h) (7) 10,15 4 cps 5 Arañazo Song, 55, B.Enrique (8) 4,45 1 cpo 6** Desa Cat, 54, F.Coria (5) 2,95 1 1/2 cpo ú/ Magic Friend, 57, Jorge Peralta (3) 15,85 3 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó cruzado (+) Largó cruzado (**) Corrió desestribado (/) Ligó suelta Dividendos: LE BOULEVARD $ 4,40 y 1,70. Calzonetti $ 3,65. EXACTA $ 12.760,00. TRIFECTA $ 21.515,00. DOBLE: a ganador $ 2.610,00, a placé $ 2.245,00. TRIPLO $ 40.000,00. PICK 4 $ 357.140,00.No Corrió: (1) Palenqueando. Tiempo: 54s71c. Cuidador: F.Villa. Stud: Juan B. (v. T.). El ganador de 6 años es hijo de Le Blues y Sinalina NOVENA CARRERA- 1600 METROSPremio: Clásico República Federativa De Brasil (g3) - GRUPO III Pag. Dist. 1 DON LATIDO, 59, W.Pereyra (6) 2 Sonny Bill, 60, B.Enrique (5) 5,25 5 cps 3 Portal Del Este, 59, F.J.Lavigna (2) 5,25 2 cps 4 Un Rayo, 60, F.L.Gonçalves (1) 1,75 1 1/2 cpo 5 Toque Especial, 59, P.Carrizo (3) 11,00 7 cps - - - Dividendos: DON LATIDO $ 2,75. EXACTA $ 3.670,00. TRIFECTA $ 6.845,00. DOBLE: a ganador $ 1.200,00, a placé $ 1000,00.No Corrió: (4) Tooru. Tiempo: 1'34s3c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: San Benito. El ganador de 4 años es hijo de John F Kennedy y Doña Alaska DECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 EMBUSTERO SOY, 57, W.Pereyra (2) 2 Lanzado Al Vacio, 57, L.Noriega (4) 8,20 4 cps 3 Icy Vasco, 57, W.Maturan (9) 15,80 2 1/2 cps 4 Art Club, 57, L.Franco (8) 6,15 pzo 5 Expreso Latino, 57, J.Medina (5) 17,45 3 cps 6 Rock Dance, 57, E.Candia G. (3) 68,80 1 1/2 cpo 7 Calumet De Triomphe, 54, J.Baigorria (6) 28,55 3 cps 8 Val Mamero, 53, L.Recuero (1) 53,20 2 cps 9 Soy Noqueador, 57, G.Bellocq (10) 35,45 6 cps ú Honor A Cesar, 57, G.Saez (7) 11,55 7 cps - - - Dividendos: EMBUSTERO SOY $ 1,60, 1,30 y 1,10. Lanzado Al Vacio $ 1,65 y 1,15. Icy Vasco $ 1,10. IMPERFECTA $ 1.290,00. CUATRIFECTA $ 12.672,50. DOBLE: a ganador $ 610,00, a placé $ 680,00. TRIPLO $ 14.400,00. PICK 4 $ 74.070,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'23s32c. Cuidador: H.S.Vilches. Stud: El Kaiser (r.iv). El ganador de 5 años es hijo de Violence y Embrida UNDECIMA CARRERA- 1600 METROSPremio: Clásico Ricardo P. Sauze (g3) - GRUPO III Pag. Dist. 1 GAROTA LOVE, 60, G.Calvente (2) 2 Life Is Strange (brz), 59, F.L.Gonçalves (7) 0,00 7 cps 3 Duda Bye, 59, K.Banegas (6) 0,00 4 cps 4 Violeta M, 59, B.Enrique (1) 0,00 1 1/2 cpo 5 Mistura, 60, E.Ortega P. (4) 0,00 3/4 cpo 6 Siempre Te Amare, 60, E.Siniani (3) 0,00 10 cps ú Che Mamita, 59, L.Chavez (8) 0,00 2 1/2 cps - - - Dividendos: GAROTA LOVE $ 2,25 y 1,40. Life Is Strange $ 1,60. Duda Bye $. EXACTA $ 1.080,00. TRIFECTA $ 2.805,00. DOBLE: a ganador $ 235,00, a placé $ 110,00.No Corrió: (5) Katerine. Tiempo: 1'34s81c. Cuidador: J.F.Saldivia. Stud: Juan Antonio (bv). La ganadora de 5 años es hija de Cosmic Trigger y Rapunzel DUODECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 FANTASY FLASH, 57, F.Coria (5) 2 Princess Majestic, 54, L.Chavez (10) 27,95 pzo 3 Ciudad De La Furia, 57, W.Moreyra (6) 1,75 2 cps 4 Chupetina Kissing, 54, H.Dyke (8) 53,30 1 1/2 cpo 5* Sofia Dancer, 57, W.Pereyra (1) 5,10 1/2 cpo 6 Gianmathea Star, 55, G.Reynoso (7) 14,75 1/2 cpo 7 Golden Jubilee, 57, O.Alderete (9) 7,00 1/2 cpo 8 Tilly Punto Com, 57, L.Balmaceda (11) 6,80 2 1/2 cps 9 Edonis, 57, S.Barrionuevo (2) 37,20 2 1/2 cps ú Judy In The Sky, 57, K.Banegas (4) 23,30 4 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: FANTASY FLASH $ 8,20, 3,95 y 1,95. Princess Majestic $ 6,85 y 2,25. Ciudad De La Furia $ 1,25. IMPERFECTA $ 19.420,00. CUATRIFECTA $ 439.207,00. DOBLE. a ganador $ 1.305,00, a placé $ 755,00. PICK 4 $ 20.660,00.No Corrió: (3) Muchachita De Barrio. Tiempo: 1'37s82c. Cuidador: G.E.Scarpello. Stud: B Y B. La ganadora de 5 años es hija de Flesh For Fantasy y Uruguaya Mia DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CHE PAPUSA, 57, W.Pereyra (2) 2 Tafra, 57, G.Bellocq (1) 4,10 1 1/2 cpo 3 She`s Holy, 53, R.Salazar (3) 13,30 4 cps 4 Great Atractiva, 57, A. Portillo O. (4) 5,95 cza 5 Eras Otra, 53, L.Colasso (5) 3,00 pzo 6 Beauty Is, 56, E.Candia G. (6) 15,60 3 cps - - - Dividendos: CHE PAPUSA $ 1,95 y 1,15. Tafra $ 1,20. EXACTA $ 1.040,00. TRIFECTA $ 3.630,00. DOBLE: a ganador $ 970,00, a placé $ 495,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s74c. Cuidador: J.C.Nievas. Stud: Don Dany (pna). La ganadora de 5 años es hija de Seek Again y A La Deriva DECIMOCUARTA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 SUPER COCKTAIL, 57, R.Blanco (1) 2 Poker Spring, 57, W.Pereyra (9) 2,85 1/2 cpo 3 King Wonka, 57, K.Banegas (7) 8,55 3 cps 4 Galan Y Guapo, 57, G.Calvente (2) 40,60 2 cps 5 Quincy King, 56, L.Ramallo (4) 5,80 3/4 cpo 6 Epidicus, 57, W.Moreyra (6) 12,55 cza 7 Stuven, 57, E.Ortega P. (3) 32,40 3 cps ú* El Camino Real, 57, F.L.Gonçalves (8) 9,80 7 cps - - - - - (*) Largó al rato Dividendos: SUPER COCKTAIL $ 2,30 y 1,35. Poker Spring $ 1,60. EXACTA $ 1.020,00. TRIFECTA $ 2.330,00. DOBLE: a ganador $ 355,00, a pláce $ 140,00. TRIPLO $ 24.375,00. PICK 4 $ 28.940,00.No Corrió: (5) Good Journey. Tiempo: 2'3s54c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: Firmamento. El ganador de 4 años es hijo de Super Saver y Cocktail Attire DECIMOQUINTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1* QUE GRAN GRINGO, 55, F.J.Lavigna (4) 2 Water Pond, 57, F.Coria (12) 1,50 cza 3 Dolceto, 57, W.Pereyra (5) 15,75 2 1/2 cps 4X Alanyurt, 57, G.Sediari (8) 5,70 hco 5 Sumate, 57, L.Balmaceda (3) 5,45 2 cps 6 Tango Seattle, 57, R.Alzamendi (10) 20,05 6 cps 7+ Alas De Acero, 57, L.Tello E. (6) 27,25 pzo 8 Tranquilino, 57, O.Alderete (11) 30,50 3 cps 9 The Last Red, 57, M.La Palma (1) 90,10 3/4 cpo ú Feeling Fresh, 57, R.M.Torres (9) 18,15 3 cps - - - - - (*) Largó mal (X) Largó frío (+) Largó frío Dividendos: QUE GRAN GRINGO $ 9.90, 2,60 y 2,00. Water Pond $ 1,50 y 1,10. Dolceto $ 2,05. IMPERFECTA $ 1.310,00. CUATRIFECTA $ 38.147,50. DOBLE: a ganador $ 2.170,00, a placé $ 110,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 436.540,00, con 5 aciertos $ 1.960,00.No corrieron: (2) Beijing Letal y (7) Ellider. Tiempo: 55s61c. Cuidador: R.A.Colombino. Stud: Mi Complejo (s.fe). El ganador de 4 años es hijo de Que Vida Buena y Sara In The Rye DECIMOSEXTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SUPER BLESSED, 57, M.Valle (10) 2 Señor Collins, 57, G.Calvente (4) 16,00 2 1/2 cps 3 Soñador Spring, 57, W.Pereyra (3) 13,80 3 cps 4 Triomphe`s Catch, 54, H.Dyke (11) 8,65 cza 5 Estero De Ibera, 57, K.Banegas (7) 7,10 4 cps 6 El Giardinetto, 57, R.Alzamendi (5) 12,55 hco 7 Che Bendito, 57, J.Medina (6) 59,75 1 1/2 cpo 8 Turbo Azteca, 58, G.Parma (12) 40,10 pzo 9 Tisiano, 57, F.L.Gonçalves (1) 3,25 4 cps 10 Indio Thunder, 57, M.La Palma (9) 98,85 14 cps ú* Buen Atrayente, 56, L.Lopez B. (8) 112,30 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: SUPER BLESSED $ 2,20, 1,55 y 1,25. Señor Collins $ 5,70 y 3,05. Soñador Spring $ 2,95. IMPERFECTA $ 12.575,00. CUATRIFECTA $ 215.660,00. DOBLE: a ganador $ 8.050,00, a placé $ 8.625,00. TRIPLO $ 35.775,00. PICK 4 $ $ 89.800,00.No Corrió: (2) Dario Ser. Tiempo: 1'22s89c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: Blacktype Bloodstock. El ganador de 4 años es hijo de Super Saver y Very Blesse. 