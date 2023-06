DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 SAFETY CUP, 57, R.Bascuñan (8) 2 Rey Seattle, 57, E.Martinez (9) 8,45 2 cps 3 Louvre Gal, 57, F.L.Gonçalves (10) 4,05 1/2 cpo 4 Languedoc, 54, G.Tempesti V. (4) 10,50 1/2 cpo 5 El Pacino, 57, M.Aserito (7) 96,40 3 cps 6 El Asturiante, 53, C.Romagnoli (3) 6,25 cza 7 Escore King, 57, K.Banegas (5) 5,15 3/4 cpo 8 Vincitore Baby, 53, T.Baez (1) 55,80 1/2 pzo 9 Charete, 58, M.Giles (2) 15,50 1 cpo 10 El Increible Zulk, 57, G.Borda (12) 5,05 1 cpo 11 Val Green, 57, R.Alzamendi (11) 52,80 6 cps ú Qaramy, 57, O.Alderete (6) 54,35 6 cps - - - Dividendos: SAFETY CUP $ 3,00, 1,75 y 1,10. Rey Seattle $ 3,05 y 1,45. Louvre Gal $ 1,40. IMPERFECTA $ 3.470,00. CUATRIFECTA $ 116.825,00. DOBLE PLUS $ 15.670,00. TRIPLO FINAL $ 143.175,00. CUATERNA FINAL $ 800.000,00. QUINTUPLO $ 1.000.000,00. Corrieron todos. Tiempo: 58s18c. Cuidador: L.Bearzotti. Stud: L. E. B. (vt). El ganador de 4 años es hijo de Safety Check y Delfi`s Cu. RECAUDACIÓN: $ 111.318.314. .

PAY ALL. Wonderfull Key. Flesh Compadron. EXACTA. TRIFECTA Extra. DOBLE.No Corrió: (5) Kiriakos1'36s24c.O.A.Rebora.Van-cec (sj). El ganador de 5 años es hijo de Seek Again y Put It All