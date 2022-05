Resultados de las carreras de ayer en La Plata

The King Of Coco , 56, R.L.Gonzalez

DECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 UNE FRANCE, 56, E.Candia G. (8) 2 Anessa, 56, D.Lencinas (7) 68,85 5 cps 3 Hello Teacher, 54, J.Rivarola (10) 47,85 4 cps 4 Subyugante, 58, E.Ortega P. (5) 2,35 1 cpo 5 Petite Itza, 54, M.Valle (9) 6,80 3/4 cpo 6 Che Maquina, 56, F.Arreguy (h) (1) 16,50 2 1/2 cps 7 La Fronty`s, 54, W.Aguirre (6) 23,95 1 cpo 8 Honor A Pomona, 56, R.Muñoz (2) 31,30 3 cps 9 Vivica Fox, 56, R.Villegas (3) 39,55 1 cpo ú Pin Y Pon, 54, W.Pereyra (11) 3,65 7 cps - - - Dividendos: UNE FRANCE $ 2.85, 2,00 y 2,75. Anessa $ 9,95 y 4,75. Hello Teacher $ 8,50. EXACTA $ 2.912,00. TRIFECTA $ 66.159,00. DOBLE $ 1.140,00.No Corrió: (4) Vigata. Tiempo: 1'12s50c. Cuidador: P.Nickel Filho. Stud: La Providencia. La ganadora de 4 años es hija de Orpen y Unitas UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 WOOD LODGE, 55, E.G.Ortega T. (3) 2 Sally Ray, 53, E.Candia G. (6) 3,75 1 cpo 3 Watch The Runner, 53, J.Flores (4) 6,60 2 cps 4 Pronto Deseo, 54, M.J.Lopez (12) 3,45 cza 5 Finneon (brz), 53, F.J.Lavigna (7) 3,70 1 cpo 6 Cinema Show, 53, F.Caceres (11) 17,85 6 cps 7 Mar Y Pesca, 52, J.R.Benitez V. (10) 28,90 5 cps 8 Berugo, 57, M.N.Ferreyra (1) 9,80 2 1/2 cps 9 Consolame Quique, 57, K.Banegas (2) 17,95 5 cps ú The Tryman, 57, E.Siniani (5) 13,20 s.a. - - - Dividendos: WOOD LODGE $ 10,60, 2.65 y 2,40. Sally Ray $ 2,10 y 1,85. Watch The Runner $ 3,20. EXACTA $ 1.455,00. TRIFECTA $ 10.664,00. DOBLE $ 5.722,50. TRIPLO $ 4.858,00. CUATERNA $ 39.958,00.No corrieron: (8) Barbadillo y (9) Soy De Cuenca. Tiempo: 1'14s39c. Cuidador: G.J.Ojeda. Stud: Los Parejeros (tan). El ganador de 9 años es hijo de Footstepsinthesand y Murias DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SUPER DISTINTA, 55, W.Aguirre (5) 2 Vida Furiosa, 55, M.Valle (3) 3,25 pzo 3 Priscila Rye, 55, D.R.Gomez (9) 4,50 7 cps 4 Itza Chel, 55, F.Arreguy (h) (7) 5,95 6 cps 5 Por Fin Llegaste, 55, A.Cabrera (6) 11,00 2 1/2 cps 6 Asombrada Vega, 55, M.N.Ferreyra (8) 20,30 1 cpo 7 Kakuma, 55, J.Rivarola (10) 71,35 7 cps 8 Genoa Velvet, 55, M.J.Lopez (2) 49,05 3 cps 9 Tarsinia, 55, L.Balmaceda (4) 5,10 2 cps ú La Carretilla, 55, E.Martinez (12) 54,25 1 cpo - - - Dividendos: SUPER DISTINTA $ 3,20, 1,60 y 1,35. Vida Furiosa $ 1,60 y 1,50. Priscila Rye $ 1,45. EXACTA $ 179,00. TRIFECTA $ 964,00. DOBLE $ 2.387,50.No corrieron: (1) Cuchcabal y (11) Dale Bomba. Tiempo: 1'27s90c. Cuidador: A.Barreto. Stud: Los Mellis De Pergamino. La ganadora de 2 años es hija de Super Saver y Distinguida Halo DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 DIXIE BLUE, 56, W.Pereyra (13) 2 Agravio, 56, D.R.Gomez (1) 2,80 3/4 cpo 3 Despertame, 56, R.L.Gonzalez (9) 40,00 6 cps 4 Imperial Flesh, 56, D.E.Arias (3) 9,80 1 1/2 cpo 5 Mr. Toto, 56, E.Siniani (6) 110,20 pzo 6 Babel River, 56, M.Valle (10) 9,50 3/4 cpo 7 Buen Durazno, 56, W.Aguirre (16) 202,75 1 1/2 cpo 8 Boheme Pampa, 56, A.O.Lopez (14) 5,95 1 cpo 9 Street Jazz, 56, A.I.Romay (4) 7,70 7 cps 10 Fantastic Amigo, 53, M.Giuliano C. (5) 202,85 2 cps 11 Apolo Letal, 52, D.Lencinas (2) 105,75 1 1/2 cpo 12 Wakiro, 56, F.Berti (8) 309,35 2 cps 13 El Robusto, 56, J.Villagra (7) 14,80 7 cps 14 Amigo Martin, 56, M.J.Lopez (15) 181,15 16 cps 15* Makoto, 52, A.Sanchez (12) 9,75 s.a. úX Accion Island, 56, J.Rivarola (11) 44,95 - - - - - (*) Largó al rato (X) No largó Dividendos: DIXIE BLUE $ 3,55, 1,70 y 1,55. Agravio $ 1,70 y 1,65. Despertame $ 4,05. IMPERFECTA Ó $ 595,00. CUATRIFECTA $ 215.345,00. DOBLE DESQUITE $ 1.500,00. TRIPLO $ 7.115,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 40.305,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'15s1c. Cuidador: L.R.Cerutti. Stud: Salvador De Puertos. El ganador de 3 años es hijo de Todo Un Amiguito y Dear Blu. RECAUDACIÓN: $ 39.551.186. . SUPER DISTINTA. Vida Furiosa. Priscila Rye. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (1) Cuchcabal y (11) Dale Bomba1'27s90c.A.Barreto.Los Mellis De Pergamino. La ganadora de 2 años es hija de Super Saver y Distinguida Halo WOOD LODGE. Sally Ray. Watch The Runner. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA.No corrieron: (8) Barbadillo y (9) Soy De Cuenca1'14s39c.G.J.Ojeda.Los Parejeros (tan). El ganador de 9 años es hijo de Footstepsinthesand y Murias UNE FRANCE. Anessa. Hello Teacher. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (4) Vigata1'12s50c.P.Nickel Filho.La Providencia. La ganadora de 4 años es hija de Orpen y Unitas

AL FIN LLEGUE. Pierre Nodoyuna. Mean A Lot. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA JACKPOT. QUINTUPLO: con 5 aciertos. con 4 aciertos.No corrieron: (1) Catcho De Baires, (7) Honor Campero, (13) Habeeb, (13a) Let It Go y (14) Egnaton1'28s21c.O.H.Gonzalez.La Nona Maria (az). El ganador de 3 años es hijo de Southern Cat y Railway Cat