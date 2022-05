Resultados de las carreras de ayer en Palermo

EVEN GOT STRIPES , 56, K.Banegas

DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 DECLARING LOVE, 57, W.Moreyra (10) 2 Terra Eterna, 53, A.Allois (11) 6,70 6 cps 3 Capitalizada, 57, J.M.Sanchez (13) 59,50 3 cps 4 Joy Benz, 57, B.Enrique (1) 3,05 5 cps 5 Usaina, 54, E.Candia G. (5) 12,55 1 cpo 6 Eldiana, 57, C.Velazquez (12) 10,20 5 cps 7 Magica Slam, 57, P.Carrizo (7) 58,55 cza 8 Andresa, 57, S.Piliero (4) 36,55 1 1/2 cpo 9* Emboscada Tactica, 53, D.Ledesma (6) 101,35 6 cps 10 First Call, 53, L.Brigas (2) 37,75 5 cps 11 Sonata Halo, 57, W.Pereyra (3) 7,30 9 cps úX Alma Sofisticada, 57, M.Aserito (8) 70,30 s.a. - - - - - (*) Largó frío (X) Cruzó al tranco

Dividendos: DECLARING LOVE $ 2,00, 2,95 y 1,45. Terra Eterna $ 4,85 y 1,70. Capitalizada $ 4,90. IMPERFECTA $ 1.330,00. CUATRIFECTA $ 32.290,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 1.610,00, a place $ 1.710,00. TRIPLO $ 3.650,00. PICK 4 $ 44.870,00.No Corrió: (9) Guazza Say. Tiempo: 1'13s11c. Cuidador: C.A.Guarino. Stud: Chico Carlos (az). La ganadora de 4 años es hija de Most Improved y Decence

EVEN GOT STRIPES. Gloire De France. Danza Nocturna. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora place.No Corrió: (4) Cima The Jan1'26s89c.L.A.Gaitan.Javi (s.fe). La ganadora de 3 años es hija de Equal Stripes y Magic Tina