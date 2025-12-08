La echaron del trabajo por llegar muy temprano y la Justicia aprobó el despido

La mujer había recibido varias advertencias de su jefe para que respetara el horario oficial de entrada, pero continuó presentándose antes de tiempo. Según el fallo judicial no se trató de un hecho aislado sino de un incumplimiento reiterado de las normas internas, por lo que terminó por justificar la medida disciplinaria más severa.

Embed - POR LLEGAR TEMPRANO Y lo peor es que la empresa tiene toda la razón del mundo. Te lo cuento en el vídeo. Fuente: @malaslenguastve #Despido #trabajo #laboralista @juanmalorentelaboralista POR LLEGAR TEMPRANO Y lo peor es que la empresa tiene toda la razón del mundo. Te lo cuento en el vídeo. Fuente: @malaslenguastve #Despido #trabajo #laboralista sonido original - JuanmaLorente_Laboralista

El caso se dio a conocer públicamente tras conocerse la sentencia emitida el 8 de diciembre, y generó repercusión por tratarse de una situación poco habitual, ya que no se discutía una llegada tarde sino exactamente lo contrario.

La evaluación del juez

Según la resolución judicial, el ingreso anticipado afectó la organización interna de la empresa y vulneró las órdenes expresas impartidas por el empleador, para el juez no importó que la trabajadora no llegara tarde, sino que desobedeciera de manera sostenida una directiva clara, equiparable a otros incumplimientos considerados graves en el ámbito laboral.

El fallo remarcó que la reiteración de la conducta agravó la situación y terminó por afectar el vínculo de confianza y lealtad que debe existir entre empleado y empleador, eje central de cualquier relación de trabajo.

El abogado laboralista Juanma Lorente explicó en redes sociales que el punto clave del caso fue la desobediencia continuada, señaló que cuando un trabajador ignora de forma sistemática una orden interna, la falta puede escalar a muy grave y habilitar un despido sin indemnización.

“El problema no es llegar antes, sino no respetar una instrucción reiterada”, indicó el especialista, quien agregó que se trata de un precedente poco frecuente pero jurídicamente consistente, según su análisis.