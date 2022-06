Resultados de las carreras de ayer en Palermo

Sing In Camp , 54, J.Espinoza

UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 FIRST CONNECTION, 57, L.Cabrera (10) 2 Besadora Apasionada, 57, S.Piliero (1) 6,45 3/4 cpo 3 La Fontan, 57, G.Calvente (12) 5,55 1 1/2 cpo 4 Mucha Sardina, 57, J.Noriega (8) 3,40 3 cps 5 Anghiari Song, 57, L.Noriega (5) 13,35 cza 6 Agrandate, 57, L.Cabrera (11) 5,45 1 cpo 7 Sonata Halo, 57, M.Valle (14) 5,00 2 cps 8 Rebelona Plus, 53, U.Chaves (6) 74,70 1 1/2 cpo 9* Viva Reina, 53, S.Arias (2) 94,20 cza 10 Lady Hurley, 54, E.Candia G. (15) 7,10 1 1/2 cpo 11 Mother All Bombs, 55, R.Bascuñan (3) 20,10 3 cps 12 Emboscada Tactica, 53, D.Ledesma (4) 87,40 6 cps ú Bianca Stripes, 57, J.Leonardo (7) 83,00 4 cps - - - - - (*) Largó frío

Dividendos: FIRST CONNECTION $ 14,25, 6,25 y 3,55. Besadora Apasionada $ 4,50 y 3,10. La Fontan $ 2,00. IMPERFECTA $ 14.210,00. CUATRIFECTA $ 291.130,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 15.300,00, a placé $ 1.890,00. TRIPLO $ 40.540,00. PICK 4 $ 136.360,00. No corrieron: (9) Mani Star y (13) Joccim Attack. Tiempo: 58s62c. Cuidador: J.C.Aguirre. Stud: Stud Las Tres Señoritas. La ganadora de 4 años es hija de Todo Un Amiguito y First Hop. RECAUDACIÓN: $ 54.947.953,80. .

PATH HUNTER. El Patalarga. Cachi Chuck. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No corrieron: (4) El Duplicado y (8) Portal Prize1'24s44c.J.E.Ottolini.El Chonguito (rº). El ganador de 5 años es hijo de Global Hunter y Honorable Path