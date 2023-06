DECIMOSEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ARMENTAROLA, 56, M.Valle (10) 2 Correntosa Song, 56, F.L.Gonçalves (5) 19,70 2 cps 3 Traviesa Fiel, 56, G.Borda (11) 7,50 hco 4 Una Vuelta, 56, L.Noriega (2) 10,40 2 cps 5 Taimane, 56, K.Banegas (16) 1,85 1/2 cpo 6 Chiquiboom, 56, O.Alderete (15) 6,70 1 cpo 7 Candy Tina, 52, C.Romagnoli (7) 23,55 hco 8 Endorfin, 52, H.Dyke (14) 83,40 3 cps 9 Lady In Red, 56, A.Cabrera (9) 9,15 3/4 cpo 10 Mora Blue, 56, G.Bellocq (8) 61,70 1 1/2 cpo 11* True Way, 52, P.Capra (h) (1) 205,40 13 cps úX Bailarina Azul, 56, P.Carrizo (4) 131,35 14 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco (X) Cruzó al tranco

Dividendos: ARMENTAROLA $ 2,70, 2,80 y 2,40. Correntosa Song $ 10,10 y 8,05. Traviesa Fiel $ 4,50. IMPERFECTA $ 11.760,00. CUATRIFECTA $ 500.000,00. DOBLE PLUS $ 24.240,00. TRIPLO PLUS $ 1.216.875,00. CUATERNA $ 14.226.575,02 . QUINTUPLO $ 5.613.959,02 .No corrieron: (3) Vale Lepra, (6) Beauty Little Star, (12) Vuelve Primavera y (13) Constante Maro. Tiempo: 1'12s50c. Cuidador: E.Martin Ferro. Stud: Santa Ines. La ganadora de 3 años es hija de Catcher In The Rye y Arlar. RECAUDACIÓN: $ 199.562.713.

MARO RICHARD. Humor Violento. El Santo Remedio. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (5) Indio Electric1'18s64c.G.G.Gallay.Viejo Maro (cdu). El ganador de 3 años es hijo de Emperor Richard y Gloriosa Joe