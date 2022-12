Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de San Isidro

DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 QUIEREME, 53, G.Tempesti V. (14) 2 Corazonada Spring, 57, F.Menendez (11) 5,40 1 1/2 cpo 3 Diana Di, 57, F.Coria (15) 4,45 3 cps 4 Fiorella, 53, S.Conti (8) 6,20 2 1/2 cps 5 Bayona, 57, G.Borda (12) 23,55 cza 6 Alta Rusa, 57, R.Bascuñan (13) 12,15 1/2 pzo 7 Salute The Flag, 57, Jorge Peralta (6) 23,55 1 1/2 cpo 8 Chinita Fiel, 51, L.Recuero (1) 69,80 1/2 pzo 9 Clara Tormenta, 57, F.Arreguy (h) (7) 3,70 1/2 pzo 10 Vigatta, 57, P.Carrizo (3) 5,15 1/2 cpo 11 Nobleza Dubai, 57, S.Piliero (9) 39,75 5 cps 12 Sueña Baronesa, 57, M.Gonzalez (4) 250,05 2 cps ú Jupita, 55, E.G.Ortega T. (2) 270,45 8 cps - - -

Dividendos: QUIEREME $ 6,25, 2,70 y 1,85. Corazonada Spring $ 3,90 y 3,65. Diana Di $ 2,50. IMPERFECTA $ 2.220,00. CUATRIFECTA $ 95.237.50. DOBLE PLUS $ 38.980,00. TRIPLO $ 149.210,00. CUATERNA $ 437.500,00. QUINTUPLO $ no fue suministrado .No corrieron: (5) Beautiful As Gold, (10) Top Of Life y (13a) Mama Clara. Tiempo: 56s66c. Cuidador: G.E.Scarpello. Stud: Ver De Lejos. La ganadora de 5 años es hija de Jurabas Tu y Dear Emm. RECAUDACIÓN: $ 81.431.645, Promedio: $ 6.263.972.