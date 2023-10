Resultados de las carreras de ayer en La Plata

The Best Bomb , 56, J.Rivarola

UNDECIMA CARRERA- 2200 METROSPremio: Clásico Organización Sudamericana De Fomento Del Pura Sangre De Carrera (g3) - GRUPO III Pag. Dist. 1 BILLION, 59, O.Alderete (7) 2 Endozing, 59, M.Valle (5) 3,80 2 cps 3 Kodiak Boy, 60, A.Giannetti (4) 3,05 1 cpo 4 Pay The Man, 60, K.Banegas (3) 2,40 3/4 cpo 5 Darkley, 59, J.Roman (6) 39,60 35 cps 6* Giacomo De Oro, 60, L.Chavez (2) 19,75 29 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco

Dividendos: BILLION $ 3,10 y 2,25. Endozing $ 2,35. EXACTA $ 1.540,00. TRIFECTA $ 827,50. DOBLE $ 2.240,00.No corrieron: (1) Vivi Jurando y (8) El Poker De Ases. Tiempo: 2'16s57c. Cuidador: R.M.Landola. Stud: Don Juanca. El ganador de 4 años es hijo de Galicado y Biologia DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 LA EPSILON, 57, W.Aguirre (1) 2 Sweet Sunshine, 57, H.Betansos (2) 3,30 1 cpo 3 Adorada Capa, 57, F.Arreguy (h) (11) 3,40 1 1/2 cpo 4 Easter Tiara, 55, S.Arias (3) 7,20 cza 5 Laguna Del Valle, 55, J.Espinoza (11a) 3,40 1 cpo 6 Tan Distinta, 57, K.Banegas (4) 6,25 1/2 cpo 7 Blue Again, 57, P.Diestra (h) (12) 10,70 2 1/2 cps 8 Black Si, 57, L.Caceres (10) 29,10 pzo 9 Felicitas Key, 57, F.Aguirre (6) 99,99 8 cps 10 Rabonushka, 57, R.Villagra (7) 18,25 pzo ú Grenola, 57, M.J.Lopez (5) 17,70 9 cps - - - Dividendos: LA EPSILON $ 3,95, 2,05 y 1,30. Sweet Sunshine $ 2,05 y 1,20. Adorado Capa $ 1,15. EXACTA $ 1.470,00. CUATRIFECTA $ 7.535,00. DOBLE $ 4.370,00. TRIPLO $ 7.535,00. CUATERNA $ 33.610,00.No corrieron: (8) Miquita y (9) Buenas Onda. Tiempo: 1'0s28c. Cuidador: J.O.Arana. Stud: Alborada S. C.. La ganadora de 4 años es hija de Lucky Island y South Queen DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 EMPERADORA DEL ARTE, 55, U.Chaves (10) 2 Mas Por Ti, 57, F.L.Gonçalves (4) 1,60 2 1/2 cps 3 Super Gia Top, 57, A.Cabrera (1) 10,60 cza 4 Baltic Baby, 57, J.Rivarola (8) 14,80 1 cpo 5 Infi Fitz, 57, F.Aguirre (7) 11,50 1 1/2 cpo 6 The Best Compañera, 53, F.Caceres (6) 9,50 1 cpo 7 Opera Garnier, 57, K.Banegas (3) 39,05 1 cpo 8 Traviesa Fiel, 57, M.Valle (5) 6,40 2 cps 9 Agua Cordillerana, 57, G.Borda (9) 10,00 2 1/2 cps ú Letra Chica, 55, S.Arias (2) 12,10 8 cps - - - Dividendos: EMPERADORA DEL ARTE $ 17,90, 6,05 y 2,70. Mas Por Ti $ 1,25 y 1,10. Super Gia Top $ 1,60. EXACTA $ 4.695,00. TRIFECTA $ 54.342,50. DOBLE $ 47.420,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'12s98c. Cuidador: G.A.Sereno. Stud: Mama Amalia. La ganadora de 4 años es hija de Emperor Richard y Artemisia DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 VALE TOCAR, 57, F.L.Gonçalves (11) 2 La Marilo, 52, W.Garcia (1) 3,65 4 cps 3 Causa Pirata, 57, A.Cabrera (9) 13,95 2 cps 4 Daniela J, 54, J.R.Benitez V. (3) 12,30 1 1/2 cpo 5 Ada Shelby, 54, R.Villegas (13) 21,10 2 cps 6 La Imperial, 57, F.Juri (5) 99,99 2 cps 7 Ardillita Call, 57, W.Aguirre (10) 8,55 pzo 8 Aretha, 57, J.Rivarola (14) 7,75 8 cps 9 Vida Ironica, 51, R.Salazar (12) 5,40 1 cpo 10 Rye Forever, 57, G.Borda (2) 77,75 2 1/2 cps ú Prima Donna Kal, 55, L.Sosa (7) 99,99 2 1/2 cps - - - Dividendos: VALE TOCAR $ 2,15, 1,15 y 1,10. La Marilo $ 1,20 y 1,10. Causa Pirata $ 1,45. IMPERFECTA $ 1.390,00. CUATRIFECTA $. DOBLE DESQUITE $ 101.150,00. TRIPLO $ 294.210,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 467.460,00. No corrieron: (4) Snipy Vision, (6) Jugar La Vida y (8) Petite Chimo. Tiempo: 1'14s79c. Cuidador: H.C.Meoni. Stud: Los Galanes. La ganadora de 5 años es hija de Santillano y Valentina Rid. RECAUDACIÓN: 94.735.225..

GANAS DE VENCER. Owe You One. The Best Bomb. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. QUINTUPLO: con 5 aciertoscon 4 aciertos. Corrieron todos1'12s37c.Gonzalo Sarno.Zarrachino (az). El ganador de 3 años es hijo de Galan De Cine y La Tomeña