Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de San Isidro

DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 DAME UN LIKE, 53, E.Suarez (2) 2 Banquero Romano, 57, R.Alzamendi (1) 10,05 4 cps 3 Jupino, 53, G.Tempesti V. (12) 3,95 hco 4 Bigote Fitz, 57, F.Correa (8) 40,70 1 cpo 5 City Metido, 57, S.Piliero (11) 15,55 cza 6 Hipersonic, 52, T.Baez (4) 5,00 3 cps 7 Bring It Home, 55, F.Corrales (5) 4,05 3/4 cpo 8 Ciudadano Popular, 57, A.Paez (9) 5,20 3 1/2 cps 9 Ruben Bautista, 53, M.Alfaro (7) 38,65 7 cps 10 Soy Verserito, 55, C.Perez G. (10) 19,15 12 cps ú* Rey Del Juego, 57, J.Leonardo (6) 42,05 s.a. - - - - - (*) Largó frío

Dividendos: DAME UN LIKE $ 3,40, 2,65 y 1,55. Banquero Romano $ 5,35 y 2,20. Jupino $ 1,35. IMPERFECTA $ 1.870,00. CUATRIFECTA $ 375.000,00. DOBLE PLUS $ 2.190,00. TRIPLO PLUS $ 8.390,00. CUATERNA $ 7.020,00. QUINTUPLO $ 18.085,00. No Corrió: (3) Catalino Blue. Tiempo: 1'13s40c. Cuidador: N.D.Ortiz. Stud: Los Chak (bv). El ganador de 5 años es hijo de Treasure Beach y Darling Dio. RECAUDACIÓN: $ 86.337.885. .

CHE CUENTERO. Curry Song. Soleil Star. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (1) Brujo Del Acordeon y (10) Uluwatu Bali1'12s86c.M.S.Sueldo.El Basti. El ganador de 3 años es hijo de Greenspring y Stormy Mailgirl