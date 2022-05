Resultados de las carreras de ayer en La Plata

Equal As Well , 51, R.Muñoz

DUODECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 MUÑECO TERRIBLE, 57, F.Berti (9) 2 Argentino Best, 57, A.Marinhas (4) 3,55 4 cps 3 Persa Letal, 57, O.Arias (11) 8,20 1 cpo 4 Marciano Way, 57, M.Aserito (3) 4,65 2 1/2 cps 5 Soy Milito, 57, J.Rivarola (1) 7,20 1/2 cpo 6 Walter For Ever, 54, J.R.Benitez V. (14) 17,80 1 cpo 7 Yacare Tropical, 57, E.Siniani (2) 52,95 cza 8 Sixties Che, 57, G.Hahn (8) 5,60 1/2 cpo 9 The Perfect Mare, 55, J.Villagra (10) 14,10 pzo 10 Express Runner, 53, F.Caceres (6) 27,70 4 cps 11 Misil Rock, 53, A.Sanchez (13) 84,10 cza 12 Oro Mar, 57, A.Giorgis (5) 41,70 1/2 cza ú Tarano, 53, D.Lencinas (7) 76,70 1 1/2 cpo - - - Dividendos: MUÑECO TERRIBLE $ 4,35, 3,05 y 2,40. Argentino Best $ 2,20 y 1,65. Persa Letal $ 2,50. IMPERFECTA $ 1.125,00. CUATRIFECTA $ 59.212,50. DOBLE DESQUITE $ 2.570,00. TRIPLO $ 1.802,50. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 5.420,00. No Corrió: (12) Gran Arelauquen. Tiempo: 1'7s5c. Cuidador: J.J.Zubiria. Stud: Pauli (az). El ganador de 6 años es hijo de Treasure Beach y Muñeca Fin. RECAUDACIÓN: $ 33.941.895..

VALMIRO RYE. Siquta. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (1) Pirlo, (5) City The Glory, (10) Lingote De Roma y (11) Coco Freud1'40s52c.J.M.Andrada.Pichonazo. El ganador de 5 años es hijo de Catcher In The Rye y La Vagoneta