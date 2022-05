Resultados de las carreras de ayer en La Plata

Mister Cause , 57, J.Villagra

The Jordan , 57, D.E.Arias

SEPTIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 ESTRATEGA STRIPES, 57, J.Villagra (4) 2 Lakita, 57, F.Berti (8) 7,05 4 cps 3 Linda Catalina, 53, J.Roman (12) 22,35 2 1/2 cps 4 Melania, 53, R.Muñoz (3) 13,65 1/2 pzo 5 Reumen Lef, 57, D.E.Arias (10) 2,35 1/2 pzo 6 Molinada, 57, E.Siniani (5) 48,85 3/4 cpo 7 En Cuotas, 57, O.Arias (2) 38,70 pzo 8 Princesita Laury, 57, J.Rivarola (7) 66,10 v.m. 9 Vinoteca Planet, 54, J.R.Benitez V. (13) 52,80 2 cps 10 Neymara, 53, D.Lencinas (6) 6,25 1/2 cpo 11 Bell Kal, 57, R.Villagra (9) 22,35 2 cps 12 Italian City, 57, A.Cabrera (1) 15,35 1 1/2 cpo ú City Icon, 54, E.Candia G. (11) 13,35 1/2 cpo - - - Dividendos: ESTRATEGA STRIPES $ 2,90, 1,45 y 1,45. Lakita $ 2,40 y 2,30. Linda Catalina $ 3,20. IMPERFECTA $ 510,00. CUATRIFECTA $ 49.136,00. DOBLE $ 1.115,00. CUATERNA $ 14.100,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'1s28c. Cuidador: O.F.Fravega. Stud: Garabo. La ganadora de 5 años es hija de Roman Ruler y Infi Stripes OCTAVA CARRERA- 1500 METROS Pag. Dist. 1 BUEN ARGENTINO, 56, M.Fernandez (8) 2 Teodoro Machin, 56, Jorge Peralta (10) 11,05 v.m. 3 Tirador De Dados, 52, U.Chaves (3) 31,50 3 cps 4 Oro Valido, 56, C.Velazquez (1) 2,25 3 cps 5 D`avignon, 56, D.E.Arias (9) 11,40 pzo 6 Loro Flesh, 53, R.Villegas (4) 49,00 1/2 cpo 7 Imported, 56, F.Arreguy (h) (2) 7,25 1 cpo 8 Un Estilo, 56, J.Villagra (5) 2,75 2 1/2 cps 9 Viento Pampero, 56, A.Cabrera (6) 9,60 12 cps ú Puro Panta, 53, E.Martinez (7) 99,99 6 cps - - - Dividendos: BUEN ARGENTINO $ 12,35, 4,25 y 3,60. Teodoro Machin $ 4,00 y 3,50. Tirador De Dados $ 4,30. EXACTA $ 1.109,00. TRIFECTA $ 26.670,00. DOBLE $ 1.717,50. CADENA con 6 aciertos $ 122.340,00. con 5 aciertos $ 866,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'32s10c. Cuidador: G.Santacruz N.. Stud: Cuadra Del Interior. El ganador de 3 años es hijo de Buen Verso y Muy Atrayente NOVENA CARRERA- 1500 METROS Pag. Dist. 1 GEVREY CHAMBERTIN, 53, R.Villegas (1) 2 Digamelo, 53, E.Candia G. (9) 3,35 2 cps 3 Letal, 56, D.E.Arias (8) 3,65 2 1/2 cps 4 Fumero, 56, A.O.Lopez (4) 7,55 3 cps 5 Lugh, 56, M.J.Lopez (3) 100,00 6 cps 6 Lucero Sale, 52, L.Ramallo (13) 17,45 1 cpo 7 Maestro De Tango, 56, W.Aguirre (5) 8,45 pzo 8 Need You Perfect, 56, Jorge Peralta (11) 3,85 3 cps 9 Wild Punch, 52, F.Caceres (12a) 75,45 4 cps 10 Fantastico Rey, 56, R.Villagra (2) 99,99 13 cps ú Vega Optimista, 56, J.Villagra (10) 39,25 7 cps - - - Dividendos: GEVREY CHAMBERTIN $ 4,85, 3,20 y 1,65. Digamelo $ 1,80 y 1,15. Letal $ 1,50. IMPERFECTA $ 306,00. CUATRIFECTA $ 8.511,00. DOBLE $ 3.575,00. TRIPLO $ 9.087,50. CUATERNA $ 38.190,00. QUINTUPLO con 5 aciertos $ 192.112,00. con 4 aciertos $ 909,00.No corrieron: (6) Mean A Lot, (7) Melhoso, (12) El Muy Celoso y (14) Tu Destino. Tiempo: 1'32s51c. Cuidador: E.A.Corsiglia. Stud: Las Dos Madres. El ganador de 3 años es hijo de Cima De Triomphe y Mulata Shine DECIMA CARRERA- 1600 METROSClasico 25 De Mayo De 1810 (g. Ii) - GRUPO II Pag. Dist. 1 MALIBU SPRING, 60, R.Blanco (1) 2 Super Inter, 58, E.Ortega P. (5) 3,05 5 cps 3 Evo Revoltoso, 60, D.E.Arias (2) 11,25 2 cps 4 Hatim, 58, A.Cabrera (9a) 2,60 1 1/2 cpo 5* Canturriando, 58, M.A.Sosa (9) 2,60 1 cpo 6 Berserker, 60, M.Valle (8) 5,30 2 1/2 cps 7 Minero De Oro, 58, W.Aguirre (7) 19,65 4 cps 8 Soviet Again, 60, W.Pereyra (10) 9,85 7 cps úX Suggestive Burg, 58, B.Enrique (3) 10,90 s.a. - - - - - (*) Largó retrasado (X) Cruzó al tranco Dividendos: MALIBU SPRING $ 6,10 y 3,10. Super Inter $ 1,90. EXACTA $ 637,00. TRIFECTA $ 7.050,00. DOBLE $ 2.900,00.No corrieron: (4) Light Blue Fantasy y (6) The Talisman. Tiempo: 1'36s58c. Cuidador: M.S.Sueldo. Stud: El Irlandes. El ganador de 4 años es hijo de Greenspring y Matsumura UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 OPERA DUBAI, 54, E.Candia G. (5) 2 More Than Beauty, 54, R.Bascuñan (8) 10,25 6 cps 3 Candy Special, 53, D.Lencinas (9) 16,65 1 1/2 cpo 4 La Pulposa, 55, E.G.Ortega T. (2) 55,15 1/2 cza 5 Khuligan, 50, R.Muñoz (11) 3,25 3/4 cpo 6 Ledecky, 54, R.Villegas (4) 3,80 cza 7 Villera Bob, 53, J.Avendaño (10) 19,00 cza 8 Silvia Raquel, 53, J.Pintos (7) 5,90 1 cpo 9 Queen Regnant, 57, F.Coria (6) 9,80 3/4 cpo 10 Must Triumph, 57, J.Villagra (12) 6,30 1 cpo ú Niña Buddha, 54, R.Villagra (3) 94,30 9 cps - - - Dividendos: OPERA DUBAI $ 6,40, 4,65 y 3,00. More Than Beauty $ 6,05 y 3,20. Candy Special $ 5,70. EXACTA $ 1.516,00. TRIFECTA $ 22.097,00. DOBLE $ 3.417,50. TRIPLO $ 48.502,50. CUATERNA $ 432.177,50.No Corrió: (1) Mini Placer. Tiempo: 1'13s75c. Cuidador: M.A.Goicoechea. Stud: Santa Paula. La ganadora de 6 años es hija de E Dubai y Octet DUODECIMA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 LA VELOCISTA, 53, F.Caceres (8) 2 A Pura Magia, 54, R.Villegas (11) 4,75 pzo 3 Hatice Eva, 53, L.Ramallo (6) 2,45 2 cps 4 Irish Cream Bailey, 55, L.M.Fer`dez (14a) 7,20 4 cps 5 Bella Amanecida, 57, E.Siniani (3) 26,50 2 1/4 cps 6 Huracan Irma, 54, F.Roldan (7) 10,90 1 cpo 7 Salinger, 57, D.E.Arias (2) 7,25 pzo 8 Buy Best, 54, R.Bascuñan (1) 99,99 4 cps 9 Mem`s Polaca, 53, D.Lencinas (13) 12,35 2 1/2 cps 10 Ramallo Lab, 57, O.Arias (12) 91,95 1 cpo 11 Peluca Suave, 57, A.Cabrera (16) 36,05 1 1/2 cpo 12* Family Banker, 54, E.Candia G. (15) 29,55 1 cpo ú Dona Gran Fe, 57, P.Sotelo (10) 99,99 6 cps - - - - - (*) Largó mal Dividendos: LA VELOCISTA $ 7,20, 2,85 y 1,50. A Pura Magia $ 2,45 y 1,25. Hatice Eva $ 1,10. IMPERFECTA $ 321,00. TRIFECTA $ 1.855,00. DOBLE $ 1.705,00.No corrieron: (4) Flor Sprout, (5) Bonita Emperatriz, (9) Triunfal y (14) Bayasca. Tiempo: 1'19s90c. Cuidador: F.G.Ayala. Stud: Las Golondrinas. La ganadora de 4 años es hija de Señor Candy y La Unbridled DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 VEGA MISTICA, 52, D.Lencinas (2) 2 Princess Rig, 53, E.Candia G. (8) 16,50 2 cps 3 Full Band, 56, B.Enrique (10) 2,75 cza 4 Super Perugia, 56, A.Cabrera (16) 6,60 cza 5 Buenaza Eva, 52, L.Ramallo (14) 5,15 pzo 6 De Orejitas Up, 56, J.Villagra (3) 7,55 1 1/2 cpo 7 Love Of My Soul, 56, M.J.Lopez (4) 32,65 1/2 cpo 8 Mantra Melody, 56, F.Arreguy (h) (6) 8,00 1/2 cpo 9 Ensalada Rusa, 52, A.Sanchez (5) 97,20 1 1/2 cpo 10 Vega Gloriosa, 56, M.A.Sosa (13a) 99,99 1/2 cpo 11 La Hija E`zevi, 52, F.Caceres (15) 41,80 1 1/2 cpo 12 Viva La Musica, 56, E.Siniani (9) 74,55 2 1/2 cps 12 Benatia, 56, D.E.Arias (11) 47,85 1/2 cza 14 Linda True, 56, W.Aguirre (11a) 47,85 6 cps 15 Fantastica Brisa, 56, D.Gauna (1) 99,99 9 cps 16 Mi Lujanera, 56, P.Sotelo (5a) 97,20 1 1/2 cpo ú Matro Hera, 56, O.Arias (7) 99,99 24 cps - - - Dividendos: VEGA MISTICA $ 4,05, 1,75 y 1,15. Princess Rig $ 6,80 y 3,25. Full Band $ IMPERFECTA $ 4.015,00. CUATRIFECTA $ 239.980,00. DOBLE DESQUITE $ 4.230,00. TRIPLO $ 17.145,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 332.045,00. No corrieron: (1a) Miss Ilusion, (12) Vazca Milagrosa y (13) Reina Samantha. Tiempo: 1'27s5c. Cuidador: L.H.Dominguez. Stud: Stud La Bahia (az). La ganadora de 3 años es hija de Mahi Mahi y Mystique Hal. RECAUDACIÓN: 46.397.987. LA VELOCISTA. A Pura Magia. Hatice Eva. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (4) Flor Sprout, (5) Bonita Emperatriz, (9) Triunfal y (14) Bayasca1'19s90c.F.G.Ayala.Las Golondrinas. La ganadora de 4 años es hija de Señor Candy y La Unbridled OPERA DUBAI. More Than Beauty. Candy Special. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA.No Corrió: (1) Mini Placer1'13s75c.M.A.Goicoechea.Santa Paula. La ganadora de 6 años es hija de E Dubai y Octet MALIBU SPRING. Super Inter. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (4) Light Blue Fantasy y (6) The Talisman1'36s58c.M.S.Sueldo.El Irlandes. 