Resultados de las carreras de ayer en La Plata

QUINTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 MOON VISIT, 57, F.L.Gonçalves (3) 2 Bombita Letal, 54, R.Villegas (6) 13,05 5 cps 3 La Loca Elvira Sant, 57, W.Pereyra (11) 3,00 2 1/2 cps 4 La Milongueta, 57, F.Arreguy (h) (7) 3,20 2 cps 5 Valsa Bina, 55, P.Carrizo (10) 5,70 cza 6 Icy Fofi, 57, M.N.Ferreyra (4) 16,05 1 cpo 7 Bella Amanecida, 55, L.M.Fer`dez (1) 72,50 3/4 cpo 8 Che Castiza, 53, D.Lencinas (5) 26,90 2 cps 9 Diama Key, 57, A.Cabrera (2) 6,90 1 1/2 cpo 10 Seattle Back, 53, E.Candia G. (8) 29,95 3 cps ú Linessa, 53, J.Roman (9) 15,95 2 1/2 cps - - - Dividendos: MOONT VISIT $ 6,90, 3,60 y 2,70. Bombita Letal $ 4,35 y 3,30. La Loca Elvira Sant $ 3,55. EXACTA $ 1.966,00. TRIFECTA $ 6.991,00. DOBLE $ 972,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'5s50c. Cuidador: J.A.Pra. Stud: La Manija. La ganadora de 5 años es hija de Orpen y Moonish SEXTA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 ALONG KING, 57, M.Aserito (5) 2 Don Radar, 57, W.Pereyra (4) 2,00 2 cps 3 Giacomo De Oro, 57, M.Fernandez (3) 16,05 5 cps 4 Letal, 57, D.E.Arias (8) 2,80 2 cps 5 Maestro De Tango, 54, R.Villegas (6) 12,45 7 cps 6 Master Of Brides, 53, U.Chaves (7) 61,15 1 1/2 cpo ú Aero Concert, 57, F.L.Gonçalves (1) 9,05 16 cps - - - Dividendos: ALONG KING $ 3,60 y 2,85. Don Radar $ 1,55. EXACTA $ 163,00. TRIFECTA $ 1.721,00. DOBLE $ 1.100,00. TRIPLO $ 3.640,00. CUATERNA $ 81.105,00.No Corrió: (2) Es Cachafaz. Tiempo: 2'6s79c. Cuidador: O.F.Labanca. Stud: La Reina. El ganador de 4 años es hijo de Charles King y Delfi Cat SEPTIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ICY MAD, 52, D.Lencinas (5) 2 Priscus, 56, A.O.Lopez (7) 27,40 6 cps 3 Tweedy Sun, 56, P.Sotelo (3) 2,20 1 cpo 4 Jim Malone, 52, S.Arias (2) 7,50 3/4 cpo 5 Apolo Sky, 56, M.A.Sosa (1) 10,40 pzo 6 Serenidad De Santo, 56, F.Arreguy (h) (8) 5,30 1 1/2 cpo 7 Lobo Feroz, 56, F.L.Gonçalves (4) 12,25 1/2 cza 8 Muñeco Seattle, 56, R.M.Torres (9) 24,65 14 cps 9 The Predator, 56, W.Maturan (6a) 62,95 4 cps ú Exi Lu, 53, E.Candia G. (6) 62,95 3/4 cpo - - - Dividendos: ICY MAD $ 2,85, 1,50 y 1,10. Priscus $ 7,75 y 1,90. Tweedy Sun $ 1,30. EXACTA $ 1.828,00. TRIFECTA $ 3.969,00. DOBLE $ 615,00. CADENA con 6 aciertos $ 284.688,00, con 5 aciertos $ 1.021,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'12s86c. Cuidador: D.M.Roselli. Stud: Don Francisco. El ganador de 3 años es hijo de Icy Glory y Bali OCTAVA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 LUNA DE PRIMAVERA, 57, B.Enrique (9) 2 Doña Tallada, 53, F.J.Lavigna (5) 63,40 2 cps 3 White Shark, 54, M.Giuliano C. (8) 13,90 1 1/2 cpo 4 Exchange Spark, 53, D.Lencinas (14) 6,55 3 cps 5 Belle Suchi, 57, M.J.Lopez (6) 94,95 1/2 cpo 6 Re Grosa, 53, F.Caceres (4) 42,25 1/2 cpo 7 Varvara, 57, W.Maturan (3) 16,70 2 cps 8 Arzua, 57, G.Hahn (1) 25,20 1 cpo 9 Winner Belis, 57, W.Pereyra (10) 3,85 1 1/2 cpo 10 Salta De Linda, 57, A.O.Lopez (11) 110,70 hco 11 Melania, 57, M.Fernandez (12) 60,45 2 cps 12 Casual Morocha, 57, G.Villalba (2) 44,95 1/2 cpo 13 Sister Moonshine, 54, R.Villegas (13) 11,05 1 cpo ú Bandida Best, 57, D.E.Arias (7) 63,25 8 cps - - - Dividendos: LUNA DE PRIMAVERA $ 2,50, 1,30 y 1,10. Doña Tallada $ 10,60 y 4,00. White Shark $ 2,15. IMPERFECTA $ 988,50. CUATRIFECTA $ 63.532,00. DOBLE $ 415,00. CUATERNA $ 7.762,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'25s93c. Cuidador: E.D.Juarez. Stud: Zeus. La ganadora de 6 años es hija de Doubles Partner y More NOVENA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 LOTHBROOK, 57, B.Enrique (5) 2 Quito Joy, 57, W.Pereyra (4) 1,75 1 1/2 cpo 3 Vasco Fizz, 57, L.Ramallo (3) 9,45 9 cps 4 Video Creativo, 57, W.Maturan (8) 19,00 6 cps 5 Gato Iluminado, 57, A.Cabrera (6) 7,55 2 cps 6 Ree Ligero, 57, J.Rivarola (11) 36,75 9 cps 7 Don Nadie, 57, A.Barrios (1) 76,20 20 cps ú Soy Bravio, 57, P.Diestra (h) (7) 23,40 13 cps - - - Dividendos: LOTHBROOK $ 2,20 y 1,10. Quito Joy $ 1,10. EXACTA $ 112,00. TRIFECTA $ 417,00. DOBLE $ 352,50.No corrieron: (2) Memphis Irish, (9) Twin Kiss y (10) Zenza Flu. Tiempo: 1'38s55c. Cuidador: E.O.Donadio (h). Stud: Paberala. El ganador de 5 años es hijo de Van Nistelrooy y Teddy Wells DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 VALIENTE GUARANI, 54, E.Candia G. (11) 2 Tia Estela, 57, W.Pereyra (9) 1,95 3/4 cpo 3 Zarkara, 57, P.Diestra (h) (3) 27,90 2 cps 4 Que Me Lo Creo, 57, Jorge Peralta (5) 35,05 1 cpo 5 Super Hankita, 57, K.Banegas (4) 17,40 1/2 cpo 6 Ratisbona, 57, F.L.Gonçalves (12) 3,45 cza 7 Sauci Kal, 57, G.Hahn (10) 14,85 1/2 cpo 8 La Calabria, 57, W.Aguirre (6) 8,35 hco 9 Roman Style, 57, R.Bascuñan (8) 24,25 1/2 cpo 10 Clara Imbatible, 57, D.E.Arias (1) 17,45 3 cps 11 Malibu Lights, 51, S.Arias (2) 13,55 3/4 cpo 12 Estratega Stripes, 52, J.Roman (7) 18,55 cza ú Tia Mecha, 57, B.Enrique (9a) 1,95 3 cps - - - Dividendos: VALIENTE GUARANI $ 14,85, 4,60 y 2,35. Tia Estela $ 1,80 y 1,25. Zarkara $ 3,05. EXACTA $ 938,00. TRIFECTA $ 17.851,00. DOBLE $ 3.530,00. TRIPLO $ 8.572,50. CUATERNA $ 77.005,00. QUINTUPLO con 5 aciertos $ 71.950,00, con 4 aciertos $ 371,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'0s20c. Cuidador: M.A.Goicoechea. Stud: Asaye. La ganadora de 5 años es hija de Lizard Island y Valorizada UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CASH HERO, 57, B.Enrique (1) 2 Pamperito J, 53, D.Lencinas (8) 21,80 hco 3 Que Sorpresa, 57, A.Paez (4) 6,60 2 cps 4 Great Pasmence, 57, J.Rivarola (2) 89,60 1 cpo 5 Samandriel, 57, W.Pereyra (9) 3,40 2 cps 6 Don Ricote, 55, E.Martinez (7) 7,30 pzo 7 Pronto Deseo, 57, F.L.Gonçalves (10) 12,25 1 1/2 cpo 8 Val Tauro, 53, J.Pintos (3) 52,55 1 cpo 9 Modelo Boss, 57, D.E.Arias (12) 25,50 7 cps 10 Maravilla Ness, 57, M.Fernandez (5) 74,00 3 cps 11 Sebi Boy, 57, A.Cabrera (11) 3,55 3 cps ú El Puntillista, 54, E.Candia G. (6) 7,75 1/2 pzo - - - Dividendos: CASH HERO $ 7,35, 2,85 y 2,70. Pamperito J $ 6,35 y 3,40. Que Sorpresa $ 2,10. EXACTA $ 3.292,00. TRIFECTA $ 21.386,00. DOBLE $ 3.667,50 Corrieron todos. Tiempo: 1'12s33c. Cuidador: E.D.Juarez. Stud: La Martina (b. V). El ganador de 6 años es hijo de Andromeda`s Hero y Country Cash DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 BETA KAL, 57, F.Arreguy (h) (2) 2 Aiyanna, 57, M.Aserito (1) 28,10 4 cps 3 Izcalli, 53, F.J.Lavigna (14) 12,65 1 cpo 4 Verbena Fitz, 53, D.Lencinas (12) 97,70 cza 5 Celestial Seiver, 57, A.Cabrera (16) 3,65 1/2 pzo 6 Master Slovenia, 57, D.E.Arias (13) 3,30 1/2 cpo 7 Win The Stripes, 53, L.Ramallo (8) 12,10 1 cpo 8 Causa Pirata, 54, L.Paredes (5) 204,90 4 cps 9 Petit Sen, 53, U.Chaves (15) 37,95 3/4 cpo 10 Shy Chimonin, 53, F.Caceres (3) 25,10 2 cps 11 Grace`s Secret, 57, F.L.Gonçalves (11) 15,90 cza 12 Baska Milu, 57, P.Diestra (h) (6) 17,95 1 cpo 13 Tonica Fresca, 57, J.Rivarola (10) 8,05 1/2 cza ú Arrietara Queen, 54, R.Villegas (7) 43,35 3 cps - - - Dividendos: BETA KAL $ 3,65, 1,70 y 1,50. Aiyanna $ 6,60 y 3,15. Izcalli $ 2,90. IMPERFECTA $ 4.135,00. CUATRIFECTA $ 1.400.570,00. DOBLE DESQUITE $ 5.020,00. TRIPLO $ 54.400,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 132.300,00. No corrieron: (4) Johana Real y (9) Viva La Musica. Tiempo: 1'13s35c. Cuidador: A.R.Godoy. RECAUDACIÓN: $ 48.358.866. 