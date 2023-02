Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de San Isidro

DECIMOCUARTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1* QUEEN OF THE CITY, 56, B.Enrique (6) 2 Lujanera De Cine, 54, C.Perez G. (2) 18,80 2 1/2 cps 3 Doña Rabalera, 56, W.Pereyra (5) 4,80 1/2 cza 4 Insaagraf, 56, G.Calvente (9) 2,65 1 cpo 5 Saman, 56, F.Coria (7) 7,35 1 cpo 6 Pasionaria Vegas, 56, G.Borda (12) 24,85 1/2 cpo 7 Casilea, 56, F.L.Gonçalves (1) 16,30 pzo 8 Super Celestial, 56, L.Vai (10) 2,50 2 1/2 cps 9 Danzarina Rye, 56, A.Giannetti (8) 14,90 1/2 cpo 10 Mora Silvestre, 56, C.Velazquez (4) 187,30 10 cps ú Fainne Blue, 56, J.Noriega (3) 14,15 2 cps - - - - - (*) Largó frío

Dividendos: QUEEN OF THE CITY $ 24,60, 5,75 y 3,85. Lujanera De Cine $ 4,10 y 2,25. Doña Rabalera $ 2,15. IMPERFECTA $ 16.990,00. CUATRIFECTA $ 750.000,00. DOBLE PLUS $ 32.110,00. TRIPLO PLUS $ 266.440,00. CUATERNA $ 771.840,00. QUINTUPLO $ 845.295,00. CADENA JACKPOT con 6 y 5 aciertos - no fue suministrado), con 4 aciertos 4.864,00.No Corrió: (11) Hawaiian Love. Tiempo: 1'35s69c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: La Nora. La ganadora de 3 años es hija de Cityscape y Queen Safar. RECAUDACIÓN: $ 97.647.378.

SLEW OF VALID. Potro Escapado. Flora Trigger. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'35s69c.R.A.Cardon.Maria Isabel (tuc). El ganador de 4 años es hijo de Valid Stripes y Slew Of Reality