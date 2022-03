Resultados de las carreras de ayer en Palermo

Up And Down , 57, Jorge Peralta

DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 GIOVANOTTO, 55, R.M.Torres (7) 2 Un Dia Mas, 57, M.R.Nuñez (1) 4,15 2 cps 3 Frizado Dream, 52, M.Alfaro (2) 23,80 2 cps 4* Marcucho Cat, 57, G.Villalba (9) 11,15 1 cpo 5 Pay Track, 56, F.Correa (13) 2,75 3/4 cpo 6 Brujo Emperor, 57, A.Paez (3) 15,10 1/2 cpo 7X Arriesgo, 55, E.Torres (6) 12,20 cza 8 Tapekey, 57, S.Barrionuevo (11) 38,90 3 cps 9 Gracias Mario, 57, M.Aserito (14) 43,60 4 cps 10 Pituco Storm, 57, C.Cuellar (12) 50,90 1 cpo 11 Aguilero, 57, A.Coronel E. (8) 16,25 1/2 cpo 12 Red Jack, 57, L.Noriega (10) 6,80 3 cps 13+ Un Sabado Mas, 57, M.Fernandez (4) 104,40 2 cps ú** De Lasarte, 57, G.Sediari (5) 68,35 8 cps - - - - - (*) Indócil en los partidores (X) Largó frío (+) Largó mal (**) Ligó suelta

Dividendos: GIOVANOTTO $ 4,80, 2,30 y 1,85. Un Dia Mas $ 1,95 y 2,15. Frizado Dream $ 4,60. IMPERFECTA $ 2.290,00. CUATRIFECTA $ 196.095,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 5.760,00, a placé $ 620,00. TRIPLO $ 5.450,00. PICK 4 $ 9.085,00.No Corrió: (15) West Coco. Tiempo: 56s94c. Cuidador: P.F.Paganti. Stud: El Colibri. El ganador de 6 años es hijo de Orpen y Girlie

FANTASEARTE. Up And Down. Rey Rocco. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos1'23s20c.E.C.Tadei.Anaxor. El ganador de 4 años es hijo de Flesh For Fantasy y Art Emotive