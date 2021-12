Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de San Isidro

DUODECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 ZUMBERO, 57, L.Noriega (2) 2 Interfiloso, 57, M.Valle (7) 5,35 3/4 cpo 3 Eco Dim, 57, F.L.Goncalves (10) 2,25 cza 4 Musico Johan, 55, E.Martinez (1) 25,70 5 cps 5 El Maikel, 57, R.L.Gonzalez (4) 29,40 1 1/2 cpo 6 Taken The Tip, 53, R.Bascuñan (9) 5,10 pzo 7 Candy Cartier, 53, E.Candia G. (8) 55,00 pzo 8 Rey Del Juego, 57, M.Gonzalez (6) 6,45 3 cps 9* L`oriental, 57, A.Giorgis (12) 148,35 1 cpo 10 Dolcelatto, 57, A.Palacios (13) 35,70 1 1/2 cpo 11X Curvado, 54, E.G.Ortega T. (5) 25,60 s.a. ú+ Meneadaso, 57, W.Pereyra (3) 12,35 s.a. - - - - - (*) Indócil en los partidores (X) Cruzó al tranco (+) Cruzó al tranco

Dividendos: ZUMBERO $ 4,70, 2,25 y 1,15. Interfiloso $ 2,80 y 1,40. Eco Dim $ 1,25. IMPERFECTA $ 1.760,00. TRIFECTA $ 4.970,00. DOBLE $ 8.157,50. TRIPLO SELECTIVO $ 125.000,00. CUATERNA SELECTIVA $ 500.000,00.No Corrió: (11) Angioblack. Tiempo: 1'5s29c. Cuidador: T.A.Mariani. Stud: Frondoso. El ganador de 4 años es hijo de Roman Ruler y Zuma Night DECIMOTERCERA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 CANDY VELOZ, 57, M.A.Palacios (11) 2 Queijinho, 57, M.Aserito (1) 11,15 5 cps 3 Giaco Smart, 57, S.Piliero (10) 17,85 pzo 4 Cuty Cause, 57, M.Valle (8) 3,05 1/2 pzo 5 Mister Babe, 57, A.I.Romay (3) 18,20 2 cps 6 Improved The Catch, 55, L.Tello E. (4) 82,75 2 cps 7 Sword, 57, A.Giorgis (9) 49,05 4 cps 8 Sir Reward, 57, B.Enrique (6) 3,55 1 1/2 cpo 9 Marver, 53, F.J.Lavigna (7) 23,50 1 cpo 10 Mission Emperador, 57, C.Cuellar (12) 34,60 16 cps ú Dalmine, 54, J.Espinoza (5) 8,35 10 cps - - - Dividendos: CANDY VELOZ $ 2,45, 1,25 y 1,15. Queijinho $ 2,60 y 1,80. Giaco Smart $ 3,15. IMPERFECTA $ 1.550,00. TRIFECTA $ 15.535,00. DOBLE $ 602,50. CADENA JACKPOT $ 801.534,50.No corrieron: (2) Worried Fran y (13) Emanecido. Tiempo: 1'5s18c. Cuidador: O.P.Tournoud. Stud: Consagrado. El ganador de 4 años es hijo de Señor Candy y Yucca Stone DECIMOCUARTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 MASTER DARWIN, 57, I.Monasterolo (9) 2 Pertinax Joy, 57, W.Moreyra (15) 16,65 3 1/2 cps 3 Valledolmo, 57, L.Vai (2) 8,15 1/2 cpo 4 Lainerie, 54, J.Espinoza (6) 10,85 cza 5* Falling For You, 57, C.Velazquez (4) 3,05 pzo 6 Igual Brilla, 53, R.Bascuñan (3) 22,80 1 1/2 cpo 7 Futuro Rey, 57, J.Villagra (12) 17,60 3/4 cpo 8X Capital Craf, 57, P.Diestra (h) (5) 13,00 5 cps 9 Fino Scat, 57, B.Enrique (7) 3,85 3 cps 10 Manacori, 57, F.L.Goncalves (14) 8,20 1 1/2 cpo 11 El Gran Carata Sant, 57, M.Gonzalez (10) 9,05 cza 12 John Wick, 54, E.G.Ortega T. (1) 50,90 3/4 cpo ú Ashiq, 57, A.Cabrera (8) 13,35 13 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado Dividendos: MASTER DARWIN $ 15,15, 7,95 y 5,75. Pertinax Joy $ 13,10 y 5,15. Valledolmo $ 3,50. IMPERFECTA $ 17.910,00. TRIFECTA Extra $ 280.419,12 . DOBLE $ 2.615,00.No corrieron: (11) Ancho De Espadas, (13) El Ecologista y (16) Entre Fuegos. Tiempo: 1'35s93c. Cuidador: E.G.Accosano. Stud: Maria Auxiliadora. El ganador de 4 años es hijo de Master Of Hounds y Schoolgirl DECIMOQUINTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 HIDAYAT, 53, E.Candia G. (13) 2 Earthrise, 53, F.J.Lavigna (5) 16,90 5 cps 3 Clear Bless, 57, F.L.Goncalves (11) 8,55 cza 4 Llamarada Planet, 57, C.Velazquez (3) 4,95 1/2 pzo 5 La Ivonne, 57, E.Talaverano (7) 39,45 3 1/2 cps 6 Keyra, 53, R.Bascuñan (10) 4,50 1 1/2 cpo 7 Linda Bahia, 54, E.G.Ortega T. (12) 11,85 1/2 pzo 8 Melisandre, 57, G.Bonasola (6) 8,20 3 cps 9 Selfitz, 57, M.Valle (2) 19,95 6 cps 10 Love Your Smile, 57, A.Cabrera (1) 23,15 2 cps ú La De La Ochava, 57, W.Moreyra (4) 13,70 9 cps - - - Dividendos: HIDAYAT $ 2,30, 1,35 y 1,40. Earthrise $ 3,15 y 3,25. Clear Bless $ 2,20. IMPERFECTA $ 2.085,00. CUATRIFECTA $ 142.855,00. DOBLE FINAL $ 8.960,00. TRIPLO $ 41.090,00. CUATERNA $ 81.985,00. QUINTUPLO: a ganador $ 378.050,00, a placé $ 4.295,00. No corrieron: (8) Cursadora, (9) Queen Marta y (14) Poli Amorosa. Tiempo: 1'36s68c. Cuidador: P.Nickel Filho. Stud: La Providencia. La ganadora de 4 años es hija de Orpen y Hipodami. RECAUDACIÓN: $ 49.238.680.

