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Beto Casella en un mal momento: hay versiones de que pasaría al fin de semana

El conductor de BTV atraviesa un delicado momento laboral por el rating de BTV, el programa que conduce hace dos meses en América.

Después de veinte años al frente de Bendita Tevé en la pantalla de El 9, Beto Casella se animó a una de las “jugadas” más importantes de su carrera: el pase de canal. En medio de un desgaste con las autoridades del canal palermitano, el conductor apostó a un nuevo desafío, con todo lo que eso podía significar.

Beto consiguió que la mayoría de sus compañeros lo siguiesen a América con BTV, emisora en la que desembarcó a mediados de febrero, y armó un programa simil al que hacía, para el prime time.

Casella lleva dos meses al aire, pero la realidad es que, muchas veces, los números -el famoso y bien ponderado rating- no acompañan. Y claro, todos están alarmados, pues se trata de la franja de horario más competitiva del aire.

Y, en las últimas horas, se conoció lo que podría ser el futuro del programa, si en las próximas semanas los números no mejoran, con un piso de 2 puntos. “Crisis, decisiones, ultimátum, como quieran llamarle, porque me han dicho que la palabra ultimátum enoja a Beto, pero pónganle la palabra que quieran. El canal lo va a esperar 20 días más a ver si dan vuelta este panorama”, contó el periodista Juan Etchegoyen.

“La info que tengo yo es que, si no funciona, el canal ya tiene decidido con la productora hacer un contenido más de actualidad y política. Y si eso no mejora los números, hay muchas chances que Beto pase a los fines de semana”, agregó, Etchegoyen.

LA PALABRA DE BETO

“En general tienen razón, tenemos que hacer dos puntos para promediar el número del canal y andamos en 1.5. Yo estoy motivado. Si nos corrían de horario, como dijeron, qué iba a poner el canal. Mal que mal, algunas noches hacemos 1,8. ¿Van a poner algo que mida 0,8 y empeorar la cosa?”, respondió Casella, en diálogo con Fede Flowers, para Entrometidos, en Net Tevé.

Complicada la situación de Beto Casella en las noches de América

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