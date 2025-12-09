Política |

Con Milei y Villarruel de viaje, ¿quién es hoy el presidente de Argentina?

A partir de la ausencia del presidente y la vicepresidenta se activó la sucesión constitucional.

Javier Milei y Victoria Villarruel se encuentran fuera del país y, ante esta situación, Argentina se encuentra en un escenario poco habitual y tiene un tercer representante.

ADEMÁS: Milei viajó a Noruega para asistir a la entrega del Nobel a Corina Machado

Esta acefalía se dio por la coincidencia de viajes entre Milei y Villarruel a Noruega y España respectivamente. El presidente viajó al país escandinavo para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana Corina Machado. Por su parte, la vicepresidenta hizo una visita oficial.

Esta ausencia de los principales funcionarios del Poder Ejecutivo activó la sucesión constitucional y el presidente provisional del Senado, quedó automáticamente a cargo desde este lunes hasta al menos el jueves, que es cuando regresará Javier Milei al país.

Ante la ausencia del presidente y la vicepresidenta de la Nación, el que quedó a cargo del Poder Ejecutivo es Bartolomé Abdala, legislador de La Libertad Avanza.

abdala lla.jpg
El titular provisional del Senado, Bartolomé Abdala, es hoy el presidente de la Argentina.

El titular provisional del Senado, Bartolomé Abdala, es hoy el presidente de la Argentina.

