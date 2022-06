Resultados de las carreras de ayer en La Plata

SEXTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 IZTAYUL, 57, M.Valle (5) 2 Esquilinum, 57, W.Aguirre (2) 2,10 2 1/2 cps 3 Noble City, 57, B.Enrique (6) 3,50 7 cps 4 Igual Brilla, 57, Jorge Peralta (8) 5,80 3 cps 5* Tanguero Johan, 53, F.Caceres (3) 15,80 1/2 pzo 6 Charming Man, 57, J.Espinoza (7) 14,55 1 cpo 7 Millonario Best, 55, L.M.Fer`dez (9) 28,40 1 1/2 cpo 8 Sir Jet, 57, J.Rivarola (1) 15,10 1/2 cza ú El Toshy, 57, P.Sotelo (4) 22,30 3/4 cpo - - - - - (*) Largó mal

Dividendos: IZTAYUL $ 5,20, 2,30 y 1,10. Esquilinum $ 1,50 y 1,10. Noble City $ 1,10. EXACTA $310,00. TRIFECTA $ 778,00. DOBLE $ 1.317,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'37s10c. Cuidador: O.F.Fravega. Stud: Don Julio. El ganador de 4 años es hijo de Peten Itza y Queen`s Rock SEPTIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 MIDLAND KING, 57, M.J.Lopez (9) 2 London Town, 53, D.Lencinas (11) 2,95 2 1/2 cps 3 Comendatore, 57, F.Arreguy (h) (6) 6,25 1 cpo 4 Cayetano Island, 57, M.Valle (10) 3,00 1 cpo 5 Rafa Champ, 57, Jorge Peralta (5) 7,35 3/4 cpo 6 Mar Ligure, 53, L.Ramallo (8) 23,85 1 cpo 7 Sirot, 57, M.Aserito (4) 9,05 4 cps 8 Striper Alberto, 53, F.Caceres (3) 578,55 5 cps 9 Kalblood, 57, D.R.Gomez (2) 4,80 3/4 cpo 10 Urbaner, 53, U.Chaves (7) 299,45 7 cps 11 Ojo Lluvioso, 54, E.Candia G. (1) 91,80 10 cps ú Twin Kiss, 53, R.Muñoz (13) 292,15 1/2 pzo - - - Dividendos: MIDLAND KING $ 31,15, 5,05 y 2,70. London Town $ 1,85 y 1,35. Comendatore $ 1,85. IMPERFECTA $ 946,50. CUATRIFECTA $ 71.675,00. DOBLE $ 8.677,50. CUATERNA $ 620.132,50.No Corrió: (12) Megathron. Tiempo: 1'13s70c. Cuidador: Nicolas E. Bustos. Stud: Mis Nietos Mi Vida. El ganador de 4 años es hijo de Charles King y Mid Lands OCTAVA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 EXCELLENT RATE, 54, R.Villegas (9) 2 King Royale, 57, J.Villagra (1) 3,40 1 1/2 cpo 3 Ivan Zelina, 57, E.Siniani (7) 2,55 3 cps 4 Coco Freud, 53, A.Sanchez (5) 47,20 3 cps 5 Happy Chuck, 55, L.M.Fer`dez (6) 8,00 pzo 6 Bio Infame, 53, J.Roman (8) 27,75 3 cps 7 Colorete Ness, 57, R.Villagra (2) 16,15 1 cpo 8 Soy Sugestivo, 57, R.L.Gonzalez (4) 8,90 1/2 cza 9 Intenable, 57, F.Juri (10) 14,20 7 cps ú Viejo Coco, 55, R.Bascuñan (3) 12,55 8 cps - - - Dividendos: EXCELLENT RATE $ 5,00, 2,70 y 1,80. King Royale $ 3,50 y 1,95. Ivan Zelina $ 1,60. EXACTA $ 384,00. TRIFECTA $ 1.060,00. DOBLE $ 8.177,50. CADENA con 6 aciertos $ 1.113.455,00 . con 5 aciertos $ 92.787,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'13s13c. Cuidador: F.J.Bianchimano. Stud: El Pulpo. El ganador de 5 años es hijo de Exchange Rate y Excellent Note NOVENA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 SUPER HANKITA, 57, D.E.Arias (13) 2 Ernestina Land, 57, J.C.Diestra (h) (11) 13,20 2 cps 3 Mi Bella Baska, 57, J.Rivarola (9) 31,45 1 1/2 cpo 4 Moon Visit, 57, B.Enrique (1) 9,35 3/4 cpo 5 Citadina, 57, J.Villagra (6) 4,30 v.m. 6 Luz Del Rio, 53, D.Lencinas (12) 7,45 pzo 7 La Chonita, 57, A.Cabrera (8) 8,30 1/2 cpo 8 Satoshi, 57, F.Coria (4) 13,45 1 cpo 9 Seiter Ruler, 57, F.Arreguy (h) (3) 17,30 1 cpo 10 Negociacion, 57, W.Aguirre (5) 5,05 2 cps 11 Yenlong, 57, O.Arias (7) 29,80 3 cps ú Bombita Letal, 57, D.R.Gomez (10) 11,60 1/2 pzo - - - Dividendos: SUPER HANKITA $ 4,10, 2,40 y 1,75. Ernestina Land $ 5,30 y 3,00. Mi Bella $ 15,40. IMPERFECTA $ 1.065,00. CUATRIFECTA $ 352.778,00. DOBLE $ 2.645,00. TRIPLO $ 46.810,00. CUATERNA $ 947.557,00 . QUINTUPLO con 5 aciertos $ 557.944,00. con 4 aciertos $ 3.206,00.No Corrió: (2) Corazonada Spring. Tiempo: 1'0s19c. Cuidador: J.D.Baustian. Stud: Los Goyitos. La ganadora de 4 años es hija de El Azor y Hankita DECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 QUIMONA, 57, S.Barrionuevo (7) 2 Anabelle, 57, M.J.Lopez (2) 26,95 1 1/2 cpo 3 Adela Red, 57, F.Arreguy (h) (8) 11,35 v.m. 4 Ventisca De Nieve, 54, F.Caceres (3) 17,60 cza 5* Dana Point, 54, R.Villegas (9) 6,40 2 cps 6 Turista, 57, E.Siniani (4) 8,55 2 cps 7 Splendid One, 54, M.Valle (1) 3,90 1 1/2 cpo ú Amiga De La Vida, 57, D.R.Gomez (5) 9,54 5 cps - - - - - (*) Largó retrasado Dividendos: QUIMONA $ 1,70 y 1,65. Anabella $ 6,70. EXACTA $ 971,00. TRIFECTA $ 3.721,00. DOBLE $ 557,50.No corrieron: (6) Dulce Rafaela y (10) Honor A Pomona. Tiempo: 1'12s3c. Cuidador: T.A.Mariani. Stud: La Aguada (vm). La ganadora de 4 años es hija de Fragotero y Quibala UNDECIMA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 D`OR VAN, 53, S.Arias (6) 2 Sabbioni, 57, W.Aguirre (8) 3,10 5 cps 3 Take Places, 55, R.Bascuñan (4) 10,25 1 1/2 cpo 4 Mev Mariu, 49, D.Lencinas (11) 7,20 2 cps 5 Stormy Kissing, 54, M.A.Sosa (1) 6,40 5 cps 6 Meridio, 52, E.Siniani (7) 14,05 1 cpo 7 Empirico Lu, 57, M.N.Ferreyra (2) 39,50 1 cpo 8 Carry City, 50, F.Caceres (9) 6,30 1/2 cpo 9 Strategic West, 55, J.Villagra (5) 23,35 3 cps ú Great Pasmence, 54, J.Rivarola (10) 11,00 pzo - - - Dividendos: D`OR VAN $ 3,45, 1,75 y 1,30. Sabbioni $ 1,85 y 1,35. Take Places $ 2,75. EXACTA $ 336,00. TRIFECTA $ 2.266,00. DOBLE $ 557,50. TRIPLO $ 4.755,00. CUATERNA $ 37.027,50.No Corrió: (3) Un Motorcito. Tiempo: 1'16s99c. Cuidador: A.A.Saavedra. Stud: El Establo. El ganador de 5 años es hijo de Van Nistelrooy y Gold Fitz DUODECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 MALIBU LIGHTS, 53, J.Roman (8) 2 Señora Jolie, 57, A.I.Romay (1) 168,80 3 cps 3 Emmalua, 54, R.Villegas (10) 3,15 1 cpo 4 India Combativa, 57, D.E.Arias (7) 2,30 1/2 cpo 5 Your Slam, 54, J.R.Benitez V. (12) 40,40 3/4 cpo 7 Vidina, 55, J.Yalet (h) (3) 20,50 1 1/2 cpo 8 Emma Princess, 57, W.Aguirre (2) 5,90 1 1/2 cpo 8 Informate Sole, 57, R.Villagra (11) 26,60 1 1/2 cpo 9 Austa, 55, E.Martinez (9) 47,15 7 cps ú Topada Letal, 57, K.Banegas (4) 15,25 6 cps - - - Dividendos: MALIBO LIGHTS $ 4,00, 2,25 y 1,90. Señora Jolie $ 2,80 y 1,70. Emmalua $ 3,20. EXACTA $ 4.578,00. TRIFECTA $ 10.480,00. DOBLE $ 392,50.No corrieron: (5) The Perfect Mare y (6) Doña Amiga. Tiempo: 1'6s31c. Cuidador: R.D.Abalos. Stud: El Progreso (az). La ganadora de 5 años es hija de Most Improved y Malibuwed DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 QUE CORREDORA, 57, B.Enrique (4) 2 Fire D`oro, 57, W.Aguirre (2) 8,45 1 1/2 cpo 3 La Milongueta, 57, F.Arreguy (h) (12) 15,85 1/2 cpo 4 Agua Feroz, 54, E.Candia G. (10) 6,40 1 cpo 5 Zarkara, 57, O.Arias (7) 13,25 hco 6 Happy Hits, 57, A.Marinhas (11) 33,05 v.m. 7 Vecina Violenta, 54, R.Villegas (13) 6,75 1/2 cpo 8 La De Dior, 57, P.Diestra (h) (8) 42,90 pzo 9 Llena De Gracia, 53, S.Arias (9) 17,60 4 cps 10 Nota Al Pie, 57, E.Siniani (5) 19,60 1 cpo 11 Beauty Rate, 57, P.Capra (6) 16,35 1/2 cpo 12 Morena Sar, 57, M.A.Sosa (1) 5,05 pzo ú Super Liga, 55, R.Bascuñan (3) 47,30 7 cps - - - Dividendos: QUE CORREDORA $ 2,55, 1,55 y 1,35. Fire D´Oro $ 2,45 y 2,40. La Milongueta $ 4,65. IMPERFECTA $ 1.435,00. TRIFECTA $ 131.017,50. DOBLE DESQUITE $ 1.410,00. TRIPLO $ 2.575,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 6.470,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'0s26c. Cuidador: E.E.Peñalva. Stud: ----------. La ganadora de 4 años es hija de Que Vida Buena y Mas Corredor. RECAUDACIÓN: 44.984.471. . 