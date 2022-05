Old Reward , 57, R.Villagra

The Jordan , 54, R.Villegas

OCTAVA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SUPER CURIOUS, 55, W.Aguirre (6) 2 Full Español, 55, B.Enrique (10) 11,90 3 cps 3 Lunar Bird, 55, P.Sotelo (9) 30,75 cza 4 Mani Maker, 55, M.A.Sosa (7) 11,65 2 cps 5 Bibi Detto, 55, F.Arreguy (h) (3) 30,05 cza 6 El Romancero, 55, L.Noriega (5) 7,30 1 cpo 7 Great Hurricane, 55, W.Moreyra (8) 4,15 3 cps 8 Leon Gallardo, 55, J.Rivarola (4) 145,45 1 1/2 cpo 9 Gratitude, 55, L.Vai (11) 9,90 2 cps 10 Max Lange, 55, A.O.Lopez (1) 8,45 1 1/2 cpo ú Gran Logro, 55, J.Villagra (5a) 7,30 2 1/2 cps - - - Dividendos: SUPER CURIOUS $ 1,50, 1,20 y 1,10. Full Español $ 2,50 y 1,15. Lunar Bird $ 1,50. EXACTA $ 267,00. TRIFECTA $ 2.383,00. DOBLE $ 2.590,00. CADENA con 6 Aciertos $ 32.247,00. con 5 Aciertos $ 351,00.No Corrió: (2) Furioso Beto. Tiempo: 1'25s22c. Cuidador: A.Barreto. Stud: Los Mellis De Pergamino. El ganador de 2 años es hijo de Super Saver y Cursi And Glory NOVENA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 CRAZY NIGHT, 57, F.Arreguy (h) (2) 2 Reumen Lef, 57, J.Villagra (6) 5,20 6 cps 3 Lakita, 57, F.Berti (8) 13,95 2 cps 4 Melania, 53, R.Muñoz (10) 18,95 1/2 cpo 5 Princesita Laury, 57, J.Rivarola (1) 54,90 3 cps 6 Molinada, 57, E.Siniani (7) 11,40 pzo 7 Mara Inca, 53, E.Candia G. (4) 14,50 1/2 cza 8 Barcelona Rummy, 57, P.Sotelo (3) 9,30 1 cpo 9 City Icon, 57, D.E.Arias (11) 111,30 2 cps 10 Vinoteca Planet, 57, L.Comas (13) 34,00 7 cps 11 Casera Sexy, 57, A.Cabrera (5) 5,10 3/4 cpo 12 Talento Vocal, 57, B.Enrique (9) 4,90 1 1/2 cpo ú* La Tan Doncella, 53, F.Caceres (12) 4,50 - - - - - (*) Rodó Dividendos: CRAZY NIGHT $ 7,60, 2,10 y 1,30. Reumen Lef $ 2,90 y 2,20. Laita $ 2,80. IMPERFECTA $ 1.035,00. CUATRIFECTA $ 349.516,00. DOBLE $ 1.357,50. TRIPLO $ 22.291,00. CUATERNA $ 120.890,00. QUINTUPLO con 5 Aciertos $ 36.677,00. con 4 Aciertos $ 361,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'0s58c. Cuidador: M.G.Corte. Stud: 14 De Julio. La ganadora de 5 años es hija de Lizard Island y Craziness DECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 RULER SONG, 57, M.Valle (4) 2 Que Sorpresa, 54, A.Paez (7) 5,15 9 cps 3 Ojos En El Camino, 57, D.E.Arias (10) 3,30 3/4 cpo 4* Not Alone, 57, E.Siniani (2) 6,80 3 cps 5 Sol Coritibo, 57, W.Aguirre (8) 27,40 2 cps 6 The Black Legend, 57, F.Arreguy (h) (6) 39,65 4 cps ú Buen Sabor, 54, E.G.Ortega T. (3) 4,60 2 1/2 cps - - - - - (*) Largó mal Dividendos: RULER SONG $ 2,10 y 1,35. Que Sorpresa $ 1,55. EXACTA $ 165,00. TRIFECTA $ 448,00. DOBLE $ 427,50.No corrieron: (1) Tinto Demoledor, (5) Latin Wood y (9) Magic Friend. Tiempo: 1'4s35c. Cuidador: L.A.Ojeda. Stud: Ciudad De Amigos. El ganador de 5 años es hijo de Roman Ruler y Blissful Song UNDECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 HONOR AL TANO, 54, L.Paredes (8) 2 Happy Chuck, 55, L.M.Fer`dez (11) 5,75 3 cps 3 The Attack, 57, M.Fernandez (9) 5,50 1/2 cza 4 Giuseppe Meazza, 57, D.E.Arias (2) 2,75 cza 5 Toti Sum, 53, E.Candia G. (1) 6,20 3 cps 6 Bio Infame, 57, J.Rivarola (3) 11,75 3/4 cpo 7 Ever Plin Plin, 57, L.Ferreyra (10) 30,25 3/4 cpo 8 Jazz Dubai, 57, E.Siniani (4) 18,85 pzo ú Duncan Tim, 57, O.Arias (5) 21,65 1 cpo - - - Dividendos: HONOR AL TANO $ 3,40, 1,45 y 1,50. Happy Chuck $ 1,80 y 1,35. EXACTA $ 424,00. TRIFECTA $ 2.588,00. DOBLE $ 415,00. TRIPLO $ 2.546,00. CUATERNA $ 14.290,00.No corrieron: (6) Urban Ruler y (7) Tom Prince. Tiempo: 1'6s6c. Cuidador: H.D.Tocci. Stud: Castelgrande. El ganador de 5 años es hijo de Ros Honour y Apti Sonda DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 DULCE RAFAELA, 53, U.Chaves (5) 2 Babora Best, 54, M.Giuliano C. (3) 73,80 1 cpo 3 Moicana, 55, M.A.Sosa (10) 11,60 2 cps 4 Retapizar, 57, A.Cabrera (13) 3,20 1 cpo 5 La Orana Maria, 53, F.Caceres (12) 32,25 v.m. 6 Pasion Turfistica, 54, R.Villegas (1) 760,00 pzo 7 Inthemoney, 53, E.Candia G. (2) 2,50 1 1/2 cpo 8 Minifalda Kal, 57, O.Roncoli (4) 20,60 2 cps 9 Great Capri, 53, A.Sanchez (11) 147,60 1 cpo 10 Phone Call, 57, R.Villagra (6) 76,45 6 cps ú Pretty Sally, 57, M.J.Lopez (9) 15,35 1/2 cpo - - - Dividendos: DULCE RAFAELA $ 3,45, 2,45 y 2,10. Babora Best $ 27,60 y 12,55. IMPERFECTA $ 2.682,00. TRIFECTA $ 60.362,00. DOBLE $ 805,00.No corrieron: (7) Only Jackie y (8) Mem`s Soy. Tiempo: 1'26s62c. Cuidador: N.E.Bustos. Stud: Vacaquincho. La ganadora de 4 años es hija de Art Attack y Ginger Girl DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 BIENVENIDA MIA, 57, R.L.Gonzalez (12) 2 Salinger, 57, D.E.Arias (10) 6,70 2 1/2 cps 3 A Pura Magia, 54, R.Villegas (4) 4,90 pzo 4* Flor Sprout, 55, D.Mansilla (13) 4,75 1 cpo 5 Siracusana, 57, A.Cabrera (2) 7,65 1/2 cpo 6 Mem`s Polaca, 53, D.Lencinas (7) 9,70 pzo 7 Irish Cream Bailey, 55, L.M.Fer`dez (9) 3,00 1/2 cpo 8X Johana Por Mi, 53, E.Candia G. 