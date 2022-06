Resultados de las carreras de ayer en La Plata

OCTAVA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 AGRAVIO, 56, D.R.Gomez (13) 2 Laureate, 56, Jorge Peralta (1) 11,80 5 cps 3 Aquel Tesoro, 56, A.Cabrera (9) 7,10 2 cps 4 Emiratos, 52, J.Roman (10) 8,65 3/4 cpo 5 Seattle Hope, 56, E.Siniani (4) 20,15 3/4 cpo 6 Fantastic Amigo, 53, J.Avendaño (5) 196,60 pzo 7 Filipo De Balcarce, 56, R.Villagra (6) 174,15 hco 8 Kelo Clear, 56, D.Gauna (7) 458,40 4 cps 9 Fircity, 56, J.Rivarola (12) 266,70 2 cps 10 Perugio Bomb, 56, W.Pereyra (3) 4,95 1/2 pzo 11 Ranchero Van, 54, R.Bascuñan (2) 50,05 5 cps 12 Galan Sureño, 56, W.Aguirre (15) 175,65 2 cps 13 Luz Tricolor, 56, O.Arias (16) 147,85 11 cps 14* El Interesante, 52, A.Sanchez (14) 34,00 12 cps úX Sereno Colonial, 53, R.Villegas (11) 121,90 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco (X) Cruzó al tranco

Dividendos: AGRAVIO $ 2,00, 1,25 y 1,10. Laureate $ 3.25 y 1,70. Aquel Tesoro $ 1,40. IMPERFECTA $ 258,00. CUATRIFECTA $ 3.734,00. DOBLE $ 482,50. CADENA con 6 aciertos $ 65.841,00, con 5 aciertos $ 722,00.No Corrió: (8) Eduardo Luis. Tiempo: 1'14s37c. Cuidador: H.O.Granea. Stud: J. R. C.. El ganador de 3 años es hijo de Seek Again y Jordan`s Song

PRISCILA RYE. Vengan y Vean. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA.No corrieron: (2) Mi Linda Cat, (9) Adorada Capa y (10) Genoa Velvet1'25s93c.S.A.Alvarez.Chico Carlos (az). La ganadora de 2 años es hija de Catcher In The Rye y Perfect Melody