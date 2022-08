Resultados de las carreras de ayer en Palermo

Guazza Say , 54, J.Flores

PRINCESA MAY , 54, F.J.Lavigna

NOVENA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 ME AMORE, 57, I.Monasterolo (7) 2 Famosa Sar, 57, F.L.Goncalves (2) 5,35 5 cps 3 Whistler, 57, B.Enrique (6) 9,30 2 cps 4 Mannequin Girl, 54, J.Flores (5) 6,40 1 cpo 5 Flicka Fil, 57, E.Torres (8) 20,90 1 1/2 cpo 6 Sor Blan, 57, L.Noriega (3) 12,85 pzo 7 Hallow Again, 57, K.Banegas (9) 14,90 2 1/2 cps 8 A Song For Me, 55, R.M.Torres (1) 20,35 8 cps ú Airways, 53, H.Dyke (4) 33,65 11 cps - - - Dividendos: ME AMORE $ 1,45, 2,60 y 1,10. Famosa Sar $ 5,55 y 1,55. Whistler $ 1,40. EXACTA $ 382,50. TRIFECTA $ 1.697,50. DOBLE: a ganador $ 315,00, a placé $ 225,00. Corrieron todos. Tiempo: 58s22c. Cuidador: A.E.Rudolf. Stud: Eugenio (s.fe). La ganadora de 5 años es hija de Que Vida Buena y Amore Me Amore DECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 GOLOSO GLOTON, 57, M.Valle (8) 2 Relax, 57, F.Coria (7) 4,10 5 cps 3 Splendoroso, 57, M.R.Nuñez (3) 15,95 3 cps 4 Gato Song, 54, J.R.Benitez V. (2) 41,70 2 1/2 cps 5 Art Square, 53, J.Paoloni (1) 4,10 1 1/2 cpo 6 Leed The Way, 57, R.Bascuñan (9) 23,50 3/4 cpo 7 Valioso Int, 57, O.Alderete (6) 7,80 1 cpo ú Master Vangel, 57, C.Montoya (5) 8,40 1 1/2 cpo - - - Dividendos: GOLOSO GLOTON $ 1,85 y 1,15. Relax $ 1,20. EXACTA $ 397,50. TRIFECTA $ 3.575,00. DOBLE: a ganador $ 165,00, a placé $ 55,00. TRIPLO $ 1.840,00. PICK 4 $ 8.510,00.No Corrió: (4) Deliranlustaro. Tiempo: 1'10s8c. Cuidador: J.L.Berastegui. Stud: Ojos Claros. El ganador de 5 años es hijo de Easing Along y Glamorous One UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CAVATELLI, 57, S.Barrionuevo (13) 2 Quattrocento, 57, M.Valle (7) 8,60 2 1/2 cps 3* Briarwood, 57, J.Villagra (1) 1,75 1 1/2 cpo 4 Portal Black, 57, P.Carrizo (5) 18,75 1/2 cpo 5 Older Brother, 57, C.Montoya (9) 37,40 3/4 cpo 6 Imparable Chico, 54, E.Candia G. (8) 68,70 2 cps 7 Milagroso Spring, 57, W.Pereyra (12) 4,20 cza 8 Verso Bonito, 57, B.Enrique (6) 5,55 cza 9 Un Dia Despues, 57, R.R.Barrueco (10) 126,75 pzo 10 Leyenda Stripes, 57, G.Bellocq (14) 52,15 1 1/2 cpo 11 Cisne Negro, 53, D.Ledesma (4) 100,10 12 cps 12 Supreme Winner, 57, W.Moreyra (3) 47,75 1/2 cpo ú Curioso Catcher, 57, O.Alderete (2) 59,80 5 cps - - - - - (*) Corrió desestribado Dividendos: CAVATELLI $ 7,55, 2,80 y 1,60. Imparable Chico $ 4,45 y 2,60. Briarwood $ 1,55. IMPERFECTA $ 3.255,00. CUATRIFECTA $ 20.257,00. DOBLE: a ganador $ 695,00, a placé $ 165,00.No Corrió: (11) Vision Rusa. Tiempo: 1'10s15c. Cuidador: A.M.Lopez. Stud: 1912. El ganador de 4 años es hijo de South Kissing y Zia Marianna DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 LA LINDA Y FATAL, 57, G.Sediari (14) 2 Luci Triomphe, 57, E.Torres (9) 9,40 2 1/2 cps 3 Six Times, 53, F.Gimenez (6) 3,15 hco 4 Allegresha, 57, M.Fernandez (1) 17,50 3/4 cpo 5 Deep Swing, 57, G.Bellocq (13) 3,55 3/4 cpo 6 Sarookh, 57, R.M.Torres (10) 55,40 3/4 cpo 7 Freni, 53, A.Allois (8) 45,00 1/2 cpo 8 Moon Pride, 57, A.Giorgis (7) 38,15 cza 9 Sweet Guillermina, 53, G.Tempesti V. (11) 4,90 2 cps 10 Flor De Noticia, 56, S.Barrionuevo (2) 39,75 1/2 cpo 11* Persevera Fil, 54, L.Noriega (3) 10,05 3 cps úX Buena Mandarina, 57, J.Leonardo (15) 10,85 s.a. - - - - - (*) Largó retrasado (X) Corrió desestribado Dividendos: LA LINDA Y FATAL $ 7,00, 3,65 y 1,95. Luci Triomphe $ 4,80 y 2,25. Six Times $ 1,40. IMPERFECTA $ 6.940,00. CUATRIFECTA $ 150.202,50. DOBLE EXTRA: a ganador $ 10.790,00, a placé $ 3.190,00. TRIPLO $ 41.660,00. PICK 4 $ 44.115,00.No corrieron: (4) Dinca, (5) Milagrosa Island y (12) La Vieja Chistera. Tiempo: 56s36c. Cuidador: C.Sediari. Stud: El Poquito Mas. La ganadora de 6 años es hija de Sardinero y La Fercan CAVATELLI. Imparable Chico. Briarwood. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No Corrió: (11) Vision Rusa1'10s15c.A.M.Lopez.1912. El ganador de 4 años es hijo de South Kissing y Zia Marianna GOLOSO GLOTON. Relax. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4.No Corrió: (4) Deliranlustaro1'10s8c.J.L.Berastegui.Ojos Claros. El ganador de 5 años es hijo de Easing Along y Glamorous One ME AMORE. Famosa Sar. Whistler. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos58s22c.A.E.Rudolf.Eugenio (s.fe). La ganadora de 5 años es hija de Que Vida Buena y Amore Me Amore

PRINCESA MAY. Guazza Say. Lucky Duncan. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4 POZO MAX. Corrieron todos1'10s63c.M.Alvarez.Keko De Pla (sr). La ganadora de 5 años es hija de Sir Winsalot y Honey May