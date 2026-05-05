El Ministerio de Seguridad formalizó la denuncia contra Rodolfo Tailhade por "espionaje"

El Gobierno denunció al diputado nacional de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade por presunto espionaje, tras sus dichos en el recinto de la Cámara baja sobre las rutinas de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El Ministerio de Seguridad formalizó la denuncia contra el diputado de de Unión por la Patria (UP) Rodolfo Tailhade, por presunto espionaje ilegal, tras haber difundido información sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su familia durante la sesión informativa del miércoles último.
“Se efectúa la presente denuncia penal por la posible realización de acciones ilegales de inteligencia”, reza la presentación que lleva la firma del Subsecretario Legal, Diego Goldman, y la Directora de Asuntos Jurídicos, Mariana Venesio.
La denuncia tuvo lugar a días del informe de gestión que tuvo lugar el pasado miércoles 29 de abril, en el que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ensayó una especie de línea argumental sobre su situación patrimonial y los viajes que abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Durante las más de seis horas que duró la exposición, el diputado Tailhade dio detalles sobre supuesto movimientos en la vida privada de Bettina Angeletti, la esposa del funcionario. Desde el recinto, el legislador denunció que Angeletti utiliza la custodia oficial para salir por la noche con amigas.
Luego el diputado kirchnerista insistió y dijo que, en septiembre de 2025, la coach ontológica viajó en primera clase a Madrid con cinco “mamis del colegio” y que se hizo cargo de los pasajes y la estadía.
“Resulta significativamente preocupante que un miembro del Congreso exponga públicamente, en el recinto y ante la ciudadanía, los quehaceres privados del cónyuge de uno de los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”, puntualiza la denuncia, y completa: “Aún más grave resulta que el diputado refiera conocer con precisión el desempeño y logística funcional de la custodia eventualmente a cargo de la seguridad del Jefe de Gabinete y su familia”.
Para la cartera que comanda Alejandra Monteoliva, la información revelada presenta “severos riesgos para la Seguridad Nacional y amertira ser investigada”.
La causa quedó en etapa inicial y se espera que en los próximos días el juzgado defina los primeros pasos procesales, entre ellos la incorporación formal de la denuncia y la eventual citación de testigos y funcionarios involucrados.
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