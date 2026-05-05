El Ministerio de Seguridad formalizó la denuncia contra Rodolfo Tailhade por "espionaje"

Luego el diputado kirchnerista insistió y dijo que, en septiembre de 2025, la coach ontológica viajó en primera clase a Madrid con cinco “mamis del colegio” y que se hizo cargo de los pasajes y la estadía.

“Resulta significativamente preocupante que un miembro del Congreso exponga públicamente, en el recinto y ante la ciudadanía, los quehaceres privados del cónyuge de uno de los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”, puntualiza la denuncia, y completa: “Aún más grave resulta que el diputado refiera conocer con precisión el desempeño y logística funcional de la custodia eventualmente a cargo de la seguridad del Jefe de Gabinete y su familia”.

Para la cartera que comanda Alejandra Monteoliva, la información revelada presenta “severos riesgos para la Seguridad Nacional y amertira ser investigada”.

La causa quedó en etapa inicial y se espera que en los próximos días el juzgado defina los primeros pasos procesales, entre ellos la incorporación formal de la denuncia y la eventual citación de testigos y funcionarios involucrados.