Resultados de las carreras de ayer en La Plata

DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 FLY VICTORIA, 51, U.Chaves (12) 2 Who Cares, 57, M.Fernandez (9) 5,60 3/4 cpo 3 Argentino Best, 57, A.Marinhas (3) 5,30 pzo 4 Blocked Truth, 57, L.Cabrera (7) 29,25 1 cpo 5 Express Runner, 55, J.Yalet (h) (1) 96,50 1 1/2 cpo 6 Juan Sarambi, 57, J.Rivarola (10) 35,30 1 1/2 cpo 7 Persa Letal, 57, O.Arias (6) 18,20 hco 8 Solo Cristobal, 55, R.Bascuñan (13) 4,00 1/2 cpo 9 Soy Milito, 53, E.Candia G. (4) 13,75 hco 10 Royal Compassion, 57, A.O.Lopez (14) 21,50 pzo 11 Sixties Che, 57, G.Hahn (16) 8,70 5 cps 12 Oro Mar, 53, L.Paiz (15) 99,99 1 cpo 13 Con Corazon, 57, A.I.Romay (2) 22,60 1 cpo 14 Magin, 57, Jorge Peralta (5) 8,55 1 1/2 cpo ú Sonus Crush, 57, D.E.Arias (8) 99,99 5 cps - - -

Dividendos: FLY VICTORIA $ 4,20, 2,15 y 1,45. Who Cares $ 3,10 y 2,55. Argentino Best $ 2,10. IMPERFECTA $ 1.805,00. CUATRIFECTA $ 192.592,50. DOBLE DESQUITE $ 3.940,00. TRIPLO $ 10.785,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 30.005,00. No Corrió: (11) African Planet. Tiempo: 1'13s43c. Cuidador: E.R.Martinez. Stud: Villa Mazza. La ganadora de 6 años es hija de Corinche y Doctora Juan. RECAUDACIÓN: $ 40.380.945..