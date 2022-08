DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1* ANDANDO, 57, F.L.Gonçalves (12) 2 Leed The Way, 53, G.Tempesti V. (1) 7,20 6 cps 3 Relax, 57, F.Coria (8) 3,35 2 cps 4 Faint Beach, 51, J.Pintos (10) 37,05 3 cps 5 Jupino, 55, C.Perez G. (5) 41,90 1 cpo 6 Fly Pacho, 55, B.Enrique (13) 24,85 hco 7 Master Fareed, 57, L.Cabrera (6) 7,80 1 1/2 cpo 8 Ultimo Llamado, 57, W.Aguirre (2) 0,00 2 1/2 cps 9 Reiki Joy, 55, P.Carrizo (9) 14,75 1/2 cpo 10 Panatta, 57, E.Ortega P. (7) 5,95 4 cps ú Global Californiano, 57, M.Valle (11) 6,30 3/4 cpo - - - - - (*) Indócil en los partidores

Dividendos: ANDANDO $ 3,20, 3,30 y 1,35. Leed The Way $ 5,90 y 1,65. Relax $ 1,25. IMPERFECTA $ 4.710,00. CUATRIFECTA $ 130.350,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 1.800,00, a placé $ 730,00. TRIPLO $ 15.740,00. PICK 4 $ 71.111,00.No corrieron: (3) Impress Me y (4) Infatuado. Tiempo: 1'10s65c. Cuidador: M.J.Ortiz. Stud: Mi Viejo (cba). El ganador de 5 años es hijo de Villero Cat y Criminal Minds

DON AYALA. Corsaro Johan. Richfarm. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos1'24s8c.M.F.Alvarez.Abuelo Pichi. El ganador de 3 años es hijo de Hurricane Cat y Zamba Querida