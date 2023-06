DECIMOCUARTA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 POR SI VOY, 54, W.Pereyra (1) 2 Oxbridge, 58, F.L.Gonçalves (4) 7,05 hco 3 Take Places, 51, L.Recuero (14) 8,00 2 1/2 cps 4* Rapale, 53, J.Leonardo (5) 9,85 3/4 cpo 5 Warrior Gold, 51, J.Paoloni (7) 18,45 emp. 6 Perfect Martini, 52, L.Balmaceda (10) 29,75 1/2 cza 7 Bamba Camp, 54, T.Baez (9) 5,65 pzo 8 Cappello, 62, Jorge Peralta (3) 16,60 1 cpo 9 Master Tap, 52, A.Allois (2) 79,30 1/2 pzo 10 Don Silvester, 54, G.Borda (6) 10,20 1 cpo 11 Isoterico, 56, B.Enrique (8) 4,25 pzo 12 Combate Sur, 56, A.Giorgis (13) 30,95 4 cps 13 Estimado Informe, 52, L.Chavez (12) 45,20 2 cps 14 Hosarsiph Joy, 53, J.Flores (15) 20,85 1/2 pzo ú Teacher Story, 56, C.Montoya (11) 102,80 3 1/2 cps - - - - - (*) Largó frío

Dividendos: POR SI VOY $ 3,05, 1,75 y 1,40. Oxbridge $ 3,10 y 2,65. Take Places $ 2,05. IMPERFECTA $ 4.430,00. CUATRIFECTA $ 82.520,00, y $ 214.390,00. DOBLE PLUS $ 87.780,00. TRIPLO PLUS $ 308.725,00. CUATERNA $ 2.000.000,00. QUINTUPLO $ 1.217,170,00.Corrieron todos. Tiempo: 1'17s23c. Cuidador: M.Palacios. Stud: Los Melli (s.fe). El ganador de 6 años es hijo de Cityscape y Sha Mat. RECAUDACIÓN: $ 114.490.066 .

HUMOR AMERICANO. Splendid Seiver. Y Con Que. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'16s36c.C.C.Fuentes.El Aljibe (rº). El ganador de 3 años es hijo de Humor Acido y Tap Dancing