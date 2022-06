Resultados de las carreras de ayer en Palermo

DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 SOLD OUT, 56, O.Alderete (3) 2 Largo, 52, J.Flores (4) 6,55 2 cps 3 Claro Poder, 56, K.Banegas (5) 23,55 1/2 cza 4 Nicolai, 56, L.Cabrera (12) 5,35 3 cps 5 No Es Chamuyo, 56, M.Valle (15) 18,15 cza 6 Wonder Reward, 56, F.Coria (14) 35,85 2 cps 7 Wunder Boss, 56, R.R.Barrueco (2) 98,90 pzo 8* Oprobo, 56, N.Villarreta (9) 3,10 hco 9 Magiolo, 56, W.Pereyra (13) 7,20 1 1/2 cpo 10X Verso Bonito, 56, W.Moreyra (6) 9,10 cza 11+ Soy Alunado, 56, C.Montoya (8) 16,50 3 cps 12** Don Arrabal, 56, P.Carrizo (1) 5,75 1/2 cpo ú Lord Twister, 56, R.Alzamendi (10) 145,95 4 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado (+) Ligó suelta (**) Largó cruzado

Dividendos: SOLD OUT $ 11,55, 3,05 y 1,70. Largo $ 3,85 y 2,05. Claro Poder $ 2,85. IMPERFECTA $ 7.020,00. CUATRIFECTA $ 200.222,50. DOBLE EXTRA: a ganador $ 14.890,00, a placé $ 1.500,00. TRIPLO $ 22.385,00. PICK 4 $ 40.920,00.No corrieron: (7) El Mustang y (11) Alchemist. Tiempo: 56s58c. Cuidador: M.A.Aquiles. Stud: Tramo 20 (sgo. Del E.). El ganador de 3 años es hijo de Lizard Island y Shake It Out. RECAUDACION: $ 74.563.892.8

INCLUIDA BIEN. Sweet Lot. Lucky Violenta. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No Corrió: (6) Royal Nova57s12c.H.M.Perez.St. Three Friends. La ganadora de 3 años es hija de John F Kennedy y Include Me