Allanamientos en AFA y varios clubes por presuntos vínculos con una empresa financiera

La Justicia busca determinar si existieron acuerdos financieros irregulares, como lavado de dinero, entre la AFA, distintas instituciones y Sur Finanzas. Para eso, los agentes secuestraron documentación y equipos electrónicos tanto en Viamonte 1366 como en el predio de Ezeiza y en la sede de la Liga Profesional en Puerto Madero.

Ariel Vallejo, Sur Finanzas Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas.

Los procedimientos se realizaron en simultáneo en 17 clubes que mantenían vínculos comerciales con la financiera investigada. Entre ellos aparecen Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Argentinos Juniors, Banfield, Platense, Morón, Los Andes, Armenio, Acassuso, Excursionistas y Brown de Adrogué. La investigación apunta a determinar si hubo préstamos encubiertos o maniobras de lavado.

La fiscal Cecilia Incardona solicitó levantar el secreto fiscal y bancario de las entidades involucradas para reconstruir el flujo de dinero. La causa tiene como principal sospechoso a Ariel Vallejos, dueño de Sur Finanzas, quien entregó su celular la semana pasada luego de negarse inicialmente.

Uno de los clubes que se pronunció fue Excursionistas, que aclaró en un comunicado que su única relación con la firma fue un acuerdo de sponsoreo y que no mantiene vínculos societarios ni financieros con la empresa investigada. Además, remarcó que está a disposición de la Justicia y comprometido con la transparencia institucional.