Con Milei y Villarruel de viaje, ¿quién es hoy el presidente de Argentina?

Esta acefalía se dio por la coincidencia de viajes entre Milei y Villarruel a Noruega y España respectivamente. El presidente viajó al país escandinavo para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana Corina Machado. Por su parte, la vicepresidenta hizo una visita oficial.

Esta ausencia de los principales funcionarios del Poder Ejecutivo activó la sucesión constitucional y el presidente provisional del Senado, quedó automáticamente a cargo desde este lunes hasta al menos el jueves, que es cuando regresará Javier Milei al país.

Ante la ausencia del presidente y la vicepresidenta de la Nación, el que quedó a cargo del Poder Ejecutivo es Bartolomé Abdala, legislador de La Libertad Avanza.