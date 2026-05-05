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Conmoción en el polo: murió a los 34 años Esteban "Cun" D'Andrea, tras descompensarse en un partido en Salta

El polista salteño de 34 años se descompensó en pleno partido en Cafayate y no logró ser reanimado. Su muerte generó conmoción en el deporte y la política, mientras familiares, colegas y autoridades lo despidieron con profundo dolor en redes sociales.

El hecho ocurrió el sábado, en plena competencia. Según trascendió a partir de medios locales, el polista se desvaneció de manera súbita en el campo de juego, en medio del encuentro, sin que pudieran reanimarlo. La noticia generó una inmediata repercusión tanto en el ámbito deportivo como en el político de la provincia.

D’Andrea Patrón Costas era hijo del senador provincial Esteban D’Andrea, representante del departamento Chicoana, lo que amplificó la conmoción en distintos sectores de Salta.

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El Municipio de El Carril expresó su pesar por la muerte de Esteban “Cun” D’Andrea y acompañó a su familia con un mensaje de condolencias que reflejó la conmoción en toda la comunidad.

El Municipio de El Carril expresó su pesar por la muerte de Esteban “Cun” D’Andrea y acompañó a su familia con un mensaje de condolencias que reflejó la conmoción en toda la comunidad.

Reconocido dentro del circuito del polo del interior, “Cun” participaba activamente en torneos nacionales e internacionales, donde se había consolidado como una figura habitual. Desde el ambiente especializado, distintas organizaciones y medios destacaron su trayectoria y su perfil dentro de la disciplina.

Uno de los mensajes institucionales más sentidos fue el del intendente Efraín Orosco Bernardette, quien expresó su pesar y acompañó públicamente a la familia del jugador en este momento.

En paralelo, entidades vinculadas al polo y espacios como Prensa Polo y ClickPolo también manifestaron su dolor en redes sociales, subrayando no solo su desempeño deportivo sino también el afecto que generaba en la comunidad.

D’Andrea estaba casado y era padre de una hija. En ese marco, una de las despedidas más conmovedoras fue la de su esposa, quien compartió una carta en redes sociales que rápidamente se viralizó. En el texto, evocó momentos compartidos, proyectos inconclusos y el fuerte vínculo familiar, con frases que reflejan la dimensión de la pérdida.

Nunca te gustaron las despedidas... estaba preparada para tus viajes, pero no para este”, escribió. También destacó el rol del polista como padre, señalando que su hija “fue lo que más quiso en la vida”.

El mensaje cerró con una frase que sintetiza el dolor del entorno más cercano: “Te voy a extrañar toda mi vida”.

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