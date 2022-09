Resultados de las carreras de ayer en La Plata

DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CELESTIAL SEIVER, 57, A.Cabrera (4) 2 The Emerald, 57, F.L.Gonçalves (5) 3,90 pzo 3 Reina Sin Trono, 57, A.Giorgis (10) 11,75 2 cps 4 Flor En Tina Cat, 53, U.Chaves (7) 4,40 1/2 cpo 5 Alaitasuna, 53, D.Lencinas (11) 4,60 2 cps 6 Candy Surprise, 53, A.Sanchez (13) 22,05 1/2 pzo 7 Causa Pirata, 54, L.Paredes (1) 14,75 1 1/2 cpo 8 Viva La Musica, 57, J.Rivarola (9) 149,95 5 cps 9 Lively, 57, R.Villagra (12) 16,60 2 cps 10 Cecily, 53, S.Arias (6) 44,05 1/2 cpo 11 Candy Rancher, 57, N.Ortiz (8) 107,55 3 cps 12 Tata Key, 54, M.Giuliano C. (15) 25,55 4 cps 13 Reina Samantha, 57, J.Gonzalez (14) 271,05 20 cps ú Mi Lujanera, 57, R.L.Gonzalez (2) 435,05 7 cps - - - Dividendos: CELESTIAL SEIVER $ 2,85, 2,10 y 1,75. The Emerald $ 2,20 y 1,80. Reina Sin Trono $ 2,30. IMPERFECTA $ 725,00. CUATRIFECTA $ 18.667,50. DOBLE DESQUITE $ 1.140,00. TRIPLO $ 1.525,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 20.550,00. No corrieron: (3) Light My Way y (6a) Wakanda. Tiempo: 1'14s68c. Cuidador: A.E.Reisenauer. Stud: Firmamento. La ganadora de 4 años es hija de Super Saver y Celestial Cand. RECAUDACIÓN: 48.878.658.

