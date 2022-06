Resultados de las carreras de ayer en Palermo

Four By Four , 56, E.Talaverano

Eyes Have It , 55, E.Ortega P.

QUINTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 LEON AMERICANO, 56, M.Valle (1) 2* Litoral Blues, 56, Jorge Peralta (5) 3,30 1/2 pzo 3 Alisier, 56, B.Enrique (7) 3,00 6 cps 4X Chuck Gal, 56, J.Villagra (4) 20,10 pzo 5 Humor Sabatino, 56, F.Coria (6) 6,40 3/4 cpo 6+ Skaparate, 56, E.Ortega P. (9) 4,05 3/4 cpo 7 Turf Y Amigos, 53, E.Martinez (8) 15,70 1/2 cza 8 Evangel Hit, 52, J.Flores (2) 18,65 1/2 cpo ú** Icy Bambino, 56, F.Arreguy (h) (3) 52,30 9 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Ligó suelta (+) Largó cruzado (**) Largó cruzado

Dividendos: LEON AMERICANO $ 5,70, 2,80 y 1,70. Litoral Blues $ 1,80 y 1,30. Alisier $ 1,55. EXACTA $ 1.262,50. TRIFECTA $ 4.587,50. DOBLE: a ganador $ 7.865,00, a placé $ 1.132,50. Corrieron todos. Tiempo: 55s31c. Cuidador: E.O.Martucci. Stud: Rodolfo Pedro. El ganador de 3 años es hijo de Zensational y Leandrinha SEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 JOY MELODICA, 55, E.Ortega P. (3) 2 Adorada Capa, 55, E.Candia G. (13) 10,95 cza 3 Es Toda Luz, 55, L.Noriega (12) 23,40 1 cpo 4 Tina Bomb, 55, C.Velazquez (9) 29,45 1/2 cpo 5 My Song, 55, E.Siniani (1) 11,30 pzo 6 Agua Cordillerana, 55, O.Alderete (11) 4,50 2 cps 7 Sansa Star, 55, J.Avendaño (10) 155,40 1 1/2 cpo 8 Emotion Hit, 55, J.Villagra (6) 76,30 cza 9* Baby Aquelarre, 55, M.Fernandez (7) 43,70 1/2 cpo 10 Dona Nalia, 55, J.Noriega (4) 1,90 pzo 11 Vanisha, 55, F.Barroso (8) 18,55 cza 12 Drift Away, 55, E.Torres (2) 49,75 1 cpo 13X Manola Mayor, 55, K.Banegas (14) 16,05 2 1/2 cps ú Reina De Los Prados, 55, P.Carrizo (5) 48,25 7 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío Dividendos: JOY MELODICA $ 5,25, 3,50 y 2,45. Adorada Capa $ 4,85 y 3,00. Es Toda Luz $ 2,55. IMPERFECTA $ 3.890,00. CUATRIFECTA $ 259.887,00. DOBLE: a ganador $ 1.117,50, a placé $ 692,50. TRIPLO $ 61.537,50. PICK 4 $ 253.052,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s38c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: Don Cheo. La ganadora de 2 años es hija de Fortify y Melodian Girl SEPTIMA CARRERA- 1800 METROSPremio: Handicap Cote D`or Pag. Dist. 1 LLAMAS DE ACERO, 54, R.R.Barrueco (3) 2 Buena Brujula, 58, G.Bonasola (7) 3,60 1/2 pzo 3 Formula E, 54, E.Siniani (4) 10,45 1/2 cza 4 Joy Helada, 59, I.Monasterolo (6) 3,40 4 cps 5 Stemme, 54, J.Villagra (8) 8,15 cza ú* Miss Eder, 59, L.Balmaceda (1) 1,75 desm. - - - - - (*) Desmontó Dividendos: LLAMAS DE ACERO $ 25,85 y 6,70. Buena Brujula $ 2,65. EXACTA $ 3.560,00. TRIFECTA $ 33.652,50. DOBLE: a ganador $ 6.500,00, a placé $ 182,50. 5 Y 6 POZO MAX: con 6 aciertos y con 5 aciertos $ 1.439.849,00 .No corrieron: (2) Giulitta y (5) Shine Moon. Tiempo: 1'47s65c. Cuidador: R.C.Gutierrez. Stud: Blaze - Hue. La ganadora de 6 años es hija de Fuego E Hierro y Intrepida Adriana OCTAVA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ALEX DUMAS, 57, W.Moreyra (7) 2 Selective Search, 57, E.Torres (9) 7,45 1/2 cpo 3 Conde Octavian, 53, J.Paoloni (6) 5,80 3 cps 4 Queentin, 57, B.Enrique (5) 22,05 1 1/2 cpo 5 El Ensayo, 57, F.Arreguy (h) (3) 7,65 cza 6* Sikinos, 57, M.Valle (8) 1,85 1 1/2 cpo 7X Angelicci, 55, R.Bascuñan (4) 17,60 1/2 cpo ú Ojo Sixtino, 57, Jorge Peralta (1) 7,05 3 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío Dividendos: ALEX DUMAS $ 5,65 y 3,15. Selective Search $ 4,15. EXACTA $ 2.940,00. TRIFECTA $ 6.805,00. DOBLE: a ganador $ 9.867,50, a placé $ 1.720,00. TRIPLO $ 114.285,00. PICK 4 $ 282.325,00.No Corrió: (2) Bajan. Tiempo: 1'9s18c. Cuidador: J.A.M. Neer. Stud: Angelito. El ganador de 4 años es hijo de Orpen y Agatha Christie NOVENA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CINDERELLA`S WAND, 57, K.Banegas (3) 2 Chusmeta, 57, F.Arreguy (h) (6) 4,20 4 cps 3 Success Always, 57, P.Carrizo (8) 20,30 1/2 cza 4 Luxury, 57, M.Aserito (9) 5,15 cza 5 Leona De Gales, 57, W.Moreyra (5) 4,75 1 1/2 cpo 6 Alma De Plata, 57, C.Montoya (7) 28,70 2 cps 7 Baby Horse, 53, D.Ledesma (4) 14,45 4 cps 8 Barzelletta, 55, R.Bascuñan (2) 31,10 2 1/2 cps ú* Gaucha Lujanera, 57, B.Enrique (1) 5,85 20 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: CINDERELLA'S WAND $ 2,55, 1,35 y 1,25. Chusmeta $ 1,45 y 1,60. $ 3,05. EXACTA $ 710,00. TRIFECTA $ 10.132,50. DOBLE: a ganador $ 957,50, a placé $ 347,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'9s98c. Cuidador: L.A.Gaitan. Stud: Javi (s.fe). La ganadora de 5 años es hija de City Banker y Grand Gallery DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 HUNK BUSCA, 57, K.Banegas (14) 2* Deliz Key, 57, Jorge Peralta (4) 7,70 6 cps 3 Dancer Candy, 55, R.Bascuñan (7) 3,00 3/4 cpo 4X Gran Net, 53, D.Lencinas (3) 29,70 2 1/2 cps 5+ Art Square, 53, J.Paoloni (13) 3,25 1 cpo 6 Lombardero, 57, B.Enrique (10) 31,55 1 1/2 cpo 7 Rey Del Juego, 54, E.Candia G. (8) 34,35 2 1/2 cps 8 Corsario Runner, 57, E.Torres (11) 11,20 1/2 cpo 9 Red Call, 57, I.Zapata (9) 13,50 3/4 cpo 10 Duccio, 57, F.Coria (6) 5,60 1/2 cpo 11 Le Port Royal, 57, I.Monasterolo (15) 47,10 hco 12 Kalampur, 57, L.Noriega (5) 20,75 3 cps 13** Don Domingo, 57, R.R.Barrueco (2) 94,70 19 cps ú Jupino, 57, R.Alzamendi (1) 86,50 4 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta (+) Largó frío (**) Se escapó de los partidores Dividendos: HUNK BUSCA $ 12,80, 8,30 y 4,20. Deliz Key $ 7,35 y 3,55. Dancer Candy $ 2,35. IMPERFECTA $ 7.400,00. CUATRIFECTA $ 363.002,50. DOBLE EXTRA: a ganador $ 9.620,00, a placé $ 910,00. TRIPLO $ 36.425,00. 