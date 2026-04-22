Beto Casella en un mal momento: hay versiones de que pasaría al fin de semana

“La info que tengo yo es que, si no funciona, el canal ya tiene decidido con la productora hacer un contenido más de actualidad y política. Y si eso no mejora los números, hay muchas chances que Beto pase a los fines de semana”, agregó, Etchegoyen.

LA PALABRA DE BETO

“En general tienen razón, tenemos que hacer dos puntos para promediar el número del canal y andamos en 1.5. Yo estoy motivado. Si nos corrían de horario, como dijeron, qué iba a poner el canal. Mal que mal, algunas noches hacemos 1,8. ¿Van a poner algo que mida 0,8 y empeorar la cosa?”, respondió Casella, en diálogo con Fede Flowers, para Entrometidos, en Net Tevé.