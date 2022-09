Resultados de las carreras de ayer en Palermo

DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 PIEDRA PRECIOSA, 57, C.Velazquez (1) 2 Sweet Lot, 57, G.Sediari (12) 3,25 6 cps 3 Close Your Eyes, 55, M.Monte (11) 5,40 3 cps 4* Satorialsplendor, 57, D.E.Arias (7) 46,90 4 cps 5 La Historica, 57, O.Roncoli (9) 31,80 1/2 cpo 6 Violenta Storm, 57, J.Villagra (2) 9,75 1 cpo 7 Bahia Paz, 57, K.Banegas (8) 43,15 2 1/2 cps 8X Piovigginare, 57, S.Piliero (4) 40,90 5 cps 9 Brainbox, 57, A.Coronel E. (6) 77,80 4 cps 10 Debilucha Queen, 57, W.Moreyra (13) 9,55 5 cps ú+ Muy Clarita, 53, G.Tempesti V. (5) 110,90 4 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta (+) Indócil en los partidores

Dividendos: PIEDRA PRECIOSA $ 2,55, 1,25 y 1,10 . Sweet Lot $ 1,35 y 1,10. Close Your Eyes $ 1,20. IMPERFECTA $ 1.410,00. CUATRIFECTA $ 11.740,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 5.170,00, a placé $ 1.520,00. TRIPLO $ 11.920,00. PICK 4 $ 66.660,00.No corrieron: (3) Rivalita y (10) Ke Primavera. Tiempo: 54s72c. Cuidador: J.L.Correa Aranha. Stud: Vacacion. La ganadora de 4 años es hija de In The Dark y Peluca Fizz

