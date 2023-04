Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de San Isidro

DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 GLOBAL RIF, 57, B.Enrique (12) 2 Agled, 57, O.Arias (5) 81,90 2 1/2 cps 3 Embassy New, 57, F.L.Gonçalves (8) 2,60 1/2 cpo 4* Chica Talentosa, 53, H.Dyke (9) 4,45 1 cpo 5 Interye, 57, R.Alzamendi (2) 19,40 1 1/2 cpo 6 Ideologique, 57, P.Carrizo (3) 4,45 3/4 cpo 7 Speed And Force, 57, E.Ruarte (14) 41,00 2 1/2 cps 8 Sopita Cat, 57, G.Borda (13) 13,05 3/4 cpo 9 Zakharova, 53, P.Capra (h) (10) 24,55 3 cps úX Miramar City, 57, K.Banegas (1) 20,25 15 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Cruzó al tranco

Dividendos: GLOBAL RIF $ 3,05, 1,60 y 1,75. Agled $ 7,90 y 3,60. Embassy New $ 1,55. IMPERFECTA $ 19.960,00. CUATRIFECTA $ 119.047,50. DOBLE PLUS $ 11.975,00. TRIPLO PLUS $ 3.680,00. CUATERNA $ 8.180,00. QUINTUPLO $ 22.150,00. No corrieron: (4) Honor Student, (6) Atenea Wilv, (7) Enny y (11) Planica. Tiempo: 1'11s64c. Cuidador: C.M.Peralta. Stud: Pompeya (cba). La ganadora de 5 años es hija de Global Hunter y Vinci Ar. RECAUDACIÓN: $ 111.101.520..

REY ATTACK. Picante Nov. Selection Key. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (4) Lindo Amigo Blues y (8) El Republicano1'4s19c.J.C.Paoloni.Los Quebrados. El ganador de 5 años es hijo de Most Improved y Smashing Kitty