Conmoción en el polo: murió a los 34 años Esteban "Cun" D'Andrea, tras descompensarse en un partido en Salta

Reconocido dentro del circuito del polo del interior, “Cun” participaba activamente en torneos nacionales e internacionales, donde se había consolidado como una figura habitual. Desde el ambiente especializado, distintas organizaciones y medios destacaron su trayectoria y su perfil dentro de la disciplina.

Uno de los mensajes institucionales más sentidos fue el del intendente Efraín Orosco Bernardette, quien expresó su pesar y acompañó públicamente a la familia del jugador en este momento.

En paralelo, entidades vinculadas al polo y espacios como Prensa Polo y ClickPolo también manifestaron su dolor en redes sociales, subrayando no solo su desempeño deportivo sino también el afecto que generaba en la comunidad.

D’Andrea estaba casado y era padre de una hija. En ese marco, una de las despedidas más conmovedoras fue la de su esposa, quien compartió una carta en redes sociales que rápidamente se viralizó. En el texto, evocó momentos compartidos, proyectos inconclusos y el fuerte vínculo familiar, con frases que reflejan la dimensión de la pérdida.

“Nunca te gustaron las despedidas... estaba preparada para tus viajes, pero no para este”, escribió. También destacó el rol del polista como padre, señalando que su hija “fue lo que más quiso en la vida”.

El mensaje cerró con una frase que sintetiza el dolor del entorno más cercano: “Te voy a extrañar toda mi vida”.