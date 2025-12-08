Exequiel Zeballos rompió el silencio tras el discutido cambio de Úbeda

Y es que a mediados del complemento, con el partido todavía empatado en cero, Claudio Úbeda sorprendió al sacar al mejor jugador de la cancha, Zeballos, para meter a un Alan Velasco que aún no rindió en el Xeneize. No solo los hinchas en la cancha no lo podían creer, sino que hasta el propio Paredes hizo un gesto de incredulidad.

"Estaba haciendo gestos de cansancio", explicó Úbeda en la conferencia de prensa posterior al partido, al ser consultado por la llamativa salida del Chango, minutos antes del gol de Adrián Martínez que metió a Racing en la final.

Captura de pantalla 2025-12-08 210852 El mensaje de Zeballos tras la eliminación de Boca.

Este lunes, con la eliminación procesada y en frío, Zeballos rompió el silencio, aunque no se refirió a su reemplazo. Solo expresó sus sensaciones por la derrota, con un mensaje en redes sociales. "Muy triste por no llegar al objetivo junto a mis compañeros, que tanto queríamos, pero orgulloso que dejamos todo para poder conseguirlo", escribió, junto a una foto suya en blanco y negro.

Así terminó un año muy malo de Boca, pero que lo maquilló con un buen sprint final, Superclásico ganado incluido. En ese sentido, Zeballos ya piensa en el 2026, donde jugará la Copa Libertadores. "Ahora a levantar cabeza y seguir trabajando que se nos viene un año lleno de objetivos por cumplir. Gracias a toda la gente por el cariño y el apoyo en todo el momento", agregó en el posteo.

Luego de sus lesiones, el santiagueño de 23 años pudo encontrar continuidad y regularidad en su nivel, se transformó en la figura de Boca, se temrinó de meter a la hinchada en el bolsillo, y es la esperanza del equipo de cara a lo que viene. ¿Seguirá en el club? Su nivel lo podría hacer saltar a Europa, pero tiene contrato por un año más.

La reacción de Paredes al cambio de Zeballos